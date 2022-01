Encore un peu de patience ! Le 21 janvier, Ozark revient pour sa 4e saison et ses magouilles. D’ici là, Netflix a prévu un large choix de nouvelles séries, de films et de documentaires inédits pour vous occuper. Voici le programme qui vous attend et nos conseils streaming pour animer votre début de nouvelle année.

Après un très gros mois de décembre, avec notamment les arrivées des nouvelles saisons de la The Witcher, Emily in Paris et La Casa de Papel, janvier s’annonce tout aussi animé.

L’année 2022 va débuter avec le retour de la saison 4 d’Ozark, celui d’une série animée adaptée d’un jeu vidéo (DOTA : Dragon’s Blood) ainsi que des films en tous genres, du post-apocalyptique étrange (Mother/Android) à l’historique L’Étau de Munich.

Les sorties séries sur Netflix en janvier 2022

Comme souvent sur Netflix, c’est du côté des séries qu’il va y avoir des choix à faire si l’on veut prendre le temps de tout voir. À commencer par le retour de la série Ozark qui dévoile enfin sa 4e saison attendue par tous les fans. Mais, comme pour La Casa de Papel, ce sera la première partie seulement en janvier. DOTA s’offre le Volume 2 de l’adaptation du jeu vidéo en série animée.

Ozark (saison 4 — partie 1)

Les plus improbables magouilleurs sont de retour dans le Missouri. La famille Byrde revient blanchir l’argent promis à un baron de la drogue qu’elle a tenté d’escroquer. Mais la situation s’envenime entre les membres de la famille, avec de lourdes conséquences à la clé.

DOTA : Dragon’s Blood : Volume 2

Après le succès d’Arcane, les adaptations de jeu vidéo en série animée ont la cote. DOTA a déjà eu le droit à son premier Dragon’s Blood. Voici donc le Volume 2 qui débarque le 18 janvier. Tous les héros viennent répondre à l’appel pour protéger la paix du chaos qui menace de plonger le monde dans les ténèbres.

Snowpiercer

La fin du monde est toujours de mise pour cette série aux tendances cyberpunk avec Jennifer Connelly. Les derniers humains continuent de survivre à bord d’un train géant qui parcourt le monde. Et cette fois, ce sont deux techniciens TV qui vont découvrir une macabre scène de crime où tous les incriminent malgré leurs explications. Le train redémarre le 25 janvier.

Et aussi…

Hype House est un programme de télé-réalité qui narre le quotidien de stars des réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Snapchat…) qui vivent dans un manoir d’Hollywood afin de créer des contenus en collaboration. Plan cœur en est déjà à la saison 3 des aventures amoureuses des trois copines dont l’amitié va être mise à rude épreuve. Dans After Life, Ricky Gervais revient pour une 3e saison dans la peau de Tony, un homme aigri qui tente encore d’oublier le décès de sa femme.

1er janvier : Plan Coeur (saison 3)

Plan Coeur (saison 3) 4 janvier : Equipe Action

Equipe Action 5 janvier : Rebelde

Rebelde 6 janvier : The Club : Partie 2

The Club : Partie 2 7 janvier : Hype House (télé-réalité) Johnny Test (saison 2)

10 janvier : Undercover (saison 3)

Undercover (saison 3) 13 janvier : Chosen The Journalist

14 janvier : After Life (saison 3) La Maison Archive 81

18 janvier : Mighty Express : Tout déraille DOTA: Dragon’s Blood : Volume 2

19 janvier : Séduction haute tension (saison 3) El Marginal (saison 4)

21 janvier : Ozark (saison 4 – partie 1) Entre saisonniers Lay Lay dans la place (saison 1)

25 janvier : Snowpiercer (saison 3, 1 épisode par semaine) Ada Twist, la scientifique (saison 2)

27 janvier : Coincés !

Coincés ! 28 janvier : La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre Au service du passé Angry Birds : un été déjanté Féria : L’Eclat des ténèbres Notre jeunesse en orbite



Les sorties films et documentaires sur Netflix en janvier

L’ÉTAU DE MUNICH

Avant la guerre, il y a eu des tentatives d’éviter le pire. À l’automne 1938, en marge de la conférence de Munich qui croit en une solution pacifique, un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand tentent d’empêcher la guerre qui semble se dessiner en Europe en conspirant pour arrêter Hitler. Inspiré du livre de Robert Harris, le film met en scène Jeremy Irons, George MacKay. À découvrir dès le 13 janvier.

Mother/Android

Diffusé tout d’abord sur Hulu et donc fort logiquement destiné à finir sur Disney+, Mother/Android atterrit finalement sur la plateforme de streaming vidéo concurrente. Ce thriller de science-fiction dystopique projette ses héros (Chloë Grace Moretz et Raul Castillo en tête) dans un monde post-apocalyptique où les androïdes mènent une violente révolte. Une jeune femme enceinte et son petit ami tentent de se mettre en sécurité dès le 7 janvier.

Neymar : Le chaos parfait

Le célèbre footballeur brésilien est la star de cette mini-série en trois parties qui suit son quotidien sur et en dehors des terrains. Un portrait intime de l’attaquant du PSG et de la Seleçao qui narre ses débuts au Brésil jusqu’à son ascension au FC Barcelone et sur la scène internationale. Le documentaire montre aussi la machine marketing qui entoure le joueur et que gère son père. L’occasion aussi de croiser les plus grands noms du football. Coup d’envoi le 25 janvier.

Et aussi…

À voir aussi I feel Good, un film complètement barré signé Benoît Delepine (ex-Les Guignols de L’info) et Gustave Kervern, qui met en scène Jean Dujardin en bon à rien voulant devenir riche à tout prix et qui embarque sa sœur (Yolande Moreau) dans son aventure pour vendre des opérations chirurgicales low cost à l’étranger. Ne manquez pas non plus le retour au catalogue de A Star is born, le 3e remake du film avec Bradley Cooper et Lady Gaga dans les premiers rôles, l’histoire d’une artiste de bar qui s’amourache d’un chanteur prêt à devenir son pygmalion.

Comment je suis tombée amoureuse d’un gangster s’annonce comme un étrange film policier où une femme raconte l’ascension et la chute de l’un des plus grands gangsters polonais. Inspirée d’une histoire vraie.

1er janvier : I Feel good 17 Filles A Star is Born

2 janvier : Proud Mary

Proud Mary 5 janvier : Quatre moitiés

Quatre moitiés 6 janvier : Reclus

Reclus 7 janvier : Mother/Android

Mother/Android 12 janvier : Comment je suis tombée amoureuse d’un gangster

Comment je suis tombée amoureuse d’un gangster 13 janvier : Mauvaise impression

Mauvaise impression 14 janvier : El comediante Riverdance : l’aventure animée

16 janvier : The Front runner

The Front runner 18 janvier : The Puppet Master : leçon de manipulation (doc)

The Puppet Master : leçon de manipulation (doc) 19 janvier : Miam, caramba ! (doc)

Miam, caramba ! (doc) 20 janvier : Absolument royal ! Midnight Asia : Eat – Dance – Dream (doc)

21 janvier : L’Etau de Munich Le Violon de mon père

22 janvier : Massacre au pensionnat

Massacre au pensionnat 25 janvier : Neymar : le chaos parfait (doc)

Neymar : le chaos parfait (doc) 28 janvier : Home Team Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses Getting Curious with Jonathan van Ness (spectacle)



Les films et séries qui quittent Netflix en janvier 2022

1er janvier : Jumanji : Bienvenue dans la jungle

Jumanji : Bienvenue dans la jungle 3 janvier : Heavy Rescue : 401

Heavy Rescue : 401 4 janvier : River, el mas grande siempre (doc)

River, el mas grande siempre (doc) 8 janvier : El final del paraiso

El final del paraiso 9 janvier : The Fiery Priest Haechi Wok of Love Reunited Worlds The Secret Life of my secretary The Last Empress Still 17

10 janvier : The Jungle Book (série)

The Jungle Book (série) 23 janvier : Pocoyo

