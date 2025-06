Netflix Tudum 2025 : voici ce qu’il faut retenir du rendez-vous annuel de la plateforme de streaming

Ce week-end s’est tenu l’événement annuel de la plateforme SVoD n°1, le Netflix Tudum. Pour les fans de la plateforme, c’était l’occasion de découvrir les futures productions avec des bandes-annonces inédites. Pour ceux qui n’ont pas eu le courage de suivre ça en direct, voici un petit récap’.

L’édition 2025 du Netflix Tudum compte, certes, un peu moins d’annonces que l’année dernière, mais l’engouement reste présent. De nouvelles productions et des renouvellements de série ont été annoncés et on compte dans le lot la suite du live-action de One Piece avec un certain personnage qui se dévoile enfin !

Netflix rassure les fans de sa série One Piece

Netflix a tenu à rassurer les fans de la série One Piece avec quelques images exclusives de Chopper, un hybride renne-humain amené à devenir le médecin de l’équipage de Luffy. Ces images étaient particulièrement attendues, notamment à cause des déclarations de l’équipe de production qui ne souhaitait pas utiliser d’effets spéciaux pour incarner ce personnage.

À l’instar d’Arlong et des hommes-poissons de la première saison, du maquillage et des prothèses en latex étaient prévus, mais force est de constater qu’il est impossible de recréer Chopper sans un coup de pouce numérique. D’autant plus que le renne a la capacité de prendre différentes formes, d’un vrai renne à une apparence plus humanoïde encore en passant par une boule de poil géante.

Au final, Chopper voit le jour à grand renfort d’images de synthèse, de capture de mouvements et d’une voix prêtée par Mikaela Hoover, et nous sommes conquis par le résultat.

La saison 2 du live-action de Netflix ne paraîtra pas avant 2026 et devrait couvrir la fin de la saga East Blue avec l’arc Loguetown ainsi que la saga Alabasta.

Les autres annonces du Netflix Tudum 2025

Voici les autres annonces de la conférence Tudum à retenir :

Nous le savions déjà mais Squid Game, c’est bientôt fini ! La saison 3 est prévue pour le 27 juin et la plateforme a tenu à le rappeler avec une nouvelle bande-annonce.

C’est aussi la fin pour Stranger Things et nous avons enfin une date, ou plutôt des dates, pour la cinquième et dernière saison de cette série ! La saison 5 sera diffusée en trois parties : la première le 27 novembre 2025, la deuxième le 26 décembre et la troisième le 1er janvier 2026.

Wednesday revient pour une saison 2 qui sera diffusée en deux parties, le 6 août et le 3 septembre. Netflix en a profité pour en dévoiler les six premières minutes et annoncer que Lady Gaga fera partie des « guest stars« .

Daniel Craig endosse pour la troisième fois le costume de Benoît Blanc dans Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés. Le film sera disponible le 12 septembre.

Connu pour son travail dans le cinéma fantastique, Guillermo del Toro revient avec une nouvelle production qui sera diffusée exclusivement sur Netflix. Frankenstein, un projet qui a commencé à germer il y a 25 ans et qui sortira sur la plateforme en novembre 2025.

Matt Damon et Ben Affleck ont présenté la bande-annonce de The Rip, un film policier où ils incarnent un duo de flics à Miami et qui sortira le 16 janvier 2026.

30 ans après le premier film, Netflix dévoile une suite de Happy Gilmore qui sortira le 25 juillet.

Pour les personnes qui ont raté le Netflix Tudum 2025, il est possible de revoir l’événement en replay sur la plateforme.

