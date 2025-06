Il y a des escroqueries plus ou moins réussies, et celle-ci fait partie des plus grossières, des plus ratées même. Depuis quelques jours, une nouvelle campagne de phishing vous propose 90 jours offerts de Netflix. Le jour où Netflix nous offrira vraiment 3 mois d’abonnement n’est pas près d’arriver.

Étant un consommateur assidu de plateformes SVoD, et plus particulièrement du Big 3 actuel, je sais que les promotions sur les abonnements sont encore plus rares que les cartes couronnes dans Pokémon TCG Pocket (si on ne compte pas DAZN). De mémoire, Netflix n’a jamais lancé de promos et ce n’est pas maintenant qu’elle est n°1 du marché, qu’elle n’a rien à prouver et qu’elle se permet même de faire décoller encore ses tarifs.

Alors non, ce n’est pas Netflix qui vous offre 90 jours d’abonnement.

Bien essayé, « Netflix »

C’est la nouvelle arnaque à la mode après celle de l’abonnement Amazon Prime Family, une promotion alléchante sur Netflix avec 90 jours offerts. Nos confrères de JV Tech ont également eu le plaisir de recevoir cette soi-disante offre, j’ai de mon côté reçu ce mail dans la matinée. Il n’a pas fallu gamberger longtemps pour voir qu’il n’y a rien d’officiel derrière ce mail, je vous laisse juger par vous-même :

Franchement, des tentatives d’arnaque, on en a vues des plus convaincantes. Celui-ci doit être encore en stage. Un vrai mail Netflix est un minimum bien présenté avec un en-tête et les coordonnées de la plateforme en pied de page.

Continuons l’autopsie du phishing en jetant un œil à l’adresse mail de l’expéditeur : le nom de domaine n’a rien à voir avec Netflix. En revanche, en retournant sur le corps du mail, zéro faute d’orthographe. Il y a des efforts de ce côté-là mais ce ne sera pas assez pour atteindre la moyenne.

Évidemment, ne jamais cliquer sur les liens contenus dans ce genre de mail ou SMS frauduleux, y compris le lien vous proposant de vous désinscrire pour ne plus recevoir ces mails. Ils vous emmènent sur une page sur laquelle il vous sera demandé de rentrer des informations personnelles, telles que le numéro de téléphone, voire les coordonnées bancaires. Et ce, à des fins de fraude bancaire ou d’usurpation d’identité.

Enfin, l’escroc derrière ce mail a l’air un peu informé. J’avais effectivement un compte Netflix, aujourd’hui expiré, sur cette adresse mail « poubelle ». Peut-être Netflix s’est-elle récemment fait siphonner ses données, ce qui est possible au vu de l’ampleur que commence à prendre cette campagne de phishing. Ou alors ce mail est-il envoyé à des milliers d’adresses issues de précédentes failles de sécurité.

Les contre-mesures à adopter

Dans le cas du phishing, il y a quelques mesures à adopter :

TOUJOURS se méfier des offres alléchantes reçues par mail ou SMS

Ne jamais cliquer sur les liens contenus dans ces mails et SMS

Vérifier le nom de domaine du mail de l’expéditeur pour s’assurer de sa fiabilité

Ne jamais communiquer d’informations confidentielles par mail à votre opérateur (ou plateforme de SVoD dans ce cas-ci), il les a déjà

Sensibilisez vos proches à ces bonnes pratiques

Signalez les tentatives de phishing sur les plateformes dédiées telles que Signal Spam, PHAROS et Phishing Initiative

