Cette fois, DAZN veut attirer les jeunes : la plateforme lance une offre pour les -26 ans à 10 €/mois

Peinant Ă convaincre de nouveaux abonnĂ©s, DAZN a dĂ©cidĂ© de s’adresser aux moins de 26 ans. Le Netflix du sport propose ainsi une offre Unlimited -26 ans Ă 10 euros par mois.

DAZN, diffuseur de la Ligue 1. // Source : Frandroid

Les temps sont durs pour DAZN. Le diffuseur officiel de la Ligue 1 est confrontĂ© Ă un piètre nombre d’abonnĂ©s depuis la signature de son contrat l’Ă©tĂ© dernier : 500.000 environ au lieu des 1,5 million espĂ©rĂ©s. Il faut dire que ses premiers abonnements très onĂ©reux ont refroidi bien des passionnĂ©s de foot, qui ont Ă©tĂ© nombreux Ă appeler au boycott. DAZN s’est heureusement rĂ©veillĂ© et a baissĂ© ses tarifs, et aujourd’hui, la plateforme britannique propose mĂŞme une offre pour les 18-26 ans Ă petit prix.

Que peut-on trouver sur DAZN ?

Les matchs de la Ligue 1

Plus d’une trentaine de disciplines

Une FanZone, pour commenter les rencontres avec d’autres passionnés

Actuellement, l’abonnement Unlimited -26 ans est proposĂ© Ă 10 euros par mois. L’offre est rĂ©servĂ©e aux 18-26 ans. L’abonnement est sans engagement et court jusqu’Ă la fin de votre 26e annĂ©e. Il est par ailleurs rĂ©siliable Ă tout moment, mais un prĂ©avis de 30 jours doit ĂŞtre respectĂ©.

DAZN est donc une plateforme de streaming dont le catalogue comporte uniquement des contenus liĂ©s au sport : matchs en direct, documentaires, interviews de grands sportifs, rediffusions de belles affiches… Le Netflix britannique du sport, comme on le surnomme, Ă©tait peu connu en France jusqu’en 2024, lorsqu’il a obtenu les droits TV sur la Ligue 1 de football pour les cinq prochaines saisons. Les fans de ballon rond peuvent donc dĂ©sormais y suivre les matchs de chaque journĂ©e du championnat français. Plus prĂ©cisĂ©ment, huit rencontres sont diffusĂ©es en direct, et une dernière en diffĂ©rĂ©.

Mais il n’y a pas que le foot sur DAZN. Le service retransmet les ligues et compĂ©titions d’une trentaine de disciplines sportives : football amĂ©ricain, basket, triathlon, rugby, boxe, MMA, Formule 1, e-sport… Outre la Ligue 1, vous y trouverez donc la Betclic ELITE (basket), la Ligue des champions fĂ©minine (foot), la Jupiler Pro League (foot belge), la PFL (MMA) ou encore le Bellator (MMA). Des compĂ©titions plus originales sont mĂŞme proposĂ©es, Ă l’image des tournois de lancer de flĂ©chettes et le bĂ»cheronnage.

Un nombre illimitĂ© d’appareils

DAZN propose également une FanZone exclusive, qui permet aux abonnés de commenter des rencontres en direct avec d’autres supporters. Elle est active pendant certains matchs. Autrement, sachez que DAZN est disponible sur un grand nombre d’appareils : Smart TV, smartphone, PC portable, tablette, consoles de jeux… Vous pourrez donc suivre vos rencontres préférées à tout moment.

Vous avez aussi la possibilitĂ© de regarder votre contenu sur un nombre illimitĂ© d’appareils et ainsi de passer d’un appareil Ă l’autre très simplement. Mais retenez que vous ne pourrez regarder qu’un seul flux Ă la fois. Le visionnage simultanĂ© sur plusieurs appareils n’est pas autorisĂ©.

Pour en savoir encore plus sur la plateforme, n’hésitez pas à lire notre article complet sur DAZN.

Si vous souhaitez découvrir d’autres plateformes qui ne sont pas axées sur le sport, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de streaming du moment.

