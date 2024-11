La Ligue 1 à 14,99 €/mois ? DAZN relance son offre alléchante pour le Black Friday

Amateurs de foot déçus du rachat des droits de diffusion des matchs de Ligue 1, bonne nouvelle. DAZN lance une offre allĂ©chante pour le Black Friday : au lieu de 39,99 euros par mois ou 29,99 euros par pendant un an, l’abonnement Unlimited revient Ă 14,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Le service de streaming sportif par abonnement DAZN poursuit ses efforts pour redorer son image auprès des fans de foot et attirer les abonnĂ©s avec une offre spĂ©ciale pour le Black Friday. Le Netflix du sport a entendu les critiques concernant le prix de ces abonnements et fait un joli mea-culpa avec une offre temporaire de plus de 60 % sur l’abonnement Unlimited avec engagement de 12 mois par rapport Ă la formule mensuelle de base.

Un abonnement Ă DAZN, pourquoi ?

Pour profiter des matchs de Ligue 1, Ă©videmment

L’offre Ă©tendue de compĂ©titions de sport Ă suivre : une trentaine de disciplines en tout

L’accès à la FanZone, pour interagir entre fans et supporters

Au lieu de 29,99 euros par mois pendant un an, l’abonnement Unlimited de DAZN est aujourd’hui disponible en promotion Ă 14,99 euros par mois pendant un an.

DAZN, le Netflix du sport

Sous ce nom étrange – qu’il faut lire et prononcer « Da Zone », sans pour autant devenir moins bizarre – se cache une plateforme de SVoD britannique spécialisée dans les contenus sportifs. Une sorte d’équivalent sportif de Netflix qui dispose des droits de diffusions de nombreuses compétitions sportives et qui s’est rapidement exportée à l’étranger, notamment en Suisse et au Japon, en Allemagne, en Autriche, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Espagne ou encore en France.

Chez nous, DAZN est d’ailleurs devenu depuis peu le diffuseur officiel de la Ligue 1 aux côtés de beIN Sports, pendants 5 ans, de 2024 à 2029, après le rachat des droits TV de la compétition footballistique. Elle donne accès à huit matchs d’une journée de Ligue 1 en direct, et le dernier en décalé.

Une offre Ă©tendue

Mais le catalogue de la plateforme de streaming sportif ne se limite pas au foot. Elle propose en effet un large panel de disciplines sportives, du football américain au basketball, en passant par le triathlon, le rugby ou encore des sports de combat (boxe, MMA, catch). Et les sports mécaniques (rallye, Formule 1) ne sont pas en reste, de même que des compétitions plus originales telles que les tournois d’échecs et d’e-sport.

Et quoi de mieux pour soutenir son équipe favorite d’échanger avec d’autres supporters ? C’est ainsi que DAZN propose la FanZone, une fonctionnalité disponible uniquement durant les retransmissions d’événements en direct qui permet aux spectateurs de commenter les rencontres en live et d’échanger leur passion du sport.

Enfin, vous vous en doutez, DAZN est disponible sur de nombreux appareils, smartphones, PC portables sous Windows, MacOS et Linux, tablettes, TV, etc.

