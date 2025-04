Derniers jours pour obtenir CyberGhost à -83 % et l’essayer gratuitement pendant 45 jours

« Les VPN premium coûtent trop cher » : CyberGhost met fin à cette idée reçue et vous permet de protéger efficacement votre navigation et vos données pour seulement 2,03 euros par mois.

À l’ère du tout numérique, il est important de savoir comment protéger ses données et ses appareils. Si une bonne hygiène numérique est souvent suffisante pour assurer sa protection, l’abonnement à un VPN garantit une certaine sérénité sur internet. Mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d’ajouter un nouvel abonnement à une liste parfois déjà longue.

Heureusement, jusqu’au 30 avril CyberGhost propose son VPN avec une belle remise de 83 % et vous offre en prime 4 mois gratuits. Pour à peine 2,03 euros par mois, vous accédez alors à l’une des solutions les plus complètes et les plus performantes du marché.

Protéger ses appareils et sa navigation web en un seul clic

Du shopping en ligne aux démarches administratives en passant par les réseaux sociaux, vous saisissez chaque jour une multitude de données personnelles. Si ces activités en ligne font partie du quotidien, elles ne sont pas sans danger pour votre vie privée, surtout lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public.

Un VPN pour sécuriser sa connexion partout // Source : Cyberghost

Pour protéger sa connexion, la méthode la plus simple et la plus efficace consiste à s’équiper d’un VPN comme celui de CyberGhost. Celui-ci crée un tunnel sécurisé et chiffre votre flux de données. Même si un hacker tente de s’introduire sur votre smartphone ou votre PC via la technique du « man-in-the-middle », vos données restent donc à l’abri. Pour aller encore plus loin, CyberGhost propose la fonctionnalité kill switch, chargée de couper automatiquement la connexion à internet en cas de rupture de liaison avec le serveur VPN. Vos données ne sont alors jamais exposées à votre insu.

Enfin, CyberGhost VPN masque votre adresse IP, vous prémunissant ainsi contre le tracking et la publicité ciblée. Et pour garantir une confidentialité maximale, l’éditeur applique une politique stricte de no-log par laquelle il s’engage à ne jamais enregistrer vos activités en ligne et votre historique de connexion.

Des atouts au-delà du champ de la sécurité

S’ils sont avant tout recherchés pour la protection qu’ils apportent, les VPN tirent aussi leur succès de tous les petits plus qu’ils ont à offrir. En délocalisant votre adresse IP dans le pays de votre choix, ils vous permettent notamment de :

passer outre le géoblocage et d’accéder à des contenus habituellement inaccessibles (streaming, presse, fonctionnalités de jeu) ;

contourner la censure imposée sur internet dans certains pays ;

améliorer son ping durant les phases de gaming en se connectant au plus près des serveurs de jeu.

Sur ce point, CyberGhost s’impose comme l’un des mieux équipés du marché avec ses quelque 11 700 serveurs à haute performance (jusqu’à 10 Gb/s) répartis dans plus de 100 pays différents. Mieux, il suffit d’indiquer au VPN votre besoin (streaming, téléchargement de fichiers volumineux ou navigation web) et CyberGhost vous connecte automatiquement au serveur le plus adapté.

Des serveurs à haute performance et adaptés à chaque besoin // Source : Cyberghost

D’ailleurs, quelles que soient vos activités en ligne et le temps passé sur internet, CyberGhost protège simultanément jusqu’à 7 de vos appareils en illimité. Si vous le souhaitez, vous pouvez malgré tout restreindre la protection VPN à une sélection de sites et d’applications en activant le split tunneling. Certaines applications comme celles des banques détectent en effet les VPN et vous empêchent alors d’utiliser leur service. Il est donc essentiel de pouvoir désactiver l’outil pour ces cas particuliers, sans perdre la protection générale de votre appareil.

Source : Cyberghost

Si vous souhaitez profiter de tous les atouts de CyberGhost VPN, le moment est idéal. L’abonnement de 2 ans profite d’une remise exceptionnelle de 83 % et de 4 mois gratuits. En souscrivant avant le 30 avril, ce VPN premium revient à seulement 2,03 euros par mois, soit le prix d’un café allongé en terrasse. En prime, CyberGhost vous donne 45 jours pour le tester et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.