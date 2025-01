Plus que quelques jours pour profiter des soldes d’hiver et obtenir cet excellent VPN noté 8/10 à -61 %

C’est le moment idéal pour s’abonner à un VPN. À l’occasion des soldes d’hiver, ExpressVPN fait chuter de 61 % le tarif de son abonnement Premium de 2 ans et vous offre en prime 4 mois gratuits.

Pour sécuriser sa connexion et protéger ses données, rien ne vaut un VPN. Mais voilà, tous ne se valent pas et les solutions les plus premium peuvent vite alourdir votre budget. Heureusement, pour les soldes d’hiver, certains fournisseurs de VPN ont décidé de baisser drastiquement leurs prix.

C’est notamment le cas d’ExpressVPN. Pour l’occasion, l’éditeur propose son abonnement 2 ans avec une remise exceptionnelle de 61 %, et un joli cadeau : 4 mois d’utilisation supplémentaire totalement gratuits. Pour à peine 4,87 euros pas mois, vous avez ainsi accès à l’un des meilleurs VPN du marché.

Les belles surprises n’arrivant jamais seules, une eSIM de 5 Gb est offerte pour toute souscription à cette formule sur 2 ans.

Un VPN pour sécuriser sa navigation et bien plus encore

En vous connectant à l’un de ses serveurs sécurisés, ExpressVPN protège votre connexion contre le piratage et plus précisément contre les attaques de type « man-in-the-middle ». Un tunnel sécurisé est alors créé et votre flux de données chiffré.

Aucun risque donc que vos informations sensibles comme vos mots de passe, vos coordonnées bancaires ou même les documents que vous échangez en ligne ne soient interceptés puis réutilisés par des hackers. D’où l’importance d’utiliser un VPN lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, depuis un restaurant, un hôtel ou un TGV par exemple.

ExpressVPN va même plus loin et intègre une fonctionnalité de sécurité complémentaire : le Network Lock. Si le lien avec le serveur VPN est temporairement rompu, l’outil bloque automatiquement la connexion de votre appareil afin d’éviter d’exposer vos données.

Avec un VPN, débloquez le catalogue de vos plateformes de sVOD préférées // Source : ExpressVPN

Autre atout majeur de ce VPN : il masque votre adresse IP, puis la délocalise dans le pays de votre choix. Pratique pour accéder à des contenus géographiquement bloqués (comme les vidéos en streaming), ou passer outre d’éventuelles restrictions et censures durant vos séjours à l’étranger.

Et pour que votre confidentialité soit préservée au mieux, ExpressVPN n’enregistre pas les journaux de connexion ni votre historique de navigation sur internet. Même si l’entreprise subit une fuite massive de données, dans le cadre d’une cyberattaque notamment, vos propres informations ne risquent pas de tomber entre de mauvaises mains.

La sécurité oui, mais pas au détriment de votre connexion

ExpressVPN dispose d’un large parc de serveurs sécurisés à haute performance basés dans 105 pays. Le groupe les fait d’ailleurs évoluer régulièrement afin de faire profiter à ses abonnés des technologies les plus avancées du moment. Actuellement, il a d’ailleurs lancé une vaste campagne de remplacement de ses serveurs pour proposer presque systématiquement un débit de 10 Gb/s au lieu du traditionnel 1 Gb/s. Bilan, la connexion est plus rapide, mais aussi plus stable.

En un clic connectez-vous au serveur de votre choix ou au plus optimal pour vous // Source : ExpressVPN

Mieux, ExpressVPN vous aide à choisir les meilleures alternatives pour optimiser votre vitesse de connexion.

En optant pour la localisation automatique, l’outil recherche le serveur le plus performant et le plus adapté en fonction de votre position. Distance vis-à-vis du serveur, vitesse de téléchargement, latence : un certain nombre d’indicateurs clés sont alors passés en revue.

ExpressVPN propose également la localisation virtuelle. Peu répandue et pourtant très pratique, cette fonctionnalité vous permet d’être virtuellement localisé dans le pays de votre choix, tout en profitant de la vitesse de connexion d’un serveur situé à proximité de vous.

Un outil intuitif et adapté à tous vos appareils

Si les mécanismes qui se cachent derrière les VPN peuvent sembler obscurs pour les novices en informatique, leur utilisation est en revanche très simple. Surtout si vous optez pour ExpressVPN.

Une fois l’application téléchargée depuis le site internet de la marque, depuis l’App Store ou le Play Store, la protection s’active en un clic. Il vous suffit alors de choisir la localisation souhaitée (ou de vous en remettre à ExpressVPN pour identifier le meilleur serveur pour vous) et le tour est joué !

Un clic depuis l’application et votre appareil est sécurisé // Source : ExpressVPN

En plus, vous pouvez équiper tous vos appareils de ce puissant outil de cybersécurité, ExpressVPN étant compatible avec la plupart des plateformes : Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS et Android. Vous pouvez même sécuriser vos consoles de jeux et vos smartTV.

Durant les soldes d’hiver, l’abonnement de 2 ans à ExpressVPN bénéficie d’une belle remise de 61 %, avec en bonus 4 mois supplémentaires et une eSIM de 5 Gb offerts. Pour 4,87 euros par mois, soit l’équivalent d’un soda en terrasse, vous accédez à l’un des VPN les plus complets du marché.

Et pour couronner le tout, la firme vous donne 30 jours pour tester son VPN et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.