Netflix en juin 2025 : Fin de partie avec la saison finale de Squid Game !

Quand bien même le mois de juin ne recèle que peu de nouveautés pour les abonnés Netflix, il reste particulièrement attendu pour deux raisons. L’une d’elles étant la sortie de la saison finale de Squid Game, six mois seulement après la précédente !

TU-DUM ! Vous savez ce qu’on attend de pied ferme en plus de la saison finale de Squid Game ? L’événement Netflix Tudum 2025 qui sera diffusé en direct dans la nuit du 31 mai au 1er juin à 2 heures du matin, heure de Paris. En plus d’être un show mondial accueillant plusieurs stars, le Netflix Tudum est aussi synonyme d’annonces exclusives. On peut tabler sur une date de sortie de la saison 5 de Stranger Things, des nouvelles de la saison 2 du live-action de One Piece et de Wednesday.

SQUID GAME. pic.twitter.com/f5e3rocSbZ — Netflix France (@NetflixFR) May 23, 2025

À lire aussi :

La série à voir sur Netflix en juin 2025

Squid Game – Saison 3 (27 juin)

La saison finale de Squid Game avec ses jeux plus cruels que jamais sont déjà là. Après la fin clivante de la deuxième saison, Hwang Dong-hyuk, le créateur du K-Drama, promet des jeux intenses qui feront ressortir le pire de la nature humaine. Comme si mitrailler les perdants de ces « jeux » ne suffisait pas… Peut-être le véritable défi consistera ici à préserver son humanité ?

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Le film à voir sur Netflix en juin 2025

K.O. (6 juin)

Après Balle Perdue 3, Netflix nous propose une autre production Made in France avec son lot d’action, de nez cassés et de clés de bras, d’autant plus que le MMA est à l’honneur dans ce film d’Antoine Blossier. K.O. suit les traces de Bastien, ex-combattant de MMA interprété par Ciryl Gane, aux prises avec la pègre de Marseille alors qu’il tente de retrouver le fils d’un de ses adversaires, tué au combat quelques années plus tôt.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Le documentaire à voir sur Netflix en juin 2025

Titan : Le Naufrage d’OceanGate (11 juin)

En juin 2023, plusieurs médias du monde entier relayaient en direct l’accident du submersible Titan. On se souvient de la couverture médiatique morbide avec à tout bout de champ des estimations sur les réserves d’oxygène restantes (entre guillemets, dans combien de temps les passagers allaient mourir), pour au final apprendre que l’engin avait subitement implosé à cause de la pression sous-marine. Ce documentaire Netflix propose de découvrir les coulisses d’un désastre en devenir et la personnalité troublante du PDG d’OceanGate, décédé lors du naufrage.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Les autres sorties Netflix en juin 2025

1er juin :

Netflix Tudum 2025

Mission Impossible – Films 4 à 6

Ace Ventura en Afrique

2 juin :

Un français

3 juin :

Sara, femme de l’ombre

4 juin :

Le code du crime – Saison 2

#JeSuisLà

Shaquille O’Neal impose son style

5 juin :

Ginny & Georgia – Saison 3

Grosse pression – Saison 2

Barracuda Queens – Saison 2

Nobody Wants This – Saison 2

Taken – 3 films

6 juin :

Les Survivants

Contact

World War Z

Boléro

Sans merci

À bout

7 juin :

Tout le monde aime Jeanne

10 juin :

Happy Gilmore

Chaos d’anthologie : Le festival Astroworld

11 juin :

Le code a changé

Y a-t-il un dealer dans l’avion ?

Aniela

12 juin :

FUBAR – Saison 2

No Pain No Gain

13 juin :

Tout pour la lumière

Sans Sarah, rien ne va !

Il reste encore demain

14 juin :

Fourmiz

15 juin :

La Brea – Saison 2

16 juin :

Tous en scène

La somme de toutes les peurs

17 juin :

Kaulitz & Kaulitz – Saison 2

Chaos d’anthologie : Un maire en roue libre

18 juin :

America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys – Saison 2

Le Mystère Henri Pick

Yolanthe

19 juin :

40 ans : Mode d’emploi

The Waterfront

20 juin :

Olympo

KPop Demon Hunters

Le grand bain

21 juin :

Ciel d’octobre

22 juin :

Fast & Furious 8

Elvis

Good Boys

En eaux troubles

23 juin :

Empire Records

24 juin :

Chaos d’anthologie : La croisière ne s’amuse plus

25 juin :

Les Kaïra

30 juin :

Cette musique ne joue pour personne

