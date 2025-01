Soldes : quelle est la meilleure affaire entre le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 et le Samsung Galaxy A16 ?

Galaxy A16 d’un côté, et Redmi Note 14 de l’autre : les deux nouveaux smartphones entrée de gamme de Samsung et Xiaomi sont disponibles depuis peu et les voilà déjà soldés à moins de 200 euros. Mais, lequel mérite votre argent ? Nous allons tenter de vous éclairer à travers ce comparatif.

Si vous attendiez les soldes pour changer de smartphone, avec un budget de 200 euros, le Samsung Galaxy A16 4G et le Xiaomi Redmi Note 14 4G sont de bons candidats. Ce sont les deux nouvelles références entrée de gamme du moment, et elles sont déjà en promotions.

Chaque modèle à ses qualités et ses défauts qui pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif pour vous aider à déterminer quel est le meilleur smartphone pour vous ?

Les deux smartphones soldés

Une bonne qualité de fabrication sur les deux modèles

Sur la partie design, le Samsung Galaxy A16 4G reprend les codes esthétiques de son prédécesseur, avec ses trois objectifs alignés à la verticale au dos et des tranches plates pour une meilleure prise en main. La nouveauté ici, ce sont ses dimensions. Il s’affine avec une épaisseur qui passe à 7,9 mm au lieu de 8,4 mm sur la précédente génération. Même si le plastique est omniprésent, nous avons une belle qualité de fabrication et même une certification IP54. De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 4G profite d’un look soigné, avec ses bords arrondis sans jointures, ses tranches plates, son épaisseur très contenue de 8,16 mm ou encore son poids de 200 g, qui le rend facile à prendre en main. N’oublions pas non plus son Corning Gorilla Glass 5 qui protège efficacement son écran, ou encore sa certification IP54, qui lui permet de résister aux éclaboussures.

Sur la composition photo, le Redmi Note 14 peut compter sur un capteur principal 108 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Pas d’ultra grand-angle ici : il est réservé au modèle 5G. On appréciera toutefois la présence de l’IA qui va pouvoir optimiser le rendu des clichés : suppression d’éléments indésirables, modification du ciel, amélioration de la netteté… Le Galaxy A16 se compose d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Les clichés capturés en plein jour sont très lisibles, avec un niveau de détail satisfaisant, sauf de nuit.

Samsung continue de s’aligner sur Xiaomi

Jusqu’ici, Xiaomi a toujours réussi à mettre en valeur l’écran de sa gamme Redmi Note ne laissant vraiment pas beaucoup de chance à ses rivaux. Déjà sur le Galaxy A15, le A16 affiche un joli écran OLED avec une définition de 2 340 × 1 080 pixels, et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. En revanche, on regrette l’encoche en goutte d’eau et les bords très visibles, notamment au niveau du menton.

Une fois allumée, le Redmi Note 14 dévoile une grande dalle de 6,67 pouces avec un poinçon au milieu discret et des bords fins sur l’ensemble de l’écran. On a droit à de l’Amoled Full HD+ (2 400 × 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Soit l’assurance d’une fluidité exemplaire, que l’on n’a pas souvent sur cette gamme de prix, d’ailleurs.

Des configurations entrée de gamme correctes

Loin d’être des foudres de guerre, le Galaxy A16 et le Redmi Note 14, sont capables d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). Les deux sont propulsés par un processeur de chez MediaTek, dont un avec la version Ultra du Helio G99. Que ce soit sur l’un comme que l’autre, la fluidité est relativement bonne. Néanmoins, les légers ralentis au quotidien ne sont pas rares et les performances 3D laissent à désirer. Ils ne sont pas faits pour ce type d’expérience.

Concernant la partie logicielle, si la firme sud-coréenne vient de présenter ses nouveaux fleurons avec OneUI 7, son modèle entrée de gamme tourne sous Android 14, OneUI 6.1. Une interface claire avec de nombreux outils et fonctionnalités qui simplifient le quotidien et un tas de personnalisations. Les bloatwares sont toujours présents, mais Samsung se rattrape en proposant six années de mises à jour majeures et de sécurité. Du côté de son rival, il profite d’HyperOS 2, récente version de sa surcouche Android, qui se veut plus performante et fluide grâce à son cœur « HyperCore ». Notez aussi que Gemini est ici de la partie. Et pour finir sur le suivi logiciel, Xiaomi fait aussi du progrès sur ce point : terminé les 2 ans de mises à jour majeures et trois de sécurité. Désormais, on peut compter sur quatre ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité.

Autonomie ou charge rapide ?

Les smartphones Xiaomi sont souvent bien loti côté autonomie. Le Redmi Note 14 n’échappe à la règle et possède une batterie de 5 500 mAh, ce qui est plutôt généreux. Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de le soumettre à notre protocole ViSer, il devrait tenir une bonne journée. Si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il pourra tenir entamer une deuxième journée. Quant à la charge, Xiaomi fournit un chargeur de 33 W qui permet de récupérer 50 % en une trentaine de minutes.

Le Galaxy A16 4G peut aussi compter sur une grosse batterie de 5 000 mAh, comme son homologue 5G, que nous avons testés, et qui a pu tenir une bonne petite journée, voire au-delà si vous êtes raisonnables avec les applications multimédia et les jeux vidéos. C’est au registre de la recharge que la balance penche du côté de Xiaomi, puisque Samsung se contente à nouveau d’une charge de 25 W et qui est en plus n’est pas inclus dans la boîte…

Verdict : Galaxy A16 ou Redmi Note 14 ?

C’est l’heure du choix. Les deux téléphones ont leurs avantages et leurs inconvénients, reste à savoir lequel répond le mieux à vos besoins et vos préférences.

Un peu plus abordable que le Xiaomi Redmi Note 14 4G, on recommandera davantage le Samsung Galaxy A16 4G pour son suivi logiciel. En proposant six années de mises à jour majeures et de sécurité, Samsung fait de lui l’entrée de gamme offrant la plus grande longévité logicielle du marché. Il marque égalemnt des points avec son interface OneUI 6.1 qui ne manque pas de personnalisations. Son écran Oled à 90 Hz est agréable à utiliser, mais les bordures épaisses gâchent quelque peu l’expérience. Quant à son autonomie, c’est un smartphone endurant qui manque de vivacité côté recharge.

Vous pouvez aussi très bien vous tourner vers le Redmi Note 14 4G. Cette génération a droit à une meilleure protection avec un verre en Gorilla Glass 5 et une certification IP54 pour la résistance aux éclaboussures et à la poussière. On apprécie surtout le confort de l’écran 120 Hz Oled FHD+ et une interface agréable qui peut compter sur 4 ans de mise à jour majeurs. Son design conviendra à la majorité d’entre vous en matière de prise en main, tout comme ses performances honorables taillées pour des usages classiques. Enfin, la charge rapide, ici de 33 W, est un vrai avantage par rapport à ce qui se fait à ce tarif et offre un peu plus de confort au quotidien.

Pas convaincu par le smartphone de Samsung ou de la marque Xiaomi ? Il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.