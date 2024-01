Applications de contrôle parental : notre sélection pour suivre la vie numérique de ses enfants

Pour garder un oeil sur le smartphone de vos enfants, il y a désormais des applications pour être rassuré en tant que parent sans être sur leur dos. Gérer le temps d’écran, les sites appropriés, éviter les mauvaises rencontres ou les pièges du web : tout peut se faire en toute tranquillité.

Votre enfant a eu son nouveau smartphone pour Noël et vous n’êtes pas totalement rassurés à l’idée de le laisser vivre sa vie numérique dans son coin.

Sans devoir être sans arrêt sur son dos à surveiller à qui il parle, ce qu’il fait et quel site il visite, il y a désormais des outils de contrôle parental pour pouvoir surveiller ses usages, sans pour autant « le fliquer ». Le tout bien souvent en concertation et avec les échanges plus que nécessaires dans pareille situation.

Selon une étude CSA Research de juillet 2018, aujourd’hui 87 % des enfants de 11 à 15 ans auraient un téléphone portable. Et cela entraîne une inquiétude pour leurs parents : 35 % craignent que leurs adolescents ne passent trop de temps sur leur écran. Alors, pour les rassurer, de nombreuses applications ont vu le jour pour gérer le temps d’écran, mais aussi effectuer des paramétrages pour éviter les mauvaises surprises pour eux (mauvaise rencontre sur le web), comme pour vous (achats intégrés, abonnements surprises, etc.).

Des applications chez les opérateurs télécoms

Sachez tout d’abord que, depuis près de 15 ans, les opérateurs télécoms doivent fournir une solution gratuite de contrôle parental avec les forfaits. Elle n’est pas automatiquement activée et il faut souvent se rendre dans votre espace client pour en profiter. Vous allez ainsi pouvoir profiter de contrôles de base sur le mobile de votre enfant, de la surveillance du temps d’écran accordé à l’accès interdit à certains sites en passant par la demande d’autorisation pour le téléchargement d’applications mobiles.

Il y a évidemment en parallèle les options intégrées à vos appareils mobiles, tablettes et smartphones. Que ce soit sous Android ou iOS, vous pouvez contrôler le temps d’écran de l’enfant, les apps auxquelles il peut accéder, la liste des sites autorisés ou non, etc. Certains fabricants comme Samsung proposent même de créer des profils enfants si vous devez prêter votre appareil personnel. Cela permettra d’offrir un environnement plus sécurisé et adapté possiblement à l’âge du jeune utilisateur.

Sinon, vous pouvez opter pour des apps, gratuites ou payantes, pour gérer l’utilisation de l’enfant, parfois même depuis votre propre smartphone. Elles sont transparentes pour les enfants, mais indispensables pour le suivi des parents (et leur paix de l’esprit).

Les applications de contrôle parental

Xooloo

La solution la plus complète et adaptée à l’âge de l’enfant. Xooloo propose tout simplement trois applications mobiles différentes. Xooloo Parents s’installe sur le smartphone de l’adulte qui va ainsi obtenir un tableau de bord de l’utilisation de l’appareil mobile, smartphone ou tablette, faite par son enfant ou adolescent. Mais pas question de tout piloter à distance sans concertation.

Xooloo Digital Coach est l’app pour adolescent. Sa mission est autant de l’inciter à s’autoréguler en prenant conscience de ses usages, son temps d’écran par rapport aux utilisateurs de son âge, ses interactions, qu’à rassurer ses parents qui peuvent garder un œil à distance sur son utilisation sans interférer. Son smartphone devient son coach qui l’encourage et le conseille pour mieux apprivoiser cette nouvelle vie numérique.

Xooloo Kids est l’application Android qui conviendra parfaitement aux jeunes enfants. Elle transforme votre tablette ou votre smartphone en un espace de jeux et de divertissement sécurisé. Seuls les applications, les jeux et les contenus que vous avez choisis sont accessibles, le reste de votre appareil est protégé par un code parental. Vos données sont en sécurité, tout comme l’utilisation de votre enfant. Les parents peuvent être prévenus en temps réel de l’activité de l’enfant avec l’app Xooloo pour smartphone.

Les applications Xooloo (hors Xooloo parents) profitent d’une période d’essai, puis d’une offre sur abonnement.

Family Link

C’est l’app conçue par Google pour superviser le téléphone de son enfant. Elle vous permet de surveiller son temps d’écran, de définir un calendrier des créneaux qui lui sont accordés (en fonction du jour et/ou de l’heure). L’app s’installe sur le smartphone de l’enfant (Android) et du parent (iOS ou Android) qui pourra ainsi avoir un œil sur la vie numérique de sa progéniture, même depuis la version web également.

Le parent définit ainsi les paramètres comme le verrouillage de l’appareil si besoin, l’autorisation de téléchargement d’apps. Family Link suggère des sélections d’applications recommandées pour l’enfant. Et vous pouvez même géolocaliser l’enfant depuis votre version.

Norton Family

Les géants de la cybersécurité n’ont pas laissé passer le marché du contrôle parental. Que ce soit Norton Family ou Kapersky Safe Kids, ces apps fonctionnent de manière assez similaire. Une fois l’app installée sur le smartphone de l’enfant et sur celui du parent, elle va fonctionner de pair pour proposer bien plus que de la gestion de temps d’écran. Vous avez accès à un tableau de bord de l’activité de votre enfant (ce qu’il fait, app téléchargée ou utilisée, utilisation en temps réel, recherche internet…).

Vous pouvez bloquer le téléphone à tout moment, interdire l’accès à certains sites inappropriés, vérifier les vidéos YouTube qu’ils regardent et même localiser l’enfant. Vous pouvez même être alerté en cas d’utilisation non souhaitée ou qui pourrait être sujette à problème. Une bonne façon d’entamer ensuite la discussion avec votre enfant pour lui expliquer vos décisions et lui faire prendre conscience de ses usages.

L’app est disponible sur Android et iOS. Sur l’App Store, il existe une application à installer sur le smartphone de l’enfant et une version pour les parents. À noter qu’une version payante est proposée, mais la version de l’app gratuite peut être suffisante avec les fonctions de base proposées.

Kids Place

Une autre app qui propose de sécuriser votre appareil en offrant un environnement sécurisé à l’enfant, accessible en un clic. L’écran d’accueil va être transformé. Certaines applications sont alors accessibles si elles ont été validées par l’adulte.

L’app propose son propre lecteur vidéo et un navigateur internet avec une liste de sites autorisés. Un mot de passe permet de sortir du mode enfant pour retrouver les usages classiques de l’appareil.

Qustodio

Pour faire fonctionner Qustodio, il est nécessaire de télécharger et d’installer deux applications : l’une pour les parents et l’autre sur l’appareil de l’enfant. Les parents pourront protéger les enfants des contenus inappropriés qu’ils pourraient rencontrer sur internet, mais aussi limiter les temps d’écran, géolocaliser l’enfant et surveiller les communications (appels et SMS) et les applications utilisées.

L’application a l’avantage d’être simple à installer et à paramétrer pour les parents. L’enfant disposera aussi de ces données d’utilisation, lui permettant de se rendre compte du danger chronophage des écrans.

Bien entendu, l’interface est adaptée aux plus jeunes et apporte un intérêt pédagogique plutôt que répressif. De plus, il est multiplateforme et peut s’installer sur les ordinateurs Windows et Mac, les appareils mobiles Android et iOS, sur un Chromebook ou une liseuse Amazon Kindle.

Microsoft Family Safety

Microsoft n’a pas l’intention de se laisser distancer par son concurrent Google et propose, lui aussi, un service de contrôle parental. Avec Microsoft, une seule application ou un seul logiciel à télécharger et à installer, contrairement à Xooloo ou Qustodio.

Les fonctionnalités diffèrent ensuite en fonction de votre statut dans le groupe familial et de vos identifiants Microsoft. Le gros avantage de Microsoft Family Safety, par rapport aux autres, c’est qu’il est aussi compatible avec la console Xbox, permettant de limiter le temps passé sur les jeux vidéo.

Bien entendu, les parents disposeront aussi d’un système de gestion des applications sur les appareils mobiles, du temps d’écran et de filtrage web (avec Microsoft Edge) pour un contrôle total de l’activité numérique de l’enfant.

Des applications pour surveiller aussi leurs jeux vidéo

Si vous vous inquiétez également de la pratique du jeu vidéo de votre enfant, sachez qu’il existe des applications mobiles pour protéger vos enfants tout autant que pour surveiller leur temps d’écran vidéoludique.

Parmi celles-ci, Xbox est à la pointe du contrôle parental non intrusif avec son app Xbox Family Settings. Celle-ci permet de définir l’emploi du temps gaming de l’enfant, de paramétrer son accès aux chats, à certains types de contenus et même de garder un œil sur la liste des contacts autorisés. Et vous pouvez obtenir un rapport d’activité.

Nintendo Switch Contrôle parental reprend le même principe pour la console hybride. Depuis l’app, le parent peut autoriser l’accès aux jeux, à la boutique d’achats, au chat et suivre l’activité de l’enfant.

PlayStation n’est pas en reste et vous pouvez contrôler le temps d’écran de votre enfant, les jeux autorisés et autres depuis la PS App.