Voici les meilleurs objets connectés et applis pour améliorer son sommeil

Pour fêter cette journée mondiale du sommeil, nous avons décidé de vous faire une petite sélection des produits pour tirer le meilleur parti de vos heures de repos.

Née en France en 2000 la journée mondiale du sommeil est évènement célébrant l’activité qui occupe un tiers de nos vies (non je ne parle pas de WoW). Sans surprise le monde de la Tech a porté un intérêt marqué au sommeil et produit donc nombre d’accessoires et logiciels pour nous aider à améliorer ou suivre ce dernier.

Même Google utilise dans son nouveau Nest Hub la caméra et les micros pour évaluer (de manière quelque peu voyeuriste) la qualité de vos heures de sommeil. Nous avons donc fait un peu de tri dans cette offre pléthorique et sélectionné pour vous les meilleurs accessoires pour améliorer votre sommeil.

Pour suivre votre sommeil

Withings Sleep Analyzer

Tous les traqueurs de sommeil ne sont pas sous la forme d’un bracelet. Si vous ne voulez pas vous encombrer avec ce type d’appareil, Withings est là pour vous avec son Sleep Analyzer qui vient s’installer entre le sommier et le matelas. L’alimentation se fait via un câble USB de 3 m, attention donc a bien avoir une prise à portée.

Une fois installé, le Sleep Analyzer se laisse oublier et nous produit quotidiennement un rapport sur la longueur et la qualité du sommeil. Plus orignal, on a un suivi de l’apnée du sommeil et des ronflements. En prime, l’application Withings est un modèle de clarté.

Un appareil complet et plus agréable à utiliser qu’un bracelet classique donc, mais qui se fait toutefois payer assez cher en étant moins polyvalent.

Honor Band 5 Le tracking sans se ruiner

Les bracelets de suivi sportifs sont ceux qui ont ouvert à la porte au suivi du sommeil. Et la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas besoin de se ruiner pour s’équiper ! Vendu une vingtaine d’euros, le Honor Band 5 assure un bon suivi des cycles de sommeil.

Outre un suivi des statistiques, l’application santé de Huawei a aussi le bon gout de vous conseiller sur comment optimiser vos heures de coucher.

Mais le principal avantage d’un tel bracelet est sa polyvalence, notamment en termes de sport grâce aux capteurs cardiaques et GPS. Cerise sur le gâteau l’autonomie atteinte sans soucis les deux semaines. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rendre sur notre test complet du Honor Band 5.

Fitbit Versa 2 La plus polyvalente

Si l’on veut ce qui se fait de mieux en termes de suivi au poignet il faudra passer sur une véritable montre connectée. Parmi ces dernières, c’est la Versa 2 de Fitbit qui a retenu notre attention.

Non seulement elle est relativement fine, un point important si l’on ne peut pas se réveiller avec quelque chose qui mord dans son poignet, mais surtout elle offre une autonomie de 6 jours. On n’aura donc pas à se soucier de la charger tous les jours ou presque comme une Apple Watch.

Le suivi assuré par FitBit est d’une précision impeccable, avec des phases bien identifiées, mais aussi mises en parallèle avec le rythme cardiaque. Parmi les fonctions les plus originales est un réveil ajusté en fonctions des phases de sommeil. Vous indiquez une heure de réveil cible et la montre tentera de vous réveiller dans une phase de sommeil paradoxal pour minimiser la tête dans le cirage au moment de se lever.

On retrouve bien évidemment toutes les fonctions de suivi sportif classiques. À noter qu’une Versa 3 est aussi disponible et ajoute un GPS intégré. À vous de voir si les 25 € de plus en valent la chandelle.

Pour bien s’endormir

Terraillon Homni : le réveil survitaminé

Connu pour ses balances, Terraillon propose depuis maintenant quelques années des articles censés favoriser l’endormissement. L’Homni est le plus avancé d’entre eux et se présente comme une lampe de chevet intelligente.

En pratique, on est en présence de la fusion d’un réveil, d’une veilleuse et d’un générateur de bruit blanc, le tout se connectant en Bluetooth au smartphone. Un capteur optionnel venant se fixer sur l’oreiller apporte de son côté un suivi du sommeil.

L’ensemble est plutôt convaincant, avec des programmes son et lumière visant à vous aider à vous relaxer avant de dormir. Pour le réveil, on aura là aussi le droit à un combo de lumière et de sons pour plus de douceur.

Si la partie logicielle est moins au point que celle d’un FitBit par exemple l’ensemble pourra intéresser ceux qui veulent une solution tout-en-un.

Bose Sleepbuds II : du son toute la nuit

Connu pour ses excellents produits audio, Bose s’était essayé en 2018 au sommeil avec ses Sleepbuds, des intras true wireless proposant des boucles sonores relaxantes à écouter toute la nuit.

Cette seconde version se révèle encre plus confortable que la précédente grâce à sa taille particulièrement compacte. En revanche le leur tenue toute la nuit peu être un souci. Votre serviteur en perdait généralement un ou deux dans son sommeil. Et si on n’est pas en présence de réduction de bruit active, l’isolation est particulièrement efficace et masque une bonne partie des bruits ambiants.

Reste des soucis de fond : si les boucles proposées sont de qualité, on ne peut toujours pas les personnaliser ni même utiliser les Sleepbuds comme de simples écouteurs. Un produit très bien fini donc, mais aussi très cher…

Emma Motion : Le matelas connecté

Les matelas connectés ne sont pas un concept nouveau, plusieurs fabricants se sont essayés à l’exercice avec des résultats souvent décevants. L’Allemand Emma arrive toutefois avec un Motion sur le papier très intéressant.

Doté de 360 capteurs de pression il analyse non seulement la qualité de votre sommeil, mais il ajuste surtout le soutien en temps réel en comprimant et décomprimant la mousse. On attendra de pouvoir tester cela plus en détail, mais il semble bien que l’on tienne ici le premier véritable matelas intelligent.

Pour les plus pressés, il est même déjà en vente. L’addition est salée puisqu’un modèle de 160X200 cm coutera tout de même 3800 €…

Les Apps d’ASMR

Si vous ne souhaitez pas investir dans du matériel, certaines applications d’ASMR peuvent être utiles pour se détendre et s’endormir. Nous vous en avons choisi deux ici, mais jetez un coup d’œil à notre sélection plus complète.

Tingles - Sons ASMR favorisant le sommeil Télécharger Tingles - Sons ASMR favorisant le sommeil gratuitement APK

Nécessitant un abonnement, Tingles est une app très épurée qui fournit un large catalogue de sons. Une fonction « Sleep Time » permet d’arrêter la lecture après une durée programmée.

Asmr Calm Relax Sleep Télécharger Asmr Calm Relax Sleep gratuitement APK

Pas toujours simple à utiliser, ASMR Calm Relax Sleep a cependant le bon gout d’être gratuite. En plus de proposer une banque de sons, elle permet de les mixer pour créer un fond sonore à son goût.