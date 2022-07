Notre sélection tech des meilleurs produits pour les vacances d’été

Pour égayer un trajet un peu long, une après-midi au bord de la piscine, ou encore vos soirées entre amis, les accessoires tech vous seront sont fort utiles pendant vos vacances. Voici notre sélection de produits à ne pas oublier dans vos valises pour passer un bel été.

À l’heure où le chant des cigales résonne déjà dans votre tête, où vous croyez presque sentir l’odeur du sable chaud et où la perspective d’un bon livre sous le parasol vous fait rêver, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleurs objets tech pour accompagner vos vacances. Bien sûr, il ne s’agit pas de rester le nez dans son smartphone ou dans sa tablette, mais plutôt de profiter au maximum de cette pause estivale bien méritée, le plus confortablement possible.

Que cela soit pour se relaxer en musique, se plonger dans un roman passionnant ou pour immortaliser vos plus beaux souvenirs, cette sélection devrait vous aider. Alors avant d’empiler les maillots de bain, shorts, casquettes et autres tongs dans la valise, c’est le moment de se pencher sur vos accessoires tech !

Enceinte JBL Charge 5 : la musique partout

La petite enceinte Bluetooth, c’est l’incontournable de l’été, le seul et unique objet que vous ne pouvez pas vous permettre d’oublier dans votre valise. Connectée en Bluetooth à votre smartphone, elle accompagnera musicalement aussi bien les après-midi près de la piscine, à la place, les bivouacs en randonnée, que les apéros entre amis.

Et qui dit vacances, dit sable, éclaboussures, chocs… Le mieux est donc de choisir une enceinte qui tiendra le coup : la JBL Charge 5. Pas trop petite, ni trop grosse, elle se glissera dans votre valise et votre sac de plage. C’est simple, elle a tout pour elle : une construction solide, une excellente autonomie, une signature sonore équilibrée… elle est de plus certifiée IP67 et ne craindra donc ni le sable ni l’eau. Elle possède de plus un dernier avantage fort pratique en vacances : elle permet de recharger son smartphone en délivrant une puissance de 10 W.

Elle est de plus disponible dans plusieurs coloris sympas, dont turquoise, rose, rouge ou encore camouflage. Retrouvez notre test pour en savoir plus.

Si vous ne voulez pas investir autant dans une enceinte, ou bien si vous en recherchez une vraiment compacte, vous pouvez vous tourner vers la JBL Clip 4, qui peut s’accrocher un peu partout grâce à son système de mousqueton. Suspendue à un sac à dos, elle permet de faire de belles balades en musique.

Jabra Elite 7 Active : un été actif et musical

Des écouteurs vous seront indispensables, par exemple pour vos trajets en train ou avion, ou tout simplement pour écouter de la musique pendant une sieste. Les écouteurs Bluetooth Elite 7 Active sont particulièrement adaptés à la pratique sportive, mais ils seront aussi parfaits en été.

Ils profitent en effet d’un revêtement spécifique en silicone souple, qui leur permet de tenir parfaitement en place même avec la transpiration. Pratique quand il fait chaud et que l’on se liquéfie sur la plage ! Ils sont en outre certifiés IP57 et donc étanches, ce qui sera bien pratique si vous tombez par mégarde dans la piscine.

Ils s’avèrent légers et très confortables, même pendant un port prolongé, ce qui en fait les compagnons idéaux pour binger des séries lors de longs trajets en train. Ils intègrent bien sûr une réduction de bruit active.

Liseuse Kindle Paperwhite 2021 : farniente et lecture

Si vous êtes une grande lectrice ou un grand lecteur, vous savez que le choix des livres à emporter dans la valise peut être cornélien, tout simplement parce que ces derniers prennent de la place et sont lourds. Un problème que l’achat d’une liseuse électronique permet de résoudre en une seconde.

Les Kindle d’Amazon restent des références. La Kindle Paperwhite 2021 s’impose comme un modèle fiable, à un tarif honnête. Elle possède un très bon écran de 6,8 pouces en résolution 300 pp, et une autonomie largement suffisante de 10 semaines. Enfin, un détail et pas des moindres : elle est parfaitement étanche, étant certifiée IPX8. Pas d’inquiétude donc en cas de chute dans la piscine… à condition qu’elle n’y reste pas toute la nuit, bien sûr.

Proposée de base à 149 euros, elle profite régulièrement de promotions.

Batterie externe solaire : toujours de la batterie sous le soleil des tropiques

La batterie externe, c’est l’accessoire qui peut vous sauver la mise si vous tombez en rade de batterie en pleine vadrouille, en randonnée, ou tout simplement sur la plage. Nous sommes en été, le soleil brille : pourquoi ne pas en choisir une solaire ?

Il en existe une multitude sur les différents sites e-commerce. Celle que nous vous proposons possède une capacité de 26 800 mAh et est capable de recharger deux appareils simultanément, via deux sorties différentes (5V 2A et 5V 2.1A). Elle peut bien entendu être elle-même rechargée sur secteur, mais aussi grâce aux rayons solaires. Sa taille et son poids (400 grammes tout de même) demeurent plutôt modestes pour ce type de produit, ce qui vous permettra de l’emporter avec vous un peu partout.

Fujifilm Instax Mini 11 : des souvenirs instantanés

S’il possède certes un format un poil imposant, l’Instax Mini 11 sera sans doute le plus pratique à emmener dans votre sac. Il possède un flash, ainsi qu’un petit miroir à l’avant permettant de réaliser facilement des selfies. Il offre un rendu précis des couleurs — ce qui n’est pas le cas de tous les instantanés.

Bien sûr, vous devrez prévoir suffisamment de recharges de pellicules adaptées, ce qui peut coûter cher à la longue, à raison d’environ 1 euro la photo.

Imprimante photo pour smartphone : de l’écran au papier

Si vous n’avez pas envie de vous encombrer avec un appareil photo instantané, mais que vous souhaitez avoir vos photos dans un format physique, optez pour une imprimante pour smartphone. Ces dernières sont facilement transportables, à l’image de l’Instax Mini Link de Fujifilm.

Vous devrez utiliser les mêmes films que pour les appareils photo Instax. Si les photos restent assez lumineuses, en revanche, le rendu des couleurs est plus aléatoire. Le rendu est clairement « vintage ». Pour ce qui est de la rapidité d’impression, cette petite imprimante fait fort, avec une impression en environ 20 secondes. Si la qualité d’impression n’est certes pas parfaite, son petit prix, à moins de 100 euros, fait oublier cela.

Si vous recherchez une meilleure qualité d’impression (et êtes prêts à y mettre le prix), vous pouvez alors plutôt opter pour la Canon Selphy Square QX10. Sa qualité d’impression, grâce à la technique de la sublimation thermique, est de plus haut niveaux que les films Instax, avec un meilleur respect des couleurs, mais aussi un effet vernis. Elle est cependant plus imposante que la petite Instax Mini Link.

Picoprojecteur Xgimi Mogo Pro+ : vos contenus favoris dans la valise

Pour conclure cette sélection estivale, voici un produit tech plutôt méconnu : le picoprojecteur. Bien sûr, il vous faudra accepter d’y mettre un certain budget. Grâce à son encombrement limité, vous pouvez l’amener en vacances avec vous, de préférence tout de même si vous partez en voiture. Il pourra être fort utile à certains moments creux, par exemple lors d’éventuelles journées pluvieuses ou pour projeter un film aux enfants.

Le Xgimi Mogo Pro+ est capable de projeter en Full HD. Il profite d’un format très compact (moins de 15 cm de haut) et pèse moins d’un kilo. Il est capable de produire une diagonale jusqu’à 100 pouces. Il tourne sous Android TV ce qui rend la navigation intuitive. Cependant, il faut savoir qu’avec ses 300 lumens, il peinera à projeter correctement si le noir n’est pas fait. Mais globalement, il s’agit d’un produit plutôt équilibré, que vous pouvez aussi utiliser quotidiennement, et qui pourrait bien sauver certaines soirées.

