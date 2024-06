Quel vacancier êtes-vous ? La sélection des meilleurs produits tech pour votre été

L'été est là, et avec lui, sans aucun doute, des vacances ! Quelles que soient vos activités de prévues et vos préférences, on a pensé à vous avec une sélection tech pas piquée des hannetons.

Le soleil a enfin daigné nous honorer de sa présence : l’été est bel est bien arrivé, et avec lui, sûrement quelques jours de congés bien méritées. Comme il existe autant de vacances qu’il existe de personnes, nous avons pensé à vous, en vous proposant plusieurs profils « types » de vacanciers. De nombreux scénarios s’offrent à vous, lequel vous conviendra le mieux ?

Chez Frandroid, on pense bien évidemment que la tech peut vous aider à profiter encore plus de vos vacances. Alors que vous soyez allongés au bord de la piscine, en plein bivouac dans les Pyrénées, ou bien en train d’arpenter les rues de Tokyo, nous avons quelques produits à vous conseiller.

Option 1 : pour les glandeurs

En vacances, certains aiment ne rien faire. Lézarder au bord de la piscine, faire une sieste sur le sable chaud, bouquiner dans le jardin… Un repos bien mérité qui sera d’autant plus agréable avec certains accessoires pour chiller tranquille.

La petite enceinte Bluetooth qui ne craint rien : JBL Clip 5

Une enceinte Bluetooth pratique qui s’accroche partout avec son mousqueton et est résistante aux éclaboussures et à la poussière. Cette JBL Clip 5 est largement suffisante pour écouter un peu de musique près de soi, pour emmener à la plage ou à l’apéro dans le jardin. Elle peut de plus être couplée à d’autres enceintes JBL pour un effet stéréo !

La liseuse étanche : Kindle Paperwhite

Au lieu de vous charger des dizaines de bouquins qui vont finir tâchés par de la grenadine, optez pour une liseuse qui se glisse dans le sac à main. La Kindle Parperwhite est un classique et reste deux semaines en parfaite autonomie. Ça change de nos téléphones à recharger tous les soirs !

Option 2 : pour les sportifs

Certaines vacances sont placées sous le signe du sport et de l’aventure. Randonnée à pied ou à vélo, trekking, sports extrêmes… à vous de voir ! Dans tous les cas, il existe des accessoires vraiment pratiques, ludiques, voire indispensables.

Une GoPro pour filmer vos exploits

On ne présente plus la marque GoPro qui a réussi a totalement s’imposer sur le marché des caméras d’action. La version Hero 11 Black est un très bon cru, surtout depuis que son prix a baissé. Elle est capable de réaliser des vidéos en 5,3K à 60 ips et surtout de fournir une stabilisation hors pair. Une référence.

Une montre avec les cartes intégrées, la Suunto Vertical

Si vous avez choisi de vous lancer dans une grande rando, un trekk ou toute autre activité physique, vous aurez toute l’utilité d’une montre connectée orientée santé. Si vous êtes sportif dans la vie de tous les jours, elle vous sera utile tout au long de l’année. La Suunto Vertical a de beaux atouts : un super écran, une cartographie complète, une autonomie éléphantesque.

Le support de smartphone pour vélo Triban de Decathlon

Si vous avez prévu des randos vélo, ou bien du gravel, un solide support pour votre téléphone vous sera indispensable. Le modèle Triban de Décathlon est un bon rapport qualité/prix qui s’adapte à tous les smartphones — et tous les vélos.

Option 3 : pour ceux qui partent loin

Vous partez découvrir de nouveaux horizons cet été, peut-être même à l’autre bout du globe ? Que vous ayez prévu d’arpenter les grandes métropoles ou de vous plonger en pleine nature, vous pourrez apprécier certains objets tech, à commencer par tout ce qui touche à la photo pour immortaliser tout ça.

Un boitier photo pour capturer l’instant : le Sony A6400

Vous avez besoin d’un bon appareil photo ? Vous voulez vous lancer en photo ? On vous conseille chaudement le Sony, qui a un paquet d’avantages. Très compact, il intègre un capteur APS-C, un viseur, et un écran orientable. Il est en outre résistant à l’humidité et à la poussière. L’avantage, c’est que si vous souhaitez ensuite monter en gamme et en technique, vous pourrez utiliser des objectifs full frame sur ce boitier !

La Fnac propose actuellement un pack hyper intéressant contenant le boitier plus deux objectifs, un chargeur et une batterie supplémentaire, le tout pour moins de 900 euros.

Un petit drone : le DJI Mini 4 Pro

Le Mini 4 Pro beaucoup d’atouts pour lui : un format ultra compact (qui peut être piloté par tous), une excellente qualité d’image et de vidéo, une détection des obstacles, une autonomie honnête, un prix modéré… Si vous souhaitez faire de belles images en pleine nature, ici ou à l’autre bout du monde, ce mini drone sera un excellent allié.

Un sac pour le matériel photo : Everyday Sling

Pour vadrouiller tranquillement dans les villes et villages, avec votre matériel photo et vos effets personnels, on vous conseille le sac à appareil photo sling de Peak Design, dispo en 3, 6 et 9 litres. Solide, étanche, il est aussi très stylé.

Un adaptateur universel pour tout recharger

Si vous partez à l’étranger, vous n’êtes peut-être pas sans savoir que certains pays ont des prises électriques différentes. La solution ? Munissez-vous de ce petit accessoire qui vous sera fort utile : un adaptateur de voyage universel.

Option 4 : pour toute la petite famille

Vous et toute votre petite tribu partez en vacances, vous mettre au vert ? Pour garder de bons souvenirs, se faire une soirée ciné ou encore occuper les enfants en cas de mauvais temps, certains objets sont bien utiles.

La Nintendo Switch : parties endiablées en famille

On ne la présente plus, la Switch (version OLED) est un incontournable du jeu vidéo familial. Comme il s’agit aussi d’une console portable, elle sera bien utile en déplacement. Pour quelques soirées Mario Party en famille, c’est sympa aussi !

Projeter un dessin animé avec le Mogo 2 Pro

Pour aller avec votre Switch (ou bien votre ordinateur, votre tablette ou même votre smartphone), un petit vidéoprojecteur abordable est tout indiqué. Il pleut des cordes à Roscoff ? Pas de panique, vous dégainez le Mogo 2 Pro et, hop, le dernier Pixar est lancé.

Un polaroid : l’Instax Mini 12 pour des souvenirs sur papier

Gardez vos souvenirs accrochés au frigo ! Le principe du Polaroid est toujours chouette et amuse les enfants, surtout à l’ère des smartphones. L’Instax Mini 12 n’est pas trop cher, facile à utiliser et arbore un look sympa. On vous conseille d’opter pour le pack contenant des films (et une housse).

Option 5 : pour les passionnés de randonnée et de camping

Enfin, certains ne jurent que par le camping, le bivouac, la nuit à la belle étoile. On a ici plutôt pensé ici aux randonneurs endurcis qui campent en montagne, plus qu’aux habitués du camping des Flots bleus.

Un chargeur solaire pour votre téléphone ou votre appareil photo

Le chargeur solaire est un panneau qui se déplie et qui permet de recharger notamment votre téléphone en direct, ou bien une batterie externe. Même si 30 W sont promis, en pratique, n’attendez pas ce résultat en recharge, mais il fait quand même le boulot pour dépanner. Prévoyez tout de même 1 kg de plus sur votre barda…

Une douche solaire pour rester propre en toutes circonstances

Decathlon, toujours le pro du camping, a imaginé une douche transportable solaire, avec un système de pompe. Résultat, pas besoin de suspendre la douche, il suffit de la poser au sol et d’utiliser la douchette. Pratique aussi si vous prévoyez un gros road trip !

Bonnes vacances à toutes et à tous !

