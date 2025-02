Xiaomi lance des haltères connectés… mais pourquoi faire ?

Connu pour ses smartphones, Xiaomi diversifie son encore plus son offre avec des objets connectés insolites. Les derniers en date : des haltères intelligents, désormais accessibles aux consommateurs européens via importation.

Disponibles sur des plateformes spécialisées, ces haltères de la sous-marque Mijia affichent un prix avoisinant 63 €. Expédiés depuis la Chine, les délais de livraison peuvent s’étendre sur plusieurs semaines. Le coût inclurait les droits de douane, mais la garantie en cas de défaut reste difficile à appliquer. Le set comprend deux barres, sans modules de poids supplémentaires. Chacune pèse 1 kg, une masse adaptée au cardio ou à la remise en forme, mais insuffisante pour un entraînement intensif.

La particularité réside dans leurs fonctions connectées. Un écran LED intégré indique en temps réel les calories brûlées, le temps d’exercice ou le nombre de répétitions. Des capteurs (gyroscope et accéléromètre) analysent les mouvements, évitant de compter manuellement. Les données sont synchronisables via l’application Mi Home, qui propose des programmes personnalisés et suit la progression. L’autonomie atteindrait 177 jours avec deux piles AAA.

Technologie et ergonomie au service du fitness

Conçus pour un usage domestique, ces haltères misent sur l’ergonomie. Les poignets de 32 mm, recouverts d’un revêtement antidérapant, promettent une prise en main sécurisée. Il est possible d’ajuster la masse totale jusqu’à 2 kg en fixant des poids de 0,5 kg supplémentaires, vendus séparément. Le design épuré, avec une finition beige, s’intègre discrètement dans un intérieur.

Sur l’application Mi Home, les utilisateurs accèdent à des cours vidéo encadrés par des coachs, des conseils en temps réel et des statistiques détaillées (historique, objectifs, comparaisons sur plusieurs mois). Bien que le modèle soit déjà commercialisé en Chine via une campagne de financement participatif (99 yuans, soit environ 13 €), son arrivée en Europe passe nécessairement par l’importation, du moins pour l’instant. On espère que la marque finira par lancer officiellement tous ces nouveaux produits insolites chez nous, sans que nous devions passer par de l’import.