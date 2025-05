Le navigateur Arc semble sur le point de jeter l’éponge

Un temps positionné comme une alternative sérieuse à Chrome, la navigateur Arc va lentement prendre sa retraite dans les prochains mois. Ne concurrence pas Google qui veut.

Cela n’aura pas duré bien longtemps. Un tout petit peu plus de trois ans après s’être lancé sur macOS, iPhone et Windows, la navigateur Arc va être doucement abandonné par son équipe de développement au profit d’un nouveau projet centré autour de l’IA.

Comme le relève The Verge, un billet de blog signé de la main de Joshua Miller, PDG de la Browser Company qui édite Arc, explique pourquoi le navigateur va être poussé vers la porte de sortie.

Trop de complexités

Présentée comme une nouvelle manière de naviguer sur le web pleine de nouveaux paradigmes et de nouvelles fonctionnalités, la méthode Arc aura aussi été sa plus grande faiblesse. « Pour la plupart des gens, Arc était simplement trop différent, comportait trop de nouveaux concepts à appréhender sans avantages évidents » avoue le PDG. À trop vouloir casser les codes, Arc s’est cassé les dents. Pas facile de révolutionner le fonctionnement des navigateurs web et de leurs 25 ans d’habitudes.

Techniquement, Arc ne va pas être complètement délaissé. Joshua Miller explique en effet que le navigateur continuera à recevoir des mises à jour de sécurité en cas de problème, mais que plus aucune fonctionnalité majeure ne sera déployée. Une première étape avant un probable abandon pur et simple du logiciel.

Cap sur Dia

Les efforts de l’entreprise seront désormais concentrés sur un nouveau navigateur surnommé Dia. Sans surprises aucunes, ce nouveau projet se présente comme un « navigateur IA » qui se mariera parfaitement avec les nouvelles habitudes de surf sur Internet que ce soit les questions que vous posiez à ChatGPT ou les interactions que vous aurez avec les « agents » de chez Google, OpenAI ou autres.

Même avec des millions de dollars levés auprès d’investisseurs et une valorisation à un demi-milliard de dollars, la tâche s’annonce ardue. Chrome est plus que jamais le navigateur dominant sur le web et a déjà quasiment enterré ses concurrents les plus sérieux, comme Edge, Firefox ou Opera. Seul Safari résiste grâce à son intégration par défaut sur tous les iPhone, iPad et autres appareils Apple.

Malheureusement, contrairement aux souhaits de sa communauté, le code source d’Arc ne sera pas rendu public, car Dia est en partie basé sur les mêmes briques logicielles et que cela risquerait de « mettre les équipes et les actionnaires en danger ». Incidemment, Arc comme Dia sont basés sur le code source de Chromium, maintenu en grande partie par Google. Difficile d’échapper à son concurrent N° 1 quand il est aussi son plus proche collaborateur.