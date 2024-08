Google Pixel 9 : encore un peu plus cher

Ce n’est pas la star cette année, au milieu de la gamme Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold. Le petit Pixel 9 mise toujours sur son format compact, mais à un tarif de plus en plus difficile à tenir.

D’année en année, Google semble convaincu du besoin d’augmenter le prix de ses smartphones. Loin des 649 euros du lancement du Pixel 7, et même des 799 euros du Pixel 8, le nouveau Google Pixel 9 se lance à 899 euros. En deux ans, le téléphone de Google a donc augmenté de 250 euros, rien que ca.

Les nouveautés

Le Google Pixel 9 profite du nouveau design de Google inspiré par les iPhone et Galaxy S24 avec les tranches très plates. D’après la marque ce nouveau design est « deux fois plus durable » que celui du Pixel 8.

Sous le capot, Google intègre sa nouvelle puce Tensor G4 qui promet une petite hausse de performance, sans trancher avec ce que le Pixel 8 proposait déjà.

Cette puce permet à Google de garantir à nouveau 7 ans de mises à jour (à la fois les mises à jour de sécurité et les mises à jour Android). Le Tensor G4 est accompagné de 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

À l’avant, Google intègre un écran Oled « Actua » de 6,3 pouces avec une définition de 2424 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement de 60 à 120 Hz et une luminsoité maximale de 1800 nits en HDR et 2700 nits en plein soleil.

Face au Google Pixel 9 Pro, le compromis le plus important est sur l’appareil photo puisqu’il n’intègre pas le téléobjectif. On garde un appareil principal de 50 mégapixels f/1,68 et un ultra grand angle 48 mégapixels f/1,7. Notez que le capteur frontal de 10,5 mégapixels gagne l’autofocus.

La batterie de 4700 mAh peut se charger à 55% en 30 minutes grâce à l’USB-C Power Delivery à 45W. Attention, le chargeur est vendu séparemment.

Un prix qui va baisser ?

Si le prix de lancement de 899 euros nous semble particulièrement salé, il faut garder en tête que les smartphones Google ont tendance à voir leur prix baisser au fil du temps dans les mois suivants.

Il sera peut-être intéressant de se montrer patient pour profiter des promotions dès les fêtes de fin d’année.