Pourquoi le retour de cet accessoire inquiète quant à l’autonomie de l’iPhone 17 Air

Selon The Information, Apple prévoirait de lancer une nouvelle Smart Battery Case vouée au futur iPhone 17 Air. Cet accessoire laisse présager d’une autonomie modeste pour l’appareil, et suggère qu’Apple cherche déjà à limiter la casse comme il peut.

Préparez-vous à devoir alourdir et épaissir la finesse de cet engin avec une Smart Battery Case…

L’iPhone 17 Air a déjà beaucoup fait parler de lui, et l’on sait qu’il sera fin, très fin… Trop fin pour une batterie digne de ce nom ? La question est posée depuis longtemps, et un nouvel indice nous met effectivement sur la piste d’une autonomie modeste pour l’appareil.

Selon des informations du média américain The Information (décidément très bien nommé), Apple travaillerait à lancer une nouvelle Smart Battery Case vouée à l’iPhone 17 Air. Cette coque à batterie intégrée, qu’Apple ne vendait plus depuis quelques années (la dernière version de l’accessoire remonte à 2019 et à l’iPhone 11), referait donc une apparition avec le nouvel iPhone hyper fin de la marque… pour lui conférer un rayon d’action un peu plus généreux.

Toujours selon The Information, les tests conduits par Apple en interne auraient en effet conclu que seuls 60 à 70 % des utilisateurs de l’iPhone 17 Air seraient en mesure de tenir une journée entière sur la charge initiale. L’utilisation d’une Smart Battery Case permettrait donc aux 30 à 40 % restant de passer le cap de la journée sans être contraints de se rapprocher d’un chargeur.

La Smart Battery Case : vers une coque épaisse sur un smartphone censé être fin ?

Reste que la Smart Battery Case n’était connue ni pour son élégance ni pour sa finesse. La vocation première de cette coque en silicone mastoc était purement pratique : protéger l’iPhone et lui accoler une batterie externe permettant d’en prolonger l’autonomie. Placer un tel accessoire sur l’iPhone 17 Air, dont la principale caractéristique devrait être la finesse, pourrait gêner certains utilisateurs.

Tout dépendra en l’occurrence des dimensions de ladite coque. On imagine qu’Apple la voudra tout de même allégée pour correspondre au gabarit de l’iPhone 17 Air. Comme le souligne 91Mobiles, il faut donc s’attendre à une capacité réduite à 3000 ou 4000 mAh pour cette nouvelle Smart Battery Case.

Voici le design de la dernière Smart Battery Case en date… oui, on déjà a vu plus élégant // Source : Apple

Pour rappel, l’iPhone 17 Air pourrait se limiter à tout juste 5,5 mm d’épaisseur, surclassant donc très nettement l’iPhone 6 au jeu de la finesse. L’appareil mesurerait 163 mm de haut pour 77,6 mm de large selon les dernières rumeurs, et se contenterait d’un unique capteur photo arrière et s’appuierait sur une dalle AMOLED LTPO de 6,9 pouces. Il devrait arriver sur le marché en même temps que les iPhone 17 et 17 Pro, courant septembre.