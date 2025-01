Comment ces deux tondeuses robots s’adaptent aux terrains de petite et moyenne tailles

Étoile montante dans le domaine des robots tondeuses, Mammotion lance les Yuka Mini et Luba Mini, destinées spécifiquement aux terrains de 500 à 1 500 m². Elles reprennent l’essentiel des caractéristiques de leurs aînées, tout en s’adaptant aux jardins plus petits.

Mammotion Luba Mini AWD

En trois ans d’existence, Mammotion a su percer et s’imposer comme l’une des références sur le marché des tondeuses robot. La marque s’est notamment différenciée grâce à sa gamme Luba, conçue pour les terrains complexes, accidentés ou pentus. La marque a depuis sorti une nouvelle génération, la Luba 2 AWD, ainsi que la Yuka, destinée à des jardins plus communs et capable de ramasser les feuilles mortes et épines.

Cette année, la marque se focalise sur les terrains plus petits, en déclinant ses deux modèles en versions « mini ». Celles-ci sont plus compactes, plus légères, mais également plus agiles et surtout moins onéreuses.

Elle n’en délaisse toutefois pas les grands terrains, puisque les Yuka et Luba 2 AWD sont légèrement revues, avec quelques nouveautés.

Mammotion Luba Mini AWD

La Luba Mini AWD reprend la même plateforme tout-terrain de la Luba 2 AWD, mais dans un format plus compact. À ce titre, elle ne pèse plus que 15 kg et se décline dans trois versions, capables de couvrir des terrains allant de 800 à 1 500 m².

Bien qu’elle soit conçue pour des terrains plus petits, elle reste pensée pour des terrains complexes. À ce titre, elle peut affronter des pentes de 80% ou 38.6º, soit autant que la Luba 2 AWD. Elle reprend également ses doubles roues avant et même le pare-choc avant pour la détection d’obstacles.

Mammotion Luba Mini AWD

Pour ce qui est de la navigation et de la détection d’obstacles, la Luba Mini AWD fait appel à la même technologie de positionnement RTK et nécessitera donc l’installation d’une antenne pour se repérer. Toutefois, elle bénéficie d’un module de vision 3D et de caméras AI qui lui permettent de se repérer en cas de perte de signal. Ces capteurs servent également à détecter et éviter les obstacles de manière précise, tout comme la Luba 2 AWD le fait déjà. Toutefois, la Luba 2 Mini ne dispose pas d’un radar à ultrasons pour la détection d’obstacles, contrairement à sa grande sœur. Cela ne semble pas non plus nécessaire au vu de son format et des autres capteurs suffisamment performants pour la détection d’obstacles.

Mammotion Luba Mini AWD

Le disque de coupe est toutefois différent de son aînée. En effet, le format plus compact de la Luba Mini AWD impose d’utiliser un unique disque de six lames, pour une largeur de coupe de 20 cm. Pour ce qui est de la hauteur de coupe, elle est ajustable électroniquement, allant de 2 à 6,5 cm.

La Luba 2 Mini AWD dispose également d’une batterie amovible, permettant de la remplacer facilement en cas de besoin. Elle sera disponible en deux versions, capables de couvrir une superficie de 800 ou 1 500 m². Elles seront proposées pour des tarifs 1 600 et 2 000 euros, selon la version.

Les deux modèles sont par ailleurs capables de gérer plusieurs zones de tonte, allant jusqu’à 10 pour la Luba Mini AWD 800 et 15 pour la Luba Mini AWD 1500.

Mammotion Yuka Mini

La Yuka a également droit à sa version miniature, qui représente l’entrée de gamme de Mammotion. Elle se décline pour des jardins relativement modestes allant de 500 à 800 m², avec un format très compact et un poids de moins de 10 kg.

Elle se caractérise par une installation simplifiée, en moins de 10 minutes pour un terrain de 800 m². Celle-ci se fait automatiquement, grâce à l’utilisation des caméras IA, permettant une mise en route simple pour les utilisateurs novices. La tondeuse embarque également un phare LED, permettant une vision nocturne améliorée.

La plupart des fonctions de navigation et de la détection d’obstacles sont similaires à la Yuka, avec notamment un positionnement RTK avec antenne. On y retrouve ainsi un module caméra AI, servant à la fois à la détection d’obstacles, mais aussi pour aider au positionnement.

Concernant le système de tonte, on retrouve un unique disque de coupe de cinq lames d’une largeur de 19 centimètres. Tout comme la Yuka classique, la hauteur de coupe se règle manuellement en utilisant la molette sur le dessus de la tondeuse, allant de 2 à 9 cm.

Mammotion Yuka Mini

De plus, bien que la Yuka Mini ne soit pas taillée pour les terrains complexes, elle est toutefois capable de gérer des pentes de 45% ou 24º, ce qui convient pour la plupart des jardins.

La nouvelle Yuka Mini est déclinée en quatre versions, qui diffèrent de par la taille de leur batterie et donc la taille de terrain qu’ils peuvent tondre. On retrouve ainsi les Yuka mini 500, 600, 700 et 800, pouvant donc tondre jusqu’à 500, 600, 700 ou 800 m². Le nombre de zones de tontes qu’elles peuvent gérer varie également, puisqu’il est respectivement de 3, 5, 7 ou 10, selon le modèle.

Pour la France, seules les Yuka Mini 600 et 800 sont disponibles en précommande pour le moment, affichées à 900 et 1 100 euros. La première est disponible en blanc, tandis que la seconde est grise.

Mammotion Yuka et Luba 2 AWD améliorées

En plus de ces deux nouveaux modèles, Mammotion a légèrement amélioré ses modèles existants. Ceux-ci profitent désormais de moteurs plus puissants, mais également d’une détection d’obstacle accrue, ainsi que d’une meilleure autonomie. Ils se dotent également de plus de lames sur les disques de coupes, pour des performances accrues.

La gamme change légèrement, avec l’apparition de nouvelles variantes: Les Luba 2 AWD 3000X, 5000X, pour des tarifs de 2 500 et 3 000 euros et des terrains de 3 000 à 10 000 m². La gamme Yuka est également légèrement revue, avec les Yuka 1000, 2000 et 3000, pour des jardins de 1 000 à 3 000 m². En France, seul les deux modèles sont proposés en précommande, pour des tarifs de 2 100 et 2 400 euros.

La Luba 2 AWD dispose d’un double disque de coupe de 40 cm avec six lames par disque, tandis que la Yuka se contente de deux disques de 32 cm à cinq lames chacun. Pour le premier, la hauteur s’ajuste électroniquement, allant de 2.5 à 7 cm. Pour la Yuka, elle se règle manuellement de 3 à 10 cm.

La nouvelle gamme Yuka continue d’être proposée avec un bac de ramassage optionnel, pratique pour les feuilles mortes et les épines.

Des technologies de pointe

L’intégralité de la nouvelle gamme Mammotion est à la pointe de la technologie. Elle se dirige ainsi avec l’application de la marque, permettant de gérer précisément les paramètres de tonte, mais également la sensibilité de la détection d’obstacle. De plus, les tondeuses étant dotées de caméras, il est possible d’accéder en direct au flux vidéo, utile pour surveiller votre jardin par exemple.

Par ailleurs, toute la gamme 2025 dispose des innovations uniques de la marque, à savoir la technologie d’impression sur gazon. Celle-ci permet de ne pas tondre certaines parties de l’herbe pour créer des formes ou du texte. C’est gadget, mais peut faire son effet dans les grands jardins lors d’une réception.

En outre, elles sont toutes capables de tondre les rebords de la pelouse en les chevauchant pour centrer le disque de tonte. Toutefois, cette fonctionnalité nécessite d’avoir un espace suffisant entre la pelouse et d’éventuels obstacles, comme des plantes ou un mur.

Bien entendu, les tondeuses Mammotion sont compatibles avec les assistants vocaux, notamment avec Google Assistant et Alexa. De plus, elles disposent d’un module 4G embarqué, permettant d’ajouter simplement une carte SIM pour les connecter. Cette approche se révèle pratique pour les grands terrains, où le signal Wi-Fi pourrait être de mauvaise qualité.