Test du Mammotion Luba 2 AWD : ne touchez plus jamais à une tondeuse à gazon manuelle

Préparez-vous à rencontrer le Terminator de votre pelouse. Le Mammotion Luba 2 AWD est là pour montrer à votre gazon qui est le patron.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

Il y a un monde où vous n’auriez plus jamais à pousser une tondeuse sous un soleil de plomb. Un monde où votre pelouse serait parfaitement entretenue sans le moindre effort de votre part.

Je dois avouer que jusqu’à présent, mon expérience avec les robots tondeuses a été… disons, mitigée. Contrairement aux aspirateurs robots qui ronronnent tranquillement dans nos salons, qui sont devenus très efficaces, les robots de jardin se sont souvent cassé les dents sur la complexité de nos jardins.

Connexion capricieuse, géolocalisation hasardeuse, terrains accidentés, dénivellations impitoyables, herbes hautes rebelles, météo changeante, humidité traîtresse… Bref, nos jardins semblaient avoir juré la perte de ces pauvres machines. Tous les modèles que j’ai testés jusqu’ici m’ont laissé sur ma faim, incapables de relever les défis posés.

Allons donc voir ce que le Luba 2 AWD propose. On m’a dit que Mammotion était un des meilleurs fabricants du secteur.

Qui est Mammotion ?

Avant de nous pencher sur le Luba 2 AWD, faisons un petit détour par la case « Qui est qui ? ». Mammotion, c’est un peu le petit nouveau de la cour de récré des robots de jardin. Fondée en 2022 en Chine, cette start-up a décidé de bousculer le marché des tondeuses automatiques. Autant dire qu’ils n’ont pas froid aux yeux, quand on sait que des géants comme Husqvarna ou Worx squattent déjà le terrain depuis des années.

Mais Mammotion a plus d’un tour dans son sac. En moins de deux ans, ils ont réussi à se faire un nom grâce à leurs innovations. Leur premier modèle, le Luba AWD, a déjà fait sensation avec son système de traction intégrale. Un robot capable de grimper des pentes dignes d’une piste de ski. Avec le Luba 2 AWD, Mammotion veut aller encore plus loin. Reste à voir si ce petit dernier sera à la hauteur de l’hype qu’il génère.

Fiche technique

Voici un petit tableau qui résume les caractéristiques principales du Luba 2 AWD :

Caractéristique Valeur Surface max Jusqu’à 10 000 m² Pente max 75% (38°) Largeur de coupe 40 cm Hauteur de coupe 25-70 mm Autonomie Jusqu’à 180 min Temps de charge 150 min Niveau sonore 60 dB Poids 17,5 kg Étanchéité IPX6 Connectivité WiFi, Bluetooth, 4G, GPS, RTK

Mammotion ne fait pas dans la demi-mesure. Avec une capacité de 5000 m² pour notre modèle de test (la capacité diffère selon la taille de la batterie), le Luba 2 AWD s’attaque aux grands jardins. Sa pente maximale de 75 % ferait pâlir d’envie bon nombre de VTT. Et avec 180 minutes d’autonomie, il a de quoi tenir la distance. On dirait presque la fiche technique d’une voiture sportive… mais pour votre gazon.

Design et ergonomie

Parlons un peu look. Si la plupart des robots tondeuses ressemblent à des aspirateurs qui auraient pris un coup de soleil, le Luba 2 AWD, lui, joue clairement la carte « Transformers ». Avec ses lignes agressives et son capot aérodynamique, on dirait qu’il est prêt à prendre le départ des 24h du Mans… version pelouse.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

Côté fabrication, Mammotion n’a pas lésiné sur la qualité. Le châssis en plastique dur inspire confiance, même si on aurait aimé voir un peu plus de métal pour un produit de ce prix. Les finitions sont soignées, pas de bavures ou de joints approximatifs ici.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

La grande particularité du Luba 2 AWD, ce sont ses roues. À l’avant, on trouve des roues omnidirectionnelles qui lui permettent de pivoter sur place comme a breakeuse australienne « Raygun ». À l’arrière, deux grosses roues motrices assurent la traction. C’est ce fameux système à transmission intégrale qui donne son nom au robot (AWD = All Wheel Drive). En théorie, ça devrait lui permettre de se sortir de situations dignes d’un parcours du combattant.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

Côté commandes, c’est minimaliste. Quelques boutons sur le dessus suffisent pour les opérations de base. Pour le reste, il faudra passer par l’application smartphone.

Installation

Bon, on a fait le tour du propriétaire, passons à l’installation. Première bonne nouvelle : pas besoin d’être ingénieur chez la NASA pour monter le Luba 2 AWD.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

L’assemblage se résume à fixer la caméra sur le dessus et à clipser le pare-chocs avant. Même si vous êtes du genre à monter vos meubles IKEA à l’envers, vous devriez vous en sortir. Surtout que Mammotion fournit même le tournevis.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

La mise en place de la station de charge est tout aussi simple. Trouvez un coin plat près d’une prise électrique, posez la base, branchez, et voilà. Pas de vis, pas de marteau, pas de jurons. C’est presque décevant pour les bricoleurs du dimanche qui aiment suer sang et eau.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

L’installation de l’antenne RTK (Real Time Kinematic), c’est une autre paire de manches. Cette petite antenne, c’est un peu le GPS sur stéroïdes du Luba 2 AWD. Il faut la placer en hauteur, avec une vue dégagée sur le ciel.

Mammotion propose un support mural en option, ce qui peut être une bonne idée en fonction de la configuration de votre jardin.

Une fois le matériel en place, on passe à la partie logicielle. Téléchargez l’application Mammotion, connectez-vous en Bluetooth au robot, puis au WiFi de votre maison. L’application vous guidera ensuite pas à pas pour la configuration.

Enfin, vient l’étape de la cartographie. C’est là que le Luba 2 AWD va apprendre les contours de votre jardin. Vous le guidez manuellement via l’application pour faire le tour de votre pelouse, en marquant les zones à éviter (massifs de fleurs, piscine, nain de jardin préféré…). Vous allez pouvoir lancer la création de la première zone. Vous aurez compris, ici, l’intérêt est de ne pas avoir à déployer des piquets, fils de bordures et autres accessoires… tout est virtuel.

Technique

Sous ses airs de voiture de course miniature, le Luba 2 AWD cache un cerveau plutôt bien fait. Son système de navigation combine GPS RTK et caméra 3D. En gros, c’est comme si vous mélangiez la précision d’un GPS militaire avec la vision d’un aigle. En théorie, ça lui permet de se repérer au centimètre près, même sans fil de bordure.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

Pour la détection d’obstacles, notre petit bolide vert est équipé de capteurs à ultrasons et d’un pare-chocs sensible. Il peut ainsi éviter les objets, qu’ils soient fixes ou mobiles.

Côté connectivité, le Luba 2 AWD fait dans le grand jeu : WiFi, Bluetooth et même 4G (avec une carte SIM en option). Vous pouvez ainsi le contrôler depuis votre smartphone, que vous soyez au fond du jardin ou en vacances à l’autre bout du monde.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

L’intelligence artificielle n’est pas en reste. Le robot est capable d’apprendre et de s’adapter à votre jardin au fil du temps. Des mises à jour logicielles régulières (OTA – Over The Air) lui apportent de nouvelles fonctionnalités. C’est un peu comme si votre tondeuse devenait plus intelligente pendant son sommeil. Flippant, non ?

Performances

Passons au plat de résistance : les performances de coupe. Avec sa largeur de travail de 40 cm, le Luba 2 AWD se situe dans la moyenne haute des robots tondeuses. Il coupe efficacement et de manière homogène, même si on est encore loin du rendu d’une tondeuse manuelle haut de gamme.

Là où le Luba 2 AWD impressionne vraiment, c’est dans sa gestion des terrains difficiles. Grâce à sa transmission intégrale, il grimpe des pentes à 75 % comme si de rien n’était. J’ai même eu l’impression qu’il prenait du plaisir à affronter mon talus le plus raide. Les terrains accidentés ne lui font pas peur non plus, il passe par-dessus les petites bosses et les creux sans broncher.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

Ce qui m’a vraiment bluffé avec le Luba 2 AWD, c’est son autonomie à toute épreuve. Pas besoin de jouer les baby-sitters pour tondeuse, cette petite merveille arrive toujours à se débrouiller, même dans les situations les plus tordues.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

J’ai volontairement semé quelques embûches sur son chemin : tas de feuilles, jouets oubliés, des morceaux d’ecorce, des lianes de glycine et même un tuyau d’arrosage négligemment laissé en travers de la pelouse (oups).

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

À chaque fois, le Mammotion Luba 2 AWD a trouvé une solution, contournant les obstacles ou les franchissant avec une aisance déconcertante. C’est simple, vous pouvez le laisser bosser l’esprit tranquille pendant que vous sirotez votre spritz sur la terrasse. Il est précis, rapide, et surtout, il ne vient jamais vous déranger en beuglant qu’il est coincé quelque part.

Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est de le voir en action. On dirait vraiment qu’il est capable de comparer en temps réel une multitude de méthodes différentes pour s’adapter à chaque situation.

Face à une zone d’herbe plus haute, il ralentit et fait des passages plus serrés. Dans un virage serré, il ajuste sa trajectoire avec une précision chirurgicale. L’algorithme qui gère tout ça doit être une véritable usine à gaz, mais le résultat est bluffant.

J’avoue, j’ai passé pas mal de temps à le regarder travailler, fasciné par sa danse méthodique sur la pelouse. C’est presque hypnotisant…

Si l’envie vous prend de jouer au petit jardinier, vous pouvez toujours prendre les commandes manuellement via l’application. On peut tondre manuellement, ça se pilote comme un bolide dans un jeu vidéo.

Un aspect vraiment cool du Luba 2 AWD, c’est sa capacité à fonctionner même sans connexion. Vous pourriez lâcher ce petit bolide au fin fond du jardin, sans Wi-Fi, il continuera à tondre comme si de rien n’était. La connexion 4G ? Complètement optionnelle.

Un point important à noter : le Luba 2 AWD ne ramasse pas l’herbe coupée. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas par fainéantise ! En réalité, il pratique ce qu’on appelle le « mulching« . Le terme exact m’échappe, mais l’idée est là. Le robot coupe l’herbe en minuscules brins qui retombent directement sur la pelouse. Ces petits morceaux se décomposent rapidement, nourrissant naturellement votre gazon.

Mammotion Luba 2 AWD // Source : Frandroid

Côté autonomie, Mammotion annonce 180 minutes de tonte continue. Dans la pratique, j’ai plutôt constaté 120 minutes en terrain vallonné, ce qui reste très honorable. La recharge prend environ 150 minutes, ce qui permet au robot de faire plusieurs sessions par jour si nécessaire. Si les zones sont trop larges, le robot ira se charger et finira son travail ensuite.

Niveau sonore, c’est la bonne surprise. Avec ses 60 dB annoncés, le Luba 2 AWD est plus silencieux que bon nombre de ses concurrents. Vous pouvez le faire travailler la nuit sans risquer une émeute du voisinage (ce que je vous déconseille pour les animaux). Par contre, le dimanche, pas de problème. Il est même possible d’avoir une conversation normale à côté de lui pendant qu’il tond.

Enfin, parlons météo. Le Luba 2 AWD est certifié IPX6, ce qui signifie qu’il résiste aux fortes pluies. Dans les faits, il s’en sort plutôt bien sous une averse, même si ses performances sont légèrement réduites sur herbe mouillée. Un capteur de pluie lui permet de retourner à sa base en cas de déluge, histoire d’éviter de transformer votre pelouse en champ de boue. Il est annoncé résister jusqu’à 0 degré… donc rentrez-le l’hiver en fonction de votre région.

Application mobile

L’application Mammotion est un peu le cockpit de votre Luba 2 AWD. L’interface est plutôt intuitive, même si on sent parfois que la traduction française a été faite à la va-vite. On s’y retrouve assez facilement après quelques minutes de prise en main.

La cartographie est l’un des points forts de l’app. Vous pouvez créer jusqu’à 30 zones de tonte différentes, les relier par des « couloirs » virtuels, et définir des zones interdites. C’est pratique si vous avez un jardin complexe ou si vous voulez protéger vos plates-bandes préférées.

La planification des tontes est également bien pensée. Vous pouvez programmer des sessions régulières, ou laisser le robot décider lui-même quand tondre en fonction de la pousse de l’herbe et de la météo. C’est un peu comme avoir un jardinier virtuel qui s’occupe de tout.

Le suivi en temps réel est bluffant. Vous pouvez voir exactement où se trouve votre robot sur une carte, suivre son parcours, et même le regarder travailler via la caméra embarquée. C’est fascinant… les 5 premières minutes.

Les paramètres avancés permettent de régler finement le comportement du robot. Hauteur de coupe, vitesse de déplacement, sensibilité des capteurs… Vous pouvez tout ajuster.

Un aspect vraiment cool de l’app, c’est la variété des modes de tonte proposés. Vous pouvez choisir entre plusieurs schémas de tonte : en lignes droites pour un look « terrain de foot », en spirale pour un effet plus naturel, ou même en zigzag si vous voulez donner le tournis à vos voisins. Il y a même un mode « bords » qui permet au robot de longer les limites de votre pelouse pour un finition impeccable.

Mammotion promet des mises à jour régulières avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, une fonction « lawn printing » est annoncée, permettant de « dessiner » des motifs sur votre pelouse. C’est gadget, mais ça pourrait être amusant pour impressionner les voisins.

À qui ça s’adresse

Le Luba 2 AWD n’est clairement pas fait pour tout le monde. Il s’adresse en premier lieu aux propriétaires de grands jardins complexes. Si votre pelouse ressemble plus à un terrain de golf qu’à un mouchoir de poche, vous êtes la cible idéale.

Les technophiles y trouveront aussi leur compte. Avec ses fonctionnalités avancées et ses mises à jour régulières, c’est un peu l’iPhone des tondeuses.

Pour les personnes à mobilité réduite ou celles qui n’ont tout simplement pas le temps (ou l’envie) de s’occuper de leur pelouse, ce robot peut être une vraie libération. Plus besoin de pousser une lourde tondeuse ou de payer un jardinier, le Luba 2 AWD s’occupe de tout.

Enfin, les professionnels des espaces verts pourraient être intéressés. Sa capacité à gérer de grandes surfaces et des terrains difficiles en fait un outil potentiellement intéressant pour l’entretien de parcs ou de terrains de sport. Cela dit, son prix élevé pourrait freiner.

Prix et garantie

Parlons gros sous. Le Luba 2 AWD se positionne clairement sur le haut de gamme, avec un prix de départ autour de 2200 euros.

La version de base, le Luba 2 AWD 1000 (pour les jardins jusqu’à 1000 m²), démarre autour de 2199 euros. Si votre jardin est un plus grand, le Luba 2 AWD 3000 (jusqu’à 3000 m²) vous coûtera environ 2599 euros, tandis que le grand frère, le Luba 2 AWD 5000 (jusqu’à 5000 m²), grimpe à 2999 euros. La différence se fait selon la taille de la batterie.

Parlons un peu des « et si ça tourne mal ». Mammotion offre une garantie de deux ans sur le Luba 2 AWD, ce qui est plutôt standard dans l’industrie. Mais attention, on n’est pas chez Husqvarna ou Bosch ici. Mammotion est une jeune pousse (sans jeu de mots) dans le jardin des géants de l’outillage. Et ça peut poser quelques soucis.

Premier bémol : pas de support local. Si votre Luba 2 AWD a un coup de mou, ne comptez pas l’emmener au garage du coin. Tout se fait à distance, par téléphone ou email.

Deuxième point : le SAV à distance. Certes, c’est pratique de pouvoir régler certains problèmes sans bouger de votre canapé. Mais quand il s’agit d’un appareil qui coûte plus de 2000 euros, on aimerait parfois un peu plus de « présentiel ». Imaginez devoir démonter votre petit bolide vert en suivant les instructions d’un technicien à l’autre bout du monde. Ça peut vite tourner au casse-tête mécanique.

Enfin, n’oublions pas que Mammotion est une start-up. Brillante, certes, mais jeune. Et dans le monde impitoyable des start-ups, deux ans (la durée de la garantie), c’est une éternité. On ne souhaite évidemment pas ça à Mammotion, mais que se passerait-il si l’entreprise mettait la clé sous la porte ? Votre super tondeuse pourrait vite se transformer en objet inutile.

Concurrence

Le Luba 2 AWD ne boxe pas seul dans la catégorie des robots tondeuses haut de gamme.

Son principal concurrent, c’est le mastodonte suédois Husqvarna avec sa série Automower. L’Automower 450X, par exemple, offre des caractéristiques comparables en termes de surface couverte et de gestion des pentes. Mais contrairement au Luba 2 AWD, il nécessite toujours l’installation d’un câble périphérique.

Automower 450X NERA

Du côté des nouveaux venus, on trouve le Segway Navimow, qui utilise aussi un système de navigation sans fil. Il a l’avantage d’être un peu moins cher que le Luba 2 AWD, mais ses capacités en termes de pente et de surface couverte sont moins impressionnantes.

Worx Landroid

Enfin, il y a le Worx Landroid, qui propose une gamme de robots tondeuses à des prix plus abordables. Mais là encore, on est sur du câble périphérique et des capacités moindres en termes de pente et de surface. C’est un peu comme comparer une citadine à notre bolide de course vert : ça fait le job pour un petit jardin plat, mais dès que ça se corse un peu, le Luba 2 AWD reprend l’avantage.

Et puis il y a le petit nouveau qui fait parler de lui : le Dreame A1. Un nouveau venu d’un spécialiste des aspirateurs robots. Plus simple et moins cher (1799 euros), il mise tout sur la facilité d’utilisation.

Pas de fil périphérique non plus ici, la cartographie se fait en pilotant le robot depuis votre smartphone, comme si vous jouiez à un jeu vidéo grandeur nature dans votre jardin. Sa technologie LiDAR lui permet de se repérer et d’éviter les obstacles.