Philips Evnia : ce monstre QD OLED de 49 pouces, 144 Hz, DTS, Ambiglow est 170 € moins cher

Un écran OLED ultra-large de 49 pouces, taillé pour les gros setups et les longues sessions. Design léché, specs de brute, connectique béton : Philips joue enfin dans la cour des très grands pour les joueurs de la masterace. Sur Amazon, le Philips Evnia 49M2C8900LA se trouve en temps normal à 999 euros, mais aujourd’hui, il est en ligne à 829 euros.

Pendant longtemps, un bon écran PC se résumait à une diagonale correcte et une fréquence de rafraîchissement décente. Puis le jeu vidéo est monté en gamme, les GPU ont musclé leur jeu, et les attentes ont changé. L’écran est devenu un vrai maillon stratégique dans un setup gaming. Fluidité, temps de réponse, fidélité des couleurs, compatibilité avec les nouvelles normes (VRR, G-Sync, FreeSync, HDR, Dolby Vision…), sans oublier le format ou la connectique. Un bon écran ne se contente plus d’afficher. Il doit suivre, amplifier, immerger. C’est dans cette logique que des marques comme Philips ont investi le haut du panier avec des modèles comme l’Evnia 49M2C8900LA : des dalles pensées pour les joueurs qui veulent tout sans compromis sur la technique ni le design. Et bonne nouvelle, aujourd’hui Amazon fait une belle ristourne sur cette belle dalle QD OLED.

Que retenir du Philips Evnia 49M2C8900LA ?

Une dalle incurvée QD OLED de 49 pouces DQHD (5120 x 1440)

Un taux de rafraichissement de 144Hz

Le système Ambiglow

Au lieu de 999 euros, le Philips Evnia 49M2C8900LA est aujourd’hui disponible en promotion à 829 euros sur Amazon.

Un TV ? Non, un écran PC, un vrai QD OLED

Avec sa diagonale de 49 pouces et son ratio 32:9, le Philips Evnia 49M2C8900LA ne fait pas dans la demi-mesure. Ce n’est pas juste un moniteur, c’est un double écran QHD fusionné en une seule dalle continue. La définition DQHD (5120 x 1440 pixels) étire l’espace de jeu ou de travail sur toute la largeur du champ de vision. Finies les bordures centrales ou les dual screens approximatifs : ici, tout est net, immersif, cohérent.

Devancez vos concurrents avec les technologies NVIDIA® et OLED Emparez-vous de la victoire grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu’un ordinateur fixe. Écran OLED PureSight, processeur Intel Core Ultra et carte graphique RTX 5070 : le Legion Pro 5i est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l’Esport.

La dalle QD-OLED (Quantum Dot + OLED) combine les avantages des deux technologies : couleurs riches, pic lumineux élevé, et contraste infini, avec des noirs d’une profondeur abyssale. Le tout est renforcé par une couverture à 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3, validée par DisplayHDR True Black 400. Autrement dit : que ce soit pour jouer ou monter une vidéo en HDR, la fidélité est au rendez-vous.

Ajoutez à ça un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse GtG de 0,03 ms, et la technologie OLED montre ici tout son potentiel : pas de ghosting, aucune traînée, même dans les scènes rapides. Le tout est logé dans une courbure 1800R, suffisamment immersive pour englober le regard sans déformer les perspectives.

Façonné pour vraiment jouer

Pensé pour les joueurs qui veulent du répondant, le 49M2C8900LA intègre AMD FreeSync Premium Pro, est compatible G-Sync, et prend en charge le VRR (Variable Refresh Rate). Aucune déchirure d’image, des animations fluides, une synchronisation parfaite avec les cartes graphiques modernes. L’input lag est réduit à peau de chagrin, ce qui en fait un écran tout-terrain : FPS frénétiques, jeux de course, titres compétitifs ou jeux solo très narratifs, tout passe.

Le système Ambiglow ajoute une touche d’immersion visuelle : un rétroéclairage adaptatif projette les couleurs de l’écran sur le mur derrière, dans une logique proche d’Ambilight sur les TV Philips. Ce n’est pas juste un effet gadget : dans un setup bien agencé, cela accentue les contrastes, adoucit la fatigue visuelle et donne une vraie profondeur à l’image, surtout en basse lumière. Pour la partie connectique, rien n’est laissée au hasard avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB-C, ainsi qu’une sortie audio jack 3.5 mm pour brancher un système audio externe si les 30 W en 2.2 canaux certifiés DTS ne sont pas suffisants.

Avec sa finition blanche et son pied central élégant, le Philips Evnia ne cherche pas à imposer un look « gamer RGB criard », mais plutôt un équilibre entre puissance visuelle et sobriété. Et malgré sa taille imposante, l’ergonomie reste au rendez-vous : réglage en hauteur, inclinaison, rotation, tout est modulable. Compatible VESA, bien sûr.

Afin de comparer le Philips Evnia 49M2C8900LA avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs PC Gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.