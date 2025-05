Voici la puce Xiaomi Xring O1, et une première comparaison face à Qualcomm

Comme on l’a appris , Xiaomi a annoncé sa puce Xuanjie O1 conçue par Xiaomi. Et on vient de tomber sur un premier test Geekbench.

On en sait un peu plus sur cette puce, la Xring O1 (ou Xuanjie O1). C’est une puce ARM milieu de gamme, et grâce à un benchmark Geekbench, on a ses caractéristiques et de premiers résultats.

Cette puce possède une organisation en quatre clusters : deux cœurs hautes performances à 3,9 GHz, quatre cœurs intermédiaires à 3,4 GHz, et quatre cœurs économes divisés entre 1,89 GHz et 1,8 GHz.

Qualcomm, avec son Snapdragon 8 Gen 3, a privilégié une répartition 1+5+2 (un cœur principal, cinq cœurs de performance, deux d’efficacité), tandis que Huawei opte pour une structure 1+3+4 sur son Kirin 9010. Xiaomi explore donc une voie alternative qui pourrait offrir un équilibre différent entre performance et autonomie.

Côté graphique, le SoC embarque un GPU Immortalis-G925 cadencé à 1,795 GHz, une solution ARM capable de gérer le ray tracing et optimisée pour l’intelligence artificielle.

Des performances encourageantes

Les tests Geekbench 6.1.0 attribuent au Xring O1 un score de 2709 points en monocœur et 8125 points en multicœur. Ces résultats dépassent ceux du Snapdragon 8 Gen 3, qui obtient généralement entre 2500 et 2600 points en monocœur et environ 7800 points en multicœur. Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 3 est la puce haut de gamme de 2023-2024 qui équipe le Galaxy S24 Ultra.

Cette avance de 4 % à 8 % s’explique en partie par la fréquence plus élevée des cœurs principaux du processeur Xiaomi (3,9 GHz contre 3,3 GHz pour le Snapdragon et 3,45 GHz pour le Kirin). La différence, bien que modeste, montre que Xiaomi a une première puce prometeuse.

On apprend aussi que cette puce abrite la technologie UWB et une charge rapide 90 W.

Il faut toutefois rappeler que les benchmarks ne racontent qu’une partie de l’histoire. L’expérience utilisateur dépend aussi de facteurs comme la gestion thermique, l’efficacité énergétique et les optimisations logicielles, ainsi que beaucoup de fonctions, on en saura donc davantage plus tard avec les premiers smartphones équipés.