Le SSD externe Samsung T7 version 4 To en pack avec son étui est 150 € moins cher sur Boulanger

Véritable référence en matière de stockage mobile, la gamme T7 de Samsung est incontournable. Compact, robuste et performant, il se livre ici en pack avec un étui de transport dans sa version 4 To pour 299,99 euros, contre 449,99 euros habituellement.

Le Samsung T7 est un SSD externe qui est une vraie référence. Pour séduire un maximum d’utilisateurs, la marque coréenne l’a décliné en trois versions : celle proposée ici, classique, même si elle est accompagnée de son étui. La version T7 Shield avec une coque en gomme, pour accroitre sa résistance, et le T7 Touch qui embarque un lecteur d’empreinte digitale pour renforcer la sécurité. Ici, vous pouvez économiser 33 % du prix de la version 4 To, qui est tout simplement la plus généreuse de la gamme.

Les points forts du Samsung T7

Sa capacité généreuse de 4 To peut tout stocker

Une vitesse de lecture de 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s en écriture

Vous pouvez l’utiliser partout

Le pack Samsung T7 4 To avec son étui de transport coûte, hors promotion, 449,99 euros. En ce moment, il est possible de le commander pour 299,99 euros.

Son utilisation est simple au possible

Ce qu’il faut avoir en tête, c’est que le Samsung T7 est un SSD vraiment minuscule. Il ne fait que 8 x 5 cm pour 8 mm d’épaisseur, autant dire que vous pouvez le glisser dans votre poche. Pour seulement 58 g en plus, il ressemble à une carte bancaire plus épaisse, pour vous donner une idée. Samsung ayant mis l’accent sur la résistance, vous pouvez sans problème l’emmener partout avec vous.

Ce qui est tout aussi appréciable, c’est la simplicité d’utilisation. C’est un appareil plug and play : vous le branchez et il est instantanément opérationnel. Et vous pouvez l’utiliser sur tout : votre PC Windows/Mac, un smartphone, une tablette, une console, un appareil photo, une caméra, il va partout. Vous travaillez sur des données sécurisées ? Un logiciel permet de paramétrer un mot de passe pour en protéger l’accès.

Il est rapide et ses performances sont au rendez-vous

Après le Samsung T5 et ses performances dignes d’un SSD SATA, Samsung a mis les bouchées doubles sur le T7 qui nous intéresse ici en doublant, au bas mot, les performances. Vous partez donc avec de sérieux avantages : une vitesse de lecture qui monte à 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s en écriture. Donc les fichiers sont transférés quasiment instantanément pour votre plus grand plaisir. Si vous l’utilisez sur un PC gamer, vous pouvez même mettre des jeux dessus et bénéficier, avec l’interface USB 3.2 Gen 2, de ses capacités.

Ce coffre-fort virtuel est compatible avec plusieurs logiciels, comme Magician pour surveiller les performances et l’état du SSD. C’est là aussi que vous profitez des dernières mises à jour du firmware pour profiter des améliorations proposées par Samsung. C’est un outil polyvalent qui s’utilise très facilement et qui ajoute une très grande capacité de stockage sur vos appareils.

