Grâce aux French Days, l’excellent SSD externe Samsung T7 Shield 2 To est 50 € moins cher, idéal pour emmener vos données partout

Le Samsung T7 Shield est un SSD externe qui permet d’avoir un espace de stockage vaste, ici 2 To, dans votre poche, à tout moment. Pendant les French Days, vous le retrouvez à 169,99 euros sur Boulanger.

Si vos prochaines vacances se profilent à l’horizon et que vous comptez partir à l’aventure tout en documentant votre périple, le Samsung T7 Shield 2 To peut faire partie du voyage. Notez qu’il peut aussi vous accompagner dans la vie de tous les jours, il n’est pas spécifiquement dédié à vivre la vie de Mike Horn. Mais il est résistant, solide, rapide et en promotion à -22 % pendant les French Days sur Boulanger.

Les points forts du Samsung T7 Shield 2 To

Une vitesse de lecture séquentielle qui va jusqu’à 1050 Mo/s

Il se branche absolument partout en USB-C : PC, console, smartphone, tablette, etc.

Un format carte bancaire léger et certifié IP65

Avant les French Days, le Samsung T7 Shield 2 To était affiché à 219,99 € sur Boulanger. Alors qu’en ce moment, et jusqu’au 7 mai, vous le retrouvez à 169,99 euros sur le même site.

Il pourrait presque rentrer dans un portefeuille

Le Samsung T7 Shield est un SSD externe compact et léger, conçu pour vous accompagner partout sans prendre trop de place. Il mesure 59 × 88 × 13 mm pour 98 g seulement. Sachant qu’une carte bancaire classique fait 55 × 85 mm, on est sur des dimensions très proches. Le design, un peu rugueux, avec un revêtement extérieur en élastomère qui lui permet de résister à une chute de 3 mètres au maximum.

Preuve supplémentaire, s’il en faut, de son extrême résistance : il est certifié IP65, ce qui signifie qu’il résiste non seulement à la poussière, mais aussi à l’eau. Il lui manque juste un petit quelque chose pour être accroché quelque part, même si son format fait qu’il peut facilement être glissé dans une poche. Mais il n’est pas seulement résistant et solide, il est aussi performant.

Le Samsung T7 Shield 2 To, la vitesse comme atout

Une bonne chose avec ce SSD : il utilise une interface USB 3.2 Gen 2 et est rétro-compatible avec les versions précédentes. Mais si vous le placez dans un port adapté, vous pouvez atteindre une vitesse maximale de 1 050 Mo/s en lecture, et 1 000 Mo/s en écriture. Sur une interface plus ancienne, les vitesses seront bien entendu réduites, mais il sera tout de même fonctionnel.

En plus, il ne se limite pas à une utilisation sur PC. Vous pouvez le brancher sur une console, un appareil photo, un Macbook, bien sûr, une caméra… Bref, tout ce qui a besoin de mémoire et qui a un port USB disponible. Il y a en plus un logiciel de chiffrement inclus avec le SSD, qui permet de sécuriser numériquement vos documents, fichiers et dossiers les plus sensibles.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Samsung T7 Shield via notre test réalisé sur une version 1 To, qui est relativement similaire.

Sinon, notre guide sur les meilleurs SSD ou HDD externes vous permet de vous équiper en fonction de vos besoins.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.