Boulanger propose un pack SSD externe Samsung T7 1 To avec étui de protection pour moins de 100 €

Le Samsung T7 est une référence en matière de solution de stockage nomade. Vous pouvez l’emmener partout, le brancher sur une grande variété d’appareils et en ce moment, il est disponible à 99,99 euros dans sa version 1 To.

Samsung T7 // Source : Samsung

Le Samsung T7 est le successeur du T5, qui était déjà un bon petit modèle. Il est sur le marché depuis un moment, mais ça ne l’empêche pas de rester une bonne référence vers laquelle se tourner si vous avez besoin d’un espace de stockage nomade. Son ancienneté a aussi un autre avantage : un prix en baisse et des promotions régulières, comme chez Boulanger où il bénéficie de 70 euros de remise. En plus, ici, il est en pack avec une housse de transport qui renforce son aspect nomade.

Les points forts du Samsung T7

Il ne fait que 72 g, un vrai poids plume

Jusqu’à 1050 Mo/s en lecture

L’interface USB 3.2 Gen2 pour les débits les plus rapides

À l’époque de sa sortie, le Samsung T7 version 1 To coûtait 169,99 euros. Sachez qu’il existe en version 500 Go et 2 To, à des prix différents bien sûr. En passant chez Boulanger, vous pouvez le commander pour 99,99 euros.

Compact, il vous accompagne partout

Avec le T7, Samsung a fait un effort pour encore réduire les dimensions de son SSD externe. Vous avez donc là un produit qui fait 85 mm de long pour 57 mm de large et seulement 8 mm d’épaisseur. Vous pouvez sans peine le glisser dans votre poche, même s’il vaut mieux utiliser la housse de protection fournie dans ce pack.

Il est fait en aluminium, donc il est plutôt résistant. Il peut même tomber d’une hauteur maximale de 2 mètres et continuer de fonctionner. Si vous l’utilisez branché à un appareil photo ou une caméra lors d’excursions, c’est un atout non négligeable. Une protection d’un différent genre, c’est la possibilité de mettre un mot de passe pour sécuriser vos données. Même si on regrette l’absence de protection par empreinte digitale du Samsung T7 Touch.

Des vitesses élevées en lecture et en écriture

Qui dit SSD dit performances d’un autre niveau. Là aussi Samsung est au rendez-vous et promet d’atteindre 1050 Mo/s en lecture séquentielle et 1000 Mo/s en écriture. Si on reprend les chiffres du T5, c’est quasiment le double, puisqu’il plafonnait à 540 Mo/s. Ce qui explique que vous pouvez le brancher sur vos appareils de capture audio/vidéo pour enregistrer sur le SSD en temps réel.

C’est aussi rendu possible par l’interface USB 3.2 Gen 2, à condition bien sûr d’avoir un port compatible. Si vous n’en avez pas, pas de problème, il est quand même utilisable et fonctionnel, vous ne profiterez juste pas des vitesses les plus élevées. Il est compatible avec une grande variété d’appareils, aussi bien Windows que macOS, Linux, tablettes et consoles.

Pour comparer les capacités du Samsung T7 avec d’autres SSD externes, vous pouvez passer par notre guide d’achat sur ces petits appareils bien pratiques.

