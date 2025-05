Test des SVS Prime Wireless Pro : des enceintes hi-fi compactes au charme audiophile

Avec les Prime Wireless Pro, SVS cible à la fois les amateurs de hi-fi cherchant une solution tout-en-un et les utilisateurs d’enceintes connectées type Sonos ou Apple HomePod, en leur proposant un son plus raffiné grâce à des transducteurs de qualité supérieure. Design, conception interne, qualité sonore : on vous dit tout sur ces enceintes sans fil.

Les enceintes connectées SVS Prime Wireless Pro // Source : Tristan Jacquel

SVS n’est pas un nom inconnu pour les passionnés de son. Depuis sa création en 1998 aux États-Unis, la marque s’est taillé une belle réputation, d’abord avec ses caissons de basses aux graves démentiels, puis avec des enceintes et des systèmes home cinéma qui ont séduit les audiophiles à la recherche d’un bon rapport qualité/prix.

Avec les Prime Wireless Pro, SVS s’aventure sur le terrain des enceintes sans fil compactes, un marché où se croisent des géants comme Sonos et des références plus audiophiles comme Technics ou Teufel. Ces enceintes promettent une expérience hi-fi dans un format pratique — pas d’ampli et source externe, peu de fils — avec une connectivité complète et un design soigné. Musique, home-cinéma, découvrons si les Prime Wireless Pro tiennent-elles leurs promesses.

SVS Prime Wireless Pro Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec des enceintes prêtées par le fabricant.

SVS Prime Wireless Pro Une sobriété élégante, mais pratique

Déballer les SVS Prime Wireless Pro, c’est découvrir une paire d’enceintes sobres et élégantes. En noir brillant (une version blanche existe aussi), elles affichent des dimensions très compactes : 30 cm de haut, 18 cm de large, 23 cm de profondeur, idéales pour un salon, un bureau ou une chambre sans encombrer. La finition brillante attire cependant poussières et traces de doigts. Attention donc.

Une seule enceinte est active et accueille boutons de contrôle, écran et connectique, la seconde passive étant raccordée à la première par un câble détachable de 3 mètres. Pas de sans fil donc entre les deux enceintes.

Des enceintes hi-fi vraiment compactes // Source : Tristan Jacquel

Sur leur façade, un woofer de 13 cm et un tweeter de 2,5 cm se dévoilent derrière une grille amovible en tissu acoustique. Fixée par emboîtement, celle-ci protège les transducteurs des mains curieuses et rend les enceintes plus discrètes, sans impacter le son.

À la base de l’enceinte active, un écran affiche source, titre ou volume. Deux boutons rotatifs (source et volume) et six touches de favoris complètent l’ensemble, pour un accès direct à une playlist ou une radio par exemple.

L’écran de contrôle de l’enceinte active // Source : Tristan Jacquel

Une télécommande infrarouge permet de contrôler sources, favoris, volume, lecture et même la luminosité de l’écran.

SVS Prime Wireless Pro Une connectique hi-fi et home-cinéma

Côté connectique, les SVS Prime Wireless Pro se montrent généreuses. À l’arrière de l’enceinte principale, une panoplie de ports couvre presque tous les usages possibles. Un port HDMI ARC/eARC permet une intégration facile avec un téléviseur ou un vidéoprojecteur, afin de remplacer une barre de son et profiter comparativement d’un son stéréo vraiment large.

La connectique de l’enceinte SVS Prime Wireless Pro // Source : Tristan Jacquel

Pour le streaming, les enceintes proposent du Wi-Fi avec prise en charge d’AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect. SVS a même intégré une entrée et une sortie Ethernet.

Le Bluetooth est également de la partie, avec des codecs aptX et AAC, bien que le streaming via WiFi reste préférable pour une écoute en qualité optimale.

Des entrées optique, AUX, RCA et Ethernet viennent compléter l’ensemble. Les amateurs de vinyles pourront connecter une platine via l’entrée RCA, à condition d’intercaler un préampli phono pour les modèles sans amplification de signal. Une sortie subwoofer est aussi prévue, un atout pour renforcer les basses.

SVS Prime Wireless Pro Design interne des SVS Prime Wireless Pro

SVS ne lésine pas sur la qualité de conception avec les Prime Wireless Pro, et cela se ressent dans leur architecture interne. Le caisson de chaque enceinte est renforcé par des cloisons internes pour limiter les vibrations, un détail qui évite les colorations sonores indésirables.

Le transducteur de grave des SVS Prime Wireless Pro // Source : Tristan Jacquel

Les bords de la façade sont chamfreinés, une technique qui réduit la diffraction et améliore la dispersion du son, pour une scène sonore plus naturelle.

Le transducteur des basses fréquences (woofer) est un modèle de 13 cm, avec saladier en composite ABS-fibre de verre, est chargé en bass-reflex, avec un tube résonateur à l’arrière de l’enceinte pour augmenter sa puissance. Ce choix donne une certaine profondeur aux graves, mais il a ses limites : une enceinte compacte ne peut produire un volume suffisant à 40 Hz, ce qui rend les basses un peu timides dans les grandes pièces. De plus, cette disposition impose une contrainte d’installation. Il faut éviter de placer les enceintes dans une bibliothèque avec un fond fermé, car cela étoufferait les basses et créerait des résonances indésirables.

Le tube-évent bass-reflex d’amplification des sons graves // Source : Tristan Jacquel

Le tweeter est un modèle classique à dôme, réalisé en aluminium pour une montée en fréquence rigoureuse et un rendu doux.

Pour l’amplification, SVS a opté pour quatre modules de 50 W, chacun dédié à un transducteur. Au regard du diamètre des woofers et de l’usage des enceintes, cette puissance semble a priori suffisante.

Le tweeter des SVS Prime Wireless Pro // Source : Tristan Jacquel

La consommation est modérée, avec seulement 9 Watts avalés jusqu’au tiers du volume, mais, bémol, 6,5 W en veille. Mieux vaut donc débrancher les enceintes lorsqu’on ne les utilise pas.

SVS Prime Wireless Pro AirPlay, Chromecast, app de contrôle, tout y est

La configuration initiale est simple : avec un iPhone, il suffit de se connecter au point d’accès Wi-Fi des enceintes, une étape qui prend quelques secondes. Avec un smartphone Android, il faut utiliser l’application Google Home.

Une fois cette connexion établie, les enceintes sont prêtes à recevoir du contenu via AirPlay ou Chromecast. Après cette première étape, l’application DTS Play-Fi peut être installée et reconnaît immédiatement les Prime Wireless Pro. L’app permet de contrôler les enceintes, de gérer les favoris et de gérer éventuellement plusieurs paires d’enceintes dans différentes pièces, la condition étant qu’elles soient toutes certifiées DTS Play-Fi.

Cela dit, l’application DTS Play-Fi n’est pas indispensable pour profiter des Prime Wireless Pro. Pour celles et ceux qui privilégient la simplicité, le Bluetooth est également disponible, avec des codecs aptX et AAC pour une meilleure qualité audio. Lors de mes écoutes en Bluetooth, j’ai noté une légère dégradation de la dynamique sonore et une scène sonore un peu moins ample par rapport à AirPlay ou Chromecast, mais la différence reste subtile.

La télécommande des enceintes // Source : Tristan Jacquel

Les commandes physiques sur l’enceinte principale, couplées à la télécommande, permettent aussi de se passer de l’application pour des usages simples, comme changer de source ou ajuster le volume.

SVS Prime Wireless Pro Audio : une signature douce et détaillée

À l’écoute, les SVS Prime Wireless Pro se dévoilent comme des enceintes au caractère doux et défini, parfaites pour des sessions prolongées. Avec un classique du jazz, « So What » de Miles Davis, les attaques de la contrebasse se détachent avec une précision remarquable, tandis que les cymbales de la batterie restent claires sans jamais devenir stridentes.

Le panneau de contrôle des enceintes // Source : Tristan Jacquel

La micro-dynamique est un vrai point fort : même à faible volume, les instruments se distinguent nettement, et les percussions jaillissent avec une vivacité surprenante. C’est dans ces détails que les Prime Wireless Pro brillent, avec un niveau de micro-détails très satisfaisant.

Sur des morceaux plus modernes, comme « Bad Guy » de Billie Eilish, les basses apportent une chaleur agréable, mais leur impact reste limité. L’accord bass-reflex a été réglé très bas, vers 40 Hz, ce qui donne une certaine profondeur, mais à cause de la taille des enceintes, peu de volume. Idem en écoute cinéma, les dialogues sont bien incarnés, intelligibles jusque dans les respirations, mais il ne faut pas attendre de frisson dans l’infra-grave, faute d’un niveau suffisant. Cependant, l’enceinte est équilibrée et plaisante à écouter.

Une signature sonore bien pensée

La courbe de réponse en fréquence, mesurée à 1 mètre, révèle une signature sonore qui privilégie le haut grave et le bas-médium. Une bosse significative entre vers 100 Hz (grave d’impact) confirme cet accent qui donne de la présence et du rythme, tandis qu’en deçà le rendement chute nettement, avec un petit regain d’énergie dans l’infra-grave à 40 Hz, avec à la clé un petit peu de profondeur. Les SVS Prime Wireless Pro ne sont clairement pas conçues pour impressionner dans le grave, mais sont proprement équilibrées.

En mesurant les enceintes à volume modéré (courbe bleue ci-dessous) et à pleine puissance (courbe rose), on constate que les SVS conservent leur équilibre. Le fabricant n’a donc pas imité certains concurrents qui boostent l’infra-grave à faible volume (loudness), ce qui n’aurait pas été inutile pour donner une sensation de plénitude.

La courbe de réponse en fréquences des Prime Wireless Pro : en bleu à faible volume, en rose à pleine puissance // Source : Tristan Jacquel

Le médium, entre 200 Hz et 2 kHz, est bien maîtrisé, avec une courbe descendante qui met en valeur les voix et les instruments acoustiques (en ne les surexposant pas) et permet d’écouter à fort volume avec un bon équilibre perçu. Les aigus sont en également en retrait, ce qui contribue à renforcer la douceur de restitution.

Marge dynamique et scène sonore

Le comportement dynamique des SVS est étonnamment bon pour des enceintes compactes. Mesurées à environ 90 dB à 1 mètre, elles remplissent sans peine un salon de 20 m², à condition de rester à une distance d’écoute d’environ 3 mètres. Au-delà, ou dans une pièce plus grande, le son perd en intensité, et les basses s’essoufflent. La gestion de la phase du filtre est particulièrement soignée : les éléments mono, comme les voix, restent bien centrés entre les deux enceintes et ne flottent pas. Cependant, le sweet spot entre les deux enceintes, bien que correct, n’atteint pas la largeur de modèles à transducteurs coaxiaux, comme les Teufel Stereo M2. Pour profiter pleinement de la stéréo, il faut se positionner bien au centre face aux enceintes.

Les Prime Wireless Pro // Source : Tristan Jacquel

À faible volume, ces enceintes excellent. Sur le « Clair de Lune » de Debussy, les nuances du piano sont rendues avec une finesse rare, et les harmoniques se dévoilent avec une clarté surprenante. C’est un vrai plaisir pour les écoutes intimistes, où chaque note semble respirer.

SVS Prime Wireless Pro Prix et disponibilité

Les SVS Prime Wireless Pro sont disponibles en coloris noir ou blanc et proposées à 899 euros, un tarif qui les place dans le haut de gamme des enceintes sans fil compactes. Elles sont plus abordables que les Technics SC-CX700 ou les Triangle Capella (2500 euros), mais elles font face à une concurrence redoutable avec les Teufel Stereo M2, vendues à 849 euros. Ces dernières offrent une scène sonore plus large et des basses plus généreuses, ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix du moment.