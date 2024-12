Les meilleures applications pour revendre ses cadeaux de Noël

Votre famille adore faire des cadeaux surprises pour Noël. Mais c’est souvent du quitte ou double… Soit, vous aimez, soit vous détestez.

Vous avez été gâté pour Noël : nouvelle console de jeux, vêtements, accessoires, jeux de société… Mais il arrive souvent que certains cadeaux ne soient pas à votre goût ou que vous ayez reçu le même présent en doublon. C’est là que les applications de revente entre particuliers peuvent être très utiles. La plupart restent simples à prendre en main, mais certains proposent un fonctionnement un peu différent. Dans tous les cas, vous pourrez revendre vos cadeaux si votre prix est juste.

Et même si tous vos cadeaux vous plaisent, il va certainement falloir faire de la place dans les placards pour accueillir toutes ces nouveautés et ces applications peuvent aussi se rendre utiles.

Vinted

Vinted est la référence en matière de vente de produits d’occasion, mais il est aussi possible d’y proposer des articles neufs encore emballés. Il suffit, lors de la création de votre annonce, de cocher la case “Neuf avec étiquette”.

Bien entendu, si vous avez une preuve d’achat et une garantie, c’est encore mieux. Sur Vinted, vous pouvez presque tout vendre. Il n’y manque que les articles volumineux comme les meubles ou de l’électroménager. Dernièrement, c’est la catégorie Électronique qui a fait son apparition avec les liseuses, les enceintes portables, les objets connectés, les casques audio, etc. Vous n’y trouverez pas de smartphones ni de tablettes.

En revanche, une nouvelle catégorie “Articles de créateurs” a été mise en place, permettant d’y vendre et d’y acheter des sacs, chaussures, vêtements et accessoires pour femmes ou hommes. Et l’Irlande a rejoint la France, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, permettant d’agrandir encore davantage la communauté de vendeurs et d’acheteurs sur la plateforme.

Le bon coin

LeBonCoin est aussi une plateforme de vente d’articles neufs ou d’occasion. L’avantage de ce service par rapport à Vinted, qui permet d’acheter des produits et de se les faire livrer, c’est la remise en mains propres, évitant ainsi de payer des frais supplémentaires et d’attendre quelques jours pour recevoir votre colis.

Et avec LeBonCoin, vous pouvez tout vendre… absolument tout… Des meubles, des vêtements, de l’électroménager, des articles de loisirs, des chaussures, des consoles, etc. Cela ne rentre pas dans le cadre de notre sélection, mais vous pouvez aussi y trouver votre futur logement ou un nouveau job.

Pour LeBonCoin, vous pouvez aussi indiquer “Neuf avec étiquette” si votre article est neuf et encore sous blister, lors de la création de votre annonce. N’oubliez pas de préciser le mode de livraison (décocher les différents transporteurs) pour indiquer que vous ne souhaitez que l’achat soit remis en mains propres. Cette petite subtilité n’est pas évidente à trouver pour ceux qui n’utilisent pas souvent la plateforme.

Ebay

eBay est le site de ventes aux enchères le plus connu. Il vous permet de créer des annonces pour tout ce dont vous cherchez à vous débarrasser et d’en tirer le meilleur prix, mais cela peut prendre un certain temps. Si vous êtes pressé de faire de la place ou de revendre des articles neufs reçus au moment des fêtes, vous pouvez choisir le mode d’achat immédiat, plutôt que les enchères traditionnelles. Mais dans tous les cas, il vous faudra appliquer un prix juste pour vendre vite. Et si vous ne savez pas combien vous pourriez revendre votre cadeau, une équipe d’experts vous aide à l’estimer gratuitement.

Notez qu’eBay a changé de “formule” et propose aussi de racheter instantanément vos articles. Répondez à un questionnaire qui permettra aux experts de vous en proposer un certain prix, envoyez votre article gratuitement et si tout est conforme, vous recevrez votre paiement.

Momox

Si vous n’avez pas envie de perdre du temps à passer des annonces, à répondre aux questions des gens (alors que la réponse est dans l’annonce) et à stocker vos articles en attendant qu’ils se vendent, alors Momox devrait vous plaire. Il s’agit d’une plateforme de revente directe qui vous achète directement vos articles en une seule fois.

Au départ développée pour les produits culturels (livres, CD, DVD et jeux vidéo), l’application a élargi ses domaines de compétence pour prendre en charge les vêtements. Dans tous les cas, la procédure est la même, vous répondez à une série de questions accompagnée de photos et du scan du code-barre pour les articles culturels, facilitant l’estimation au plus juste des équipes de Momox. Un prix vous est annoncé, à prendre ou à laisser. S’il vous semble correct, il vous faudra imprimer le bon de livraison et expédier vos articles avant de recevoir votre paiement.

Back Market

Back Market est à l’électronique ce que Momox est aux produits culturels. Vous pouvez ainsi y revendre vos smartphones et tablettes, PC portables, montres connectés, enceintes portables, casques audio, consoles de jeu, trottinettes électriques, télévisions, appareils photo, caméras, petit et gros électroménager, etc.

La plateforme estime un prix de rachat en fonction des informations renseignées et des photos fournies. Il vous faudra ensuite envoyer l’appareil et, après vérification, vous recevrez votre paiement. Notez par contre, que Back Market ne s’occupe que d’appareils d’occasion afin de les reconditionner et les revendre au meilleur prix sur la plateforme.

Et même si l’écran est cassé ou que la batterie se décharge trop rapidement, vous pourrez toujours leur revendre votre appareil (à un prix moindre évidemment). Les pièces défectueuses seront remplacées et votre appareil remis en circulation.

Rakuten

Rakuten est une plateforme de e-commerce qui permet d’acheter des produits neufs, mais aussi de vendre des produits d’occasion. Un peu comme sur Amazon, vous pouvez acheter un produit neuf, par un vendeur professionnel officiel, mais aussi trouver le même produit beaucoup moins cher, mais d’occasion.

Ainsi, lorsque vous vendez, vous profitez de la visibilité du produit neuf, pour revendre vos propres articles. Notez par contre que vous ne pouvez pas indiquer que votre produit est neuf, même s’il est toujours dans son emballage d’origine et que vous disposez de la facture par exemple. Il est considéré “comme neuf” mais en aucun cas ne peut se prévaloir d’être neuf lorsque vous créez l’annonce.

En plus de profiter de la visibilité des produits neufs référencés, Rakuten simplifie la création de votre annonce puisque les informations essentielles sur le produit sont déjà renseignées via le produit neuf. Comme sur toutes les plateformes de revente, l’envoi des articles est gratuit et simple avec l’impression d’un bordereau pré-payé.

Beebs

Développé au départ pour les vêtements, Beebs est une application et une plateforme en ligne de revente de tous types d’articles créée par Kiabi. Vous pouvez y vendre des vêtements homme, femme et enfant, mais aussi des appareils électroniques, des jouets et articles de puériculture, des articles pour la maison, du mobilier, et bien d’autres.

On apprécie sur cette plateforme, de pouvoir suivre une marque en particulier, et de pouvoir proposer des articles d’occasion, qui peuvent être annoncés comme “neuf” avec ou sans étiquette. Tout comme ses concurrents, Beebs facilite l’envoi avec l’impression d’un bordereau à coller simplement sur le colis.

La particularité de Kiabi est aussi de proposer de racheter vos vêtements (uniquement) de toutes marques directement dans les enseignes de la marque, afin de les revendre dans ses propres magasins disposant d’un rayon “Seconde Main”. Cette procédure peut être rapide et très pratique pour les personnes changeant régulièrement de garde-robe, mais elle a aussi ses contraintes. Il vous faut vendre entre 10 et 30 vêtements et qu’ils soient dans un état impeccable. Et surtout, les vendeurs recevront un bon d’achat Kiabi et non un paiement direct.

Geev

Si votre cadeau ne se vend pas sur les plateformes précédemment mentionnées, vous pouvez toujours en faire cadeau à quelqu’un. Un pull moche de Noël, une bougie ou un panier qui n’a pas grande valeur, peuvent trouver une seconde vie plutôt que de partir à la poubelle. L’application Geev vous permet ainsi de poster une annonce pour un article à donner et d’attendre que quelqu’un se manifeste et viennent le récupérer. Il est même possible que vous-même trouviez une pépite sans débourser un centime.

L’application est simple à utiliser et vous permet de géolocaliser votre annonce, pour éviter de payer des frais de port. Aucune commission, aucun frais caché… vous faites un don et c’est tout.

Pour ceux qui veulent se débarrasser rapidement de produits culturels, d’appareils de bricolage, d’instruments de musique, d’électroménager, de bijoux, lunettes de soleil ou accessoires de luxe, ils peuvent se rendre dans des magasins de vente de produits d’occasion, comme Happy Cash, Cash Converters, ou encore Easy Cash. Leurs articles seront estimés en fonction de leur état, mais aussi de la “demande” dans ces magasins, et les vendeurs seront immédiatement payés.

