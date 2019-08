Vous doutez de la prévision météo des applications habituelles ? je vous présente Météociel. Cette application serait utilisée par les agriculteurs, elle fourmille de données pour réaliser vos propres prévisions.

Quand j’en ai parlé à mon collègue Baptiste, il m’a évoqué un vieux site web dédié à la météo : Météociel. Le mythe de ce site, c’est qu’il serait utilisé par les agriculteurs pour connaître précisément les prévisions météo. L’exactitude des prévisions viendrait de la façon dont le service exploite les données brutes de Météo France. Je me suis empressé d’utiliser le site web, malheureusement ce dernier donne l’impression d’être revenu 15 ans en arrière. Force est de constater que les données étaient présentées simplement avec des détails que je n’avais pas l’habitude de consulter sur les applications traditionnelles. Quelques plus tard, j’ai découvert l’existence de l’application homonyme.

Cette dernière permet de consulter la météo dans la très grande majorité des villes en France, pour être alerté de la température, la pression, le taux d’humidité, la quantité de pluie attendue… mais aussi le vent, les orages, ainsi que de nombreuses images satellites. En fouillant davantage, on retrouve de nombreux modèles météo qui permettant d’établir ses propres prévisions : GFS Europe et France, GEFS, ECMWF/CEP, UKMO, NOGAPS, COAMPS, GME/DWD, CFS mensuel et quotidien, JMA, GEM, BOM ACCESS, WRF, CPTEC, CMA, NCMRWF, NAVGEM, NASA-GEOS… cette application gratuite fourmille de données. Par exemple, vous pourrez utiliser la carte de prévisions d’aérosols comme les pollens de bouleau, de graminées ou d’olivier qui sont souvent déclencheurs d’allergie.

L’interface mériterait d’être revue, comme le site web, mais les qualités de cette application en font une vraie alternative aux applications de météo les plus populaires.