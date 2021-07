Pass sanitaire : quand l’utiliser et comment le télécharger sur smartphone

Vous êtes pleinement vacciné, ou pas encore, et vous envisagez de partir à l'étranger ou vous rendre au cinéma sans masque. Il va vous falloir impérativement le pass sanitaire. On vous explique comment le télécharger et l'avoir toujours sur vous.

Depuis le 25 juin, il est désormais possible de télécharger le pass sanitaire européen sous forme de carnet de vaccination numérique à présenter aux autorités des 30 pays de l’espace Schengen. Il sera valable à compter du 1er juillet.

Ce Certificat Covid numérique UE va centraliser les informations liées à votre vaccination. Il est disponible sur le site de l’Assurance maladie et se compose de quatre feuillets dont un QR Code à présenter comme preuve de votre vaccination (2 doses).

Il s’agit bien là d’un document officiel à télécharger et à imprimer qui va vous permettre de vous déplacer dans l’Union européenne sans devoir subir une quarantaine ou présenter un test PCR négatif dans certains pays. Il est cependant préférable de consulter les conditions d’accès propres à chaque pays pour prendre connaissance des dernières décisions sanitaires.

Quand utiliser le pass sanitaire ?

Dès le 21 juillet, plusieurs établissements vont vérifier votre pass sanitaire : les salles de cinéma, de spectacle, de jeux, de sport, les musées, les théâtres, les festivals, les concerts, les bibliothèques, les parcs d’attractions ou encore les lieux de culte doivent désormais exiger la présentation d’un pass sanitaire. À l’intérieur, le masque ne sera plus obligatoire, sauf contre-ordre du préfet en cas de dégradation épidémique.

Notez cependant qu’il faudra vérifier les règles au cas par cas : certains réseaux de salles de cinéma, comme MK2, CGR, Kinepolis ou encore UGC ont fait le choix de maintenir la règle du port du masque obligatoire.

Une nouvelle échéance est fixée courant août pour les bars et restaurants (y compris les terrasses), les hôpitaux et les EHPAD, les transports longue distance et les centres commerciaux de plus de 20 000 m². C’est ce qui fait l’objet de discussions à l’Assemblée.

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Il existe trois cas de figure pour cela :

une attestation de vaccination avec schéma vaccinal complet ;

un résultat de test PCR ou antigénique négatif récent (48 heures pour les événements rassemblant du monde, 72 heures pour les voyages) ;

un résultat de test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de six mois (pour prouver que vous avez guéri il y a peu).

Comment télécharger votre pass sanitaire européen ?

Rendez-vous sur le site de l’Assurance maladie ou sur l’application pour charger votre attestation de vaccination contre la Covid-19.

Identifiez-vous avec votre compte FranceConnect ou vos identifiants Ameli. Si vous avez bien fait vos deux doses, vous pourrez imprimer le document ou le télécharger au format PDF.

Si vous avez l’application TousAntiCovid, scannez le QR Code affiché. Votre pass sanitaire européen va alors s’ajouter à votre « Carnet » de vaccination numérique, aux côtés des vos résultats de tests PCR ou antigéniques et de votre pass sanitaire français.

À savoir : si vous avez votre seconde dose de vaccin après le 1er juillet, vous serez dispensé de cette manipulation. Le QR Code qui vous sera fourni sera lisible par les autorités de tous les pays de l’Union européenne.

Comment ajouter votre certificat dans votre Apple Wallet ?

Si vous êtes titulaire d’un iPhone, il est possible de simplifier l’usage — et éviter de laisser filer vos informations personnelles — en ajoutant votre pass sanitaire européen à votre application Wallet.

Téléchargez votre pass sanitaire en PDF sur votre téléphone.

Allez sur Safari (c’est encore instable sur Google Chrome ou autre).

Allez sur la page suivante.

Choisissez le fichier PDF et ajoutez-le.

Sélectionnez la couleur de votre CovidPass (oui, c’est juste pour le fun !).

Ajoutez le tout au Wallet après avoir accepté les conditions

Vous n’avez plus qu’à présenter votre pass dès que nécessaire.

Ceci est avant tout une proposition d’utilisation pratique et ne correspond pas à une manipulation intégrée à la récupération de l’attestation sur le site Ameli.