Quelle est la meilleure caméra de surveillance extérieure en 2022 ?

Pour protéger votre domicile, les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Découvrez notre sélection des meilleures caméras de surveillance extérieure vous faisant profiter d’une bonne qualité d’image, mais aussi d’une simple installation.

Le monde des nouvelles technologies fourmille d’idées pour améliorer votre quotidien. Les caméras de surveillance extérieure, comme leurs cousines allouées à l’intérieur, ont pour vocation d’alléger votre conscience. Ce genre de produits n’empêchera pas le cambriolage, mais fonctionne comme une arme de dissuasion envers les personnes mal intentionnées.

Les caméras de surveillance se doivent de vous proposer quelques éléments d’importance comme une bonne qualité d’image ainsi qu’un stockage suffisant pour que vous puissiez les exploiter en cas de désagrément. Les appareils placés à l’extérieur de votre domicile ont aussi l’obligation d’être performants de nuit. Il est donc nécessaire pour vous d’être attentifs à quelques points importants sur les modèles que nous allons vous présenter.

Ce produit s’intègre parfaitement dans tout un écosystème de maison connectée. Nous vous invitons à consulter nos guides d’achat dédiés à cette rubrique afin de mieux vous équiper.

Netatmo Extérieure avec Sirène : la caméra pour réveiller votre voisinage

La marque Netatmo propose plusieurs fonctions à sa caméra de surveillance extérieure. Celle-ci fait aussi office de projecteur et intègre une sirène dans son fonctionnement. De quoi la rendre indispensable pour assurer la sécurité de votre domicile.

L’installation du produit ne dure qu’une bonne vingtaine de minutes. Il est nécessaire de penser au préalable à la mise en place de cette caméra connectée d’extérieur. En effet, celle-ci nécessite un câble secteur. Heureusement, le site Netatmo dispose d’une vidéo explicative en la matière ou conseille l’aide d’un professionnel en fonction de la situation. La caméra fonctionne grâce à une connexion Wi-Fi et fonctionne avec l’application Netatmo Security.

La caméra de surveillance ne nécessite pas d’abonnement pour fonctionner. Si elle intègre une carte mémoire de 8 Go, il est possible de connecter la Netatmo à un espace Dropbox où les précieux fichiers y seront conservés. Ces derniers sont consultables sur l’application. Il est même possible de regarder le flux vidéo en direct. De nuit, vous pourrez paramétrer le comportement du projecteur afin qu’il réagisse à des mouvements humains. La sirène doit être activée manuellement.

La Netatmo est compatible avec Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa. On regrettera tout de même une qualité d’image en deçà surtout en plein jour et l’absence de mode « mute » afin que vous ne soyez pas surchargé en notifications. La caméra d’extérieur est vendue au prix de 349 euros avec la sirène. Vous souhaitez en apprendre plus ? Lisez notre test complet de la Netatmo Extérieure avec Sirène.

La Netatmo Extérieure en résumé :

Une application dédiée facile à utiliser

Aucun abonnement requis

À la fois projecteur et Sirène

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p : l’appareil simple à installer

Véritable touche-à-tout de la tech, Xiaomi s’est essayé aux caméras de surveillance. Avec la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, le constructeur chinois se paie le luxe de proposer un produit à la fois imprononçable et de bonne qualité. Celle-ci est simple à installer puisque sans fil, mais nécessite une base pour profiter de la connexion Wi-Fi.

Habillée dans une coque plastique blanche, la caméra de surveillance dispose d’une certification IP65 la protégeant des intempéries. Comme évoqué plus haut, l’objet connecté de chez Xiaomi fonctionne sans-fil. Afin d’assurer une bonne autonomie, celle-ci dispose d’une batterie de 5700 mAh. Selon le constructeur, cela vous assure une endurance de 3 mois. Un port USB-C est prévu pour la recharge. Il faudra détacher la caméra, et pas l’ensemble rassurez-vous, pour la recharge.

En matière de qualité, comme son nom l’indique, le produit de chez Xiaomi filme en 1080p avec un angle de 130 degrés. La caméra de surveillance extérieure fonctionne en symbiose avec l’application Xiaomi Home. Grâce au logiciel vous pouvez activer à distance l’appareil.

Au rayon des points faibles, vous pourrez tiquer sur une qualité audio un peu moins précise que la concurrence. De même, la détection de mouvements est un peu légère pour son rang. La caméra connectée d’extérieur de Xiaomi est commercialisée à partir de 99 euros.

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p en résumé :

Caméra sans-fil

Une résolution en 1080p

Le stockage en local

TP-Link Tapo C310 : une caméra à petit budget pour surveiller votre domicile

Avec la TP-Link Tapo C310, c’est le choix d’un appareil performant, mais à petit prix que vous faites. La caméra extérieure se présente dans une coque blanche, avec deux petites antennes assez remarquables. Il s’agit de récepteurs Wi-Fi à orienter afin d’obtenir une connexion optimale.

Toutefois, l’installation de la caméra extérieure n’est pas des plus aisées. La TP-Link Tapo C310 nécessite une prise secteur pour son bon fonctionnement. Choisissez l’endroit où vous allez l’installer, car la tête du produit ne pivote pas. Vous devrez déterminer le meilleur angle pour couvrir le plus de surface possible. Une prise Ethernet est proposée, mais la caméra fonctionne aussi sans fil avec une connexion de 2,4 GHz.

Cette caméra de surveillance extérieure fonctionne sans abonnement et en harmonie avec son application dédiée. Le logiciel TP-Link Tapo, disponible sur Android et iOS, vous donne d’abord accès à la vidéo en direct. Sur le menu, il est possible de gérer le volume du micro, mais aussi de consulter les contenus enregistrés. Tout doit être stocké dans une carte Micro SD pouvant aller jusqu’à 128 Go. Le constructeur ne propose aucune solution de stockage en cloud.

La caméra de surveillance filme en Full HD avec une bonne qualité de jour comme de nuit. Ici encore, c’est l’enregistrement du son qui pêche. Pour une cinquantaine d’euros, la TP-Link Tapo C310 est tout de même un produit de qualité pour votre domicile.

La TP-Link Tapo C310 en résumé :

La qualité des images

Son petit prix

Des vidéos consultables n’importe où

EZVIZ C3X : la meilleure caméra extérieure pour la nuit

La construction de cette caméra de surveillance extérieure ressemble à s’y méprendre au précédent modèle. Celle-ci se dote de petits ailerons sur les côtés pour la réception du Wi-Fi. La connectique de l’appareil vous laisse le choix entre la version sans-fil pour bien via un port Ethernet. L’installation est simple avec une certification IP 67 lui permettant de résister aux intempéries ou bien à des températures fortes.

L’usage quotidien de cette caméra est assuré via l’application EZVIZ. Le logiciel agglomère ce modèle avec toutes les autres déjà installées dans votre domicile afin de vous donner des images globales. Depuis votre smartphone, il sera ainsi possible de gérer l’exposition de l’image enregistrée par votre caméra. Il est même possible d’ajuster le volume de votre alarme ainsi que la mise en place d’un message pour faire fuir les personnes malintentionnées.

Le constructeur vous offre deux possibilités pour le stockage des vidéos. Soit vous comptez sur la carte Micro SD au sein de celle-ci avec une conservation des images pendant 24 heures et le tout est gratuit. Soit un stockage via cloud ou vous paierez en fonction de la durée de stockage :

Pour 7 jours : 4,99 euros par mois

Pour 30 jours, 9,99 euros par mois

En matière de qualité d’image, il est possible de filmer en Full HD (1280 x 720 pixels) ou bien en Ultra HD (1920 x 1080 pixels). Avec ce dernier mode, vous aurez des contrastes plus précis et une mise au point plus rapide. Le réel point fort de cette caméra de surveillance extérieure, ce sont les images de nuit. Il est possible d’avoir un meilleur taux de contraste, mais surtout un mode de couleurs performant. Celle-ci est suffisamment intelligente pour offrir des images exploitables.

Avec la caméra de surveillance extérieure EZVIZ C3X, vous aurez un produit de grande qualité aussi bien de jour comme de nuit. Elle passe de nuit de manière autonome et vous propose deux solutions de stockage en fonction de votre budget. La caméra seule coûte 169 euros.

La EZVIZ C3X en résumé :

Un mode couleur de nuit performant

L’installation facilitée

Deux offres de stockage différentes

Thomson Rheita 100 : la caméra de surveillance décorative

Avec sa Rheita 100, Thomson délivre aussi sa philosophie de la caméra d’extérieur. Celle-ci arbore un design cylindrique d’une vingtaine de centimètres. Une bande blanche signale la présence de la partie lumineuse tandis que le bas du produit intègre la caméra. Comme pour la Netatmo, un peu de bricolage sera nécessaire pour une installation. Si possible en remplacement d’un luminaire.

Lorsque la caméra de surveillance extérieure vous est livrée, celle-ci ne dispose pas de carte Micro SD. Vous devrez investir vous-même en plus du prix de l’objet. Une connexion Wi-Fi sans fil est permise pendant l’installation et pour un bon fonctionnement, l’application At Home Security est nécessaire. L’ensemble de la mise en place avec votre smartphone ne prend pas plus de cinq minutes.

À l’usage, cette caméra Thomson est utile à bien des égards. D’abord parce que sur son accueil, elle liste toutes les caméras de la marque installées à votre domicile. Une icône événement vous alerte sur les détections anormales de la vidéosurveillance et les séquences enregistrées correspondantes. Vous avez aussi accès à une série de commandes telles que la capture photo ou bien passer de la HD au SD.

L’un des atouts du produit réside dans sa construction. L’optique de 2 mégapixels dispose d’un angle de 75 degrés, mais la tête pivote à 270 degrés. De nuit, la caméra ne peut reconnaître un visage que si celui-ci se porte à deux mètres. En dehors de sa partie surveillance, un luminaire est intégré avec une puissance raisonnable. La Rheita 100 peut être un bon éclairage d’appoint.

La caméra de surveillance vous est proposée à 199 euros sans un abonnement pour le stockage des images. Lisez notre test complet de la Thomson Rheita 100 pour en apprendre plus sur celle-ci.

La Thomson Rheita 100 en résumé :

Une caméra de surveillance luminaire

Son application polyvalente

La tête pivotable à 360 degrés

Comment bien choisir sa caméra de surveillance extérieure ?

Où dois-je installer ma caméra de surveillance ?

En extérieur, vous devez prendre en compte bon nombre d’éléments importants comme les conditions climatiques. Privilégiez les emplacements sous le toit afin de protéger votre caméra des intempéries ainsi que de la lumière du soleil. Vous devez aussi être attentifs à la connectivité du produit au réseau Wi-Fi. Faites aussi attention au champ de vision du produit pour avoir un angle optimal. Une installation à 2,5 mètres de hauteur est recommandée.

Ai-je le droit d’utiliser une caméra de surveillance devant chez moi ?

Aucune autorisation n’est nécessaire pour installer un produit de ce genre devant chez vous. Toutefois, il existe quelques restrictions. Il vous est interdit de filmer la voie publique, idem pour vos voisins. Si jamais vous ne respectez pas ces consignes, selon l’article 226-1 du Code pénal et l’article 9 du Code civil, vous vous exposez à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si des personnes travaillent chez vous (personnel d’entretien, jardinier ou professeur particulier) vous devez demander leur autorisation.

Combien de caméras choisir pour votre domicile ?

Peu importe le nombre de caméras de surveillance dans votre domicile, celles-ci n’ont qu’un effet de dissuasion. Il n’est pas nécessaire d’investir dans une vingtaine de produits. Choisissez en fonction de la taille de votre maison et ciblez des endroits stratégiques couvrant un maximum de surface. Une maison classique nécessite environ 4 caméras de surveillance qu’elles soient à l’intérieur ou bien dehors.

