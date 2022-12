Test de la Philips Welcome Eye View : un œil vigilant et design sur votre extérieur

Philips lance sa première caméra de sécurité connectée, qui se démarque, pour commencer, par un design très moderne. Le constructeur promet une surveillance de haut niveau avec le suivi des silhouettes humaines, une qualité vidéo 2K et même une alarme intégrée.

La présence de Philips sur le secteur de la maison connectée se limitait surtout au petit électroménager connecté. L’arrivée de sa première caméra connectée est donc un petit événement. Derrière la Welcome Eye View, nous avons le constructeur français Avidsen qui exploite déjà la licence Philips dans le domaine des sonnettes et portiers vidéo. Le produit testé ici a été totalement dessiné et conçu dans l’hexagone, avec la promesse d’une caméra solide, au design contemporain et capable de surveiller votre extérieur de jour comme de nuit. Voyons maintenant si elle a vraiment l’œil.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design : aluminium et lignes contemporaines

Le design d’une caméra connectée est rarement marquant. Ce qui rend ce produit Philips encore plus agréable à regarder avec des lignes modernes et élégantes. La Welcome Eye View affiche un profil en biseau, des courbes équilibrées et une très belle robe en aluminium recyclé à 100 %. Notez que Avidsen se veut le plus écoresponsable possible. Ainsi, 70 % du plastique provient du recyclage et l’emballage est en carton 100 % recyclé, et recyclable.

De face, nous avons une surface plane, excepté la zone autour de la caméra qui est légèrement bombée. Juste en dessous d’elle, vous pouvez constater la présence d’un micro et des capteurs infrarouges dédiés à la vision nocturne. Le bras motorisé est joliment intégré au design et procure une amplitude de 110°, qui complète les 130° d’angle de vision de la caméra, pour un champ de surveillance potentiel de 240°.

La qualité de fabrication est sans défaut et la certification IP66 garantit qu’elle résistera à la pluie. De plus, elle fonctionne dans des conditions de températures extrêmes allant de -20° à 55°.

Avec des dimensions de 60 x 135 x 160 mm, elle est certes plus imposante qu’une caméra Arlo Ultra 2 (89 x 52 x 78,4 mm) mais plus compacte qu’une Thomson Rheita 100 (80 x 230 x 125 mm). Malgré nos a priori, son esthétique moderne est finalement assez discrète pour s’intégrer, sans trop détonner, à la majorité des environnements.

Installation : simplifiée au maximum

L’installation s’effectue sur un mur et nécessite la présence d’une alimentation électrique externe. Tout a été fait pour nous simplifier la vie. Ainsi, Philips livre avec sa caméra un petit patron pour être certain de ne pas faire d’erreur quand vous percerez les trous. Le produit est livré avec toutes les vis de fixation et chevilles nécessaires.

Faites passer les câbles avant de visser le support mural // Source : Yazid Amer – Frandroid Le domino est en deux parties pour simplifier l’installation // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le domino se scinde en deux parties, une qui reste ancrée à la caméra. La seconde est pensée pour connecter les câbles électriques sans que le corps du produit vienne nous gêner. Vous noterez que le domino présente deux entrées et deux sorties. Cela permet d’alimenter et de contrôler un luminaire extérieur. Pourquoi ne pas avoir directement intégré un projecteur dans la caméra ? Selon le constructeur et après avoir mené une enquête sur le sujet, il semblerait que les systèmes 2-en-1 (caméra et luminaire) n’aient pas la préférence de ses clients.

Ensuite, posez la caméra sur l’applique murale en étant ferme, mais surtout sans forcer et le tour est joué.

Sachez que la Welcome Eye View intègre une petite batterie qui permet de l’alimenter de 3 à 4 heures en cas de coupure de courant. Si c’est l’œuvre de cambrioleurs, ils seront quand même filmés quand ils passeront devant elle. Les vidéos sont enregistrées dans la carte microSD de 32 Go préinstallée. Sa présence est un excellent point, car il faut bien trop souvent l’acheter en sus. Ici, pas de services cloud pour le stockage des vidéos, ni même la possibilité de les lier à un compte de stockage cloud comme le propose Netatmo avec Dropbox par exemple. Enfin, quand la carte est pleine, le plus ancien des enregistrements est effacé pour laisser la place à un nouveau.

Une app en toute simplicité

L’installation physique étant terminée, vous pouvez maintenant alimenter la caméra et installer l’app Welcome Eye.

Avant d’installer un produit connecté en Wi-Fi, il vous est fréquemment demandé de basculer votre réseau Wi-Fi 5 GHz en 2,4 GHz. Avec la Welcome Eye View, l’association se fait en Bluetooth et l’opération est aussi simple que rapide. Comptez moins de trois minutes avant de prendre le contrôle de la caméra.

Appuyez sur le « + » pour lancer le processus d’installation // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous pouvez ici connecter une caméra pour la première fois ou réinstaller une caméra déjà existante // Source : Yazid Amer – Frandroid Sélectionnez la WelcomeEye View dans la liste des produits affichés // Source : Yazid Amer – Frandroid

Si vous avez des difficultés lors de l’appairage, un bouton sous le cache inférieur permet de la réinitialiser // Source : Yazid Amer – Frandroid La caméra sera détectée en Bluetooth // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous n’avez plus qu’à entrer votre code Wi-Fi et patienter quelques secondes // Source : Yazid Amer – Frandroid

L’application affiche un design épuré qui va à l’essentiel. La page d’accueil liste les caméras Philips installées, ce qui inclut les portiers vidéo de la marque. Pour contrôler une caméra, appuyez sur la vignette correspondante, ici Terrasse.

La page d’accueil est très épurée // Source : Yazid Amer – Frandroid Les options de filtrage des alertes est complet // Source : Yazid Amer – Frandroid

L’onglet en bas d’écran nommé Historique vous donne accès à l’ensemble des alertes. Elles se présentent le plus souvent sous la forme d’une image fixe et vous devez ensuite appuyer sur une d’elles pour lancer la vidéo associée. Les enregistrements sont stockés sur la carte mémoire livrée avec la caméra et peuvent être téléchargés dans la galerie vidéo de votre mobile. Enfin, notez qu’il est possible d’affiner l’affichage des alertes par nom de caméras, par type d’événements (Détecteur de mouvement, de silhouette humaine…), en plus de l’ordre chronologique.

Les alertes avec un point d’exclamation correspondent à un événement enregistré alors que la caméra est sur batterie // Source : Yazid Amer – Frandroid La frise sous la date affiche les événements d’une caméra par ordre chronologique // Source : Yazid Amer – Frandroid

Prenons maintenant la main sur la caméra. S’affiche alors une page tout aussi épurée que celle d’accueil. Juste sous la fenêtre dédiée au flux vidéo, nous avons cinq icônes. Par défaut, nous démarrons sur celle de gauche (avec deux flèches opposées). Elle donne le contrôle de la rotation sur 110° de la caméra. Attention, pour la faire tourner manuellement à droite ou à gauche, il faut utiliser les deux petites flèches de part et d’autre de la fenêtre vidéo. Ce qui ne se révèle pas toujours pratique ou précis. Les icônes qui suivent permettent de couper le son provenant de la caméra, d’activer ou non la communication vocale, de lancer un enregistrement vidéo ou de prendre une capture du flux en direct.

En dessous de la liste d’icônes, nous avons deux gros boutons, le premier pour activer ou désactiver un luminaire relié électriquement à la caméra, le second l’alarme.

Le menu des Paramètres permet d’aller plus en profondeur dans les contrôles, les partages et les réglages de la caméra.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Prenez le temps de passer par les paramètres du Détecteur de mouvement et du Détecteur de silhouette humaine. Comme nous allons le voir ci-dessous, ils sont essentiels pour obtenir le meilleur ratio entre notifications et alertes sérieuses.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Vous pouvez également décider si l’un de ces détecteurs peut enclencher l’alarme ou encore si une détection déclenchera l’alimentation d’un luminaire relié à la caméra.

Nous sommes face à une application efficace et bien pensée, qui a en plus le bon goût d’être très stable. La connexion à la caméra en Wi-Fi prend moins de trois secondes et moins de six secondes en 4G. Enfin, l’intégration à Alexa ou Google Home est bien de la partie.

À l’usage : efficace après quelques réglages

La caméra de 2 mégapixels filme en 1440p, mais les vidéos sont enregistrées en Full HD ou en SD selon vos préférences. Avec un angle de vision de 130°, elle se situe dans la bonne moyenne. D’autant plus que son champ de vision est significativement amélioré par son bras mécanisé d’une amplitude de 110°. En plein jour, la qualité d’image est bonne, assez détaillée et précise. Toutefois, les zones très lumineuses sont totalement brûlées, ne laissant presque rien apparaître.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le zoom numérique fait le job, mais génère trop de perte ou de bruit numérique pour être réellement exploitable. De jour, il est possible de commencer à reconnaître un visage à partir 5 mètres environ.

La vision de nuit est tout aussi qualitative, avec un très bon niveau de détail, même dans les zones les plus sombres. Dans un rayon de 5 à 6 mètres, l’image reste très propre ; au-delà la qualité est plus aléatoire.

De nuit, un visage commence à être reconnaissable à 3 à 4 mètres, si la cible est plus éloignée sa face sera trop pixelisée.

Visage à 2,5 mètres de la caméra // Source : Yazid Amer – Frandroid Visage à un mètre de la caméra // Source : Yazid Amer – Frandroid

La détection de mouvement est très efficace et, comme souvent, vous devrez prendre le temps de paramétrer sa sensibilité. Testez le meilleur équilibre entre l’efficacité des notifications et votre environnement. Le détecteur de mouvement est très réactif et si vous avez beaucoup de végétation dans votre extérieur. Vous risquez alors d’être submergé de notifications à chaque coup de vent. Concernant le détecteur de silhouette humaine, il lui arrive fréquemment de confondre un animal avec un être humain. Pour y remédier, baissez sa sensibilité dans les paramètres. Cela corrigera le gros du problème, mais n’empêchera pas vos animaux de réveiller le détecteur de mouvement.

Jusqu’à cinq mètres environ, la Welcome Eye View suivra automatiquement une silhouette détectée. Une fonction intelligente, très bien réalisée et, à moins d’avoir une cible qui court, la caméra est assez rapide pour garder un œil sur les suspects potentiels. Toutefois, une fois que la cible sort de son champ de vision, la caméra reste dans sa dernière position. Il faut donc la recentrer manuellement, ce qui peut rapidement devenir agaçant.

Quand une intrusion ou un mouvement suspect est détecté, la Welcome Eye View peut enclencher une alarme d’environ 102 dB mesurés lorsque vous êtes juste sous la caméra, 98 dB à un mètre et approximativement 90 dB à 4 m. Cela devrait suffire à rameuter vos voisins, sauf si votre habitation est dans un environnement très bruyant ou relativement isolé. Enfin, la communication en direct fonctionne très bien, nous sommes parfaitement audibles quand nous parlons via le smartphone et captons parfaitement les réponses. Parfait pour faire peur à un malandrin ou interagir avec un livreur.

Prix et disponibilité

La Philips Welcome Eye View est commercialisée au prix de 299 euros sur le site de Avidsens, ainsi que par Amazon et des revendeurs tiers sur les sites de la Fnac ou Darty.