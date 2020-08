Dell a complètement revu le design de son PC portable professionnel, le XPS 15. Écran borderless, nouveau clavier, performance, autonomie, on fait le tour de la machine dans ce test complet.

Après une année en demi-teinte sous le signe des refresh, Dell a décidé de revoir de fond en comble sa gamme XPS. Nous avons déjà testé le plus léger de la gamme, le XPS 13, et c’est maintenant au tour du XPS 15. Plus encombrant, le XPS 15 permet historiquement d’avoir plus de puissance sous le coude, pour s’attaquer des usages comme le traitement d’images ou du gaming. Voyons ce que cette nouvelle génération nous propose.

Fiche technique du Dell XPS 15 2020

Modèle Dell XPS 15 9500 Taille de l'écran 15.6 pouces Définition 3840 x 2160 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Intel Core i9-10885H Puce Graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Version du Bluetooth 5.0 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 10 Dimensions 344.72 x 18 x 230.14mm Poids 2050 grammes Fiche produit Voir le test

Ce PC a été prêté par Dell dans le cadre de ce test.

Design : Dell recrée l’effet « waouh »

On s’en souvient peu, mais c’est à Dell que l’on doit la tendance des écrans borderless sur le marché high-tech. Depuis, la firme a été rattrapée, et on a même vu des machines chez Acer ou HP proposer des PC avec un soin particulier apporté à l’intégration. En 2020, Dell remet les points sur les i avec sa gamme XPS et en particulière sur le modèle 15 pouces.

La machine nous offre un écran aux bordures particulièrement fines de chaque côté, au point où l’affichage se permet un ratio 16:10 en grattant chaque millimètre possible vers le clavier. On doit aussi cela à l’intégration d’une caméra non plus sous l’écran, mais bien au-dessus, et pourtant Dell parvient tout de même à offrir ici un capteur infrarouge supplémentaire pour la compatibilité avec Windows Hello. L’intégration de l’écran est bien réalisée et se confond avec le châssis grâce à un verre de protection Gorilla Glass 6.

Si l’on met de côté l’écran du XPS 15, on peut aussi noter le soin apporté par la marque au reste du design. On est ici en terrain connu avec Dell qui réutilise son repose-poignets en fibre de carbone, mêlé à un châssis en aluminium avec des bordures taillées au diamant. On a là une machine premium, et chaque élément semble avoir été méticuleusement pensé. Cela se ressent jusque dans la conception du packaging, conçu pour être déballé sans forcer et avec très peu de plastique utilisé. Dell mentionne d’ailleurs que les plateaux d’emballage en bambou sont 100 % recyclables, tandis que 90 % des pièces utilisées pour le XPS 15 peuvent être recyclée ou réutilisées.

L’utilisation d’un aussi grand écran et de ces matériaux nobles se ressent sur la balance qui affiche tout de même 2,05 kg, ce n’est pas négligeable. Il faut évidemment garder à l’esprit que cette machine mise un peu plus sur ses performances et son confort d’utilisation, plutôt que sur sa finesse ou sa légèreté.

Un nouveau clavier réussi et un touchpad géant

Le clavier était l’un des points que nous avions critiqués sur la génération précédente du XPS 15. Il faut dire qu’à l’époque, Dell avait fait le choix de proposer peu ou prou le même clavier que le XPS 13, sans tirer parti de la place supplémentaire.

C’est désormais fait avec ce nouveau clavier aux touches plus larges et à la frappe très agréable. La course est assez rapide, les touches restent bien stables, et le clavier ne fait pas trop de bruit. La marque a intégré le bouton d’alimentation, qui fait aussi office de lecteur d’empreintes, directement au clavier pour gagner encore de l’espace sur le châssis.

Le touchpad a été très agrandi. Il est carrément devenu géant et on peut désormais le comparer avec le trackpad du MacBook Pro. Il offre le même confort de glisse, avec ce toucher verre typique des produits haut de gamme, mais la qualité du clic est en revanche moins qualitative. C’est moins agréable, et le clic fait plus de bruits que sur d’autres touchpads.

Connectique : un port SD bien pratique

Comme la plupart des PC de cette catégorie, le XPS 15 2020 fait la part belle à l’USB-C. On a plus précisément le droit à deux ports Thunderbolt 3 à gauche, et un port USB 3.1 (USB-C) sur la tranche droite.

Soulignons surtout la présence d’un lecteur de carte SD particulièrement pratique pour les créateurs de contenu qui pourront transférer très rapidement les photos et vidéos de leur appareil sans câble.

Par ailleurs, Dell intègre un adaptateur très compact avec sa machine qui propose un port USB-A 3.0 et un port HDMI 2.0, à connecter sur l’un des ports USB-C. Il est suffisamment petit et léger pour le garder en permanence dans le sac, et être sûr de l’avoir sous la main en cas de besoin.

Un magnifique écran LCD

Sur le précédent modèle, le XPS 15 pouvait intégrer un écran OLED de très grande qualité. Cette option a malheureusement disparu, mais la dalle Sharp LCD SHP14D0 de cette nouvelle génération ne démérite pas, loin de là ! Elle offre tout d’abord une définition de 3840 x 2400 pixels, l’équivalent 16:10 d’une définition 4K UHD classique. Mais c’est surtout par sur les autres critères que l’écran impressionne.

En effet, si dès le premier coup d’œil on s’aperçoit que l’on a affaire à un bel écran, le mieux est encore de le vérifier avec notre sonde colorimétrique et le logiciel Calman. L’écran affiche ainsi une très large gamme de couleurs, 112 % du spectre DCI-P3 et 167 % du spectre sRGB, soit parmi les plus hauts taux que nous ayons relevés sur Frandroid pour un PC portable. Ce n’est pas tout, la luminosité maximale de l’écran est mesurée à 388,73 cd/m² ce qui est là encore excellent pour un PC portable, et avec un taux de contraste de 1654:1 qui permet de nous faire oublier les noirs parfaits de l’Oled.

Windows 10 et la suite de logiciels Dell

Sur une machine haut de gamme comme ici, nous ne voulons voir aucun bloatware ou version d’essai de tel ou tel logiciel installé pour augmenter la marge du fabricant. Heureusement, ce précepte est bien respecté ici et nous avons le droit à une version très propre de Windows 10.

La marque se contente d’ajouter quelques logiciels de gestion du PC comme Dell Update, pour les mises à jour de pilote, ou Dell CinemaColor qui permet de gérer plusieurs modes d’affichage des couleurs, en jouant sur la saturation notamment. Notre préféré reste Dell Mobile Connect qui fait le pont entre votre smartphone et votre PC, à la manière de Microsoft Your Phone. L’application gère désormais un mode miroir complet pour contrôler à distance son smartphone Android.

Double biométrie

Pour offrir une solution de biométrie Windows Hello, les fabricants peuvent intégrer un lecteur d’empreinte ou une caméra capable de faire de la reconnaissance de visage. Dell a choisi les deux solutions.

La reconnaissance faciale reste la meilleure solution à ce jour sur un PC portable, puisque dès l’ouverture la machine vous reconnait et vous connecte à votre session. Le lecteur d’empreinte est une bonne solution de secours, notamment lorsque vous portez un masque.

Une caméra HD au-dessus du lot

Le marché du PC n’est pas vraiment celui où se joue la guerre des capteurs photo. La qualité vidéo des caméras intégrées à nos ordinateurs est la plupart du temps particulièrement médiocre, comparée à ce que l’on peut trouver en façade des tablettes ou des smartphones.

La caméra HD de notre Dell XPS 15 s’en sort un peu mieux que la moyenne dans cet exercice, mais ça reste assez mauvais au demeurant.

Un PC performant dans une certaine mesure

La configuration testée

Le Dell XPS 15 2020 est construit sur la plateforme Intel Comet Lake, toujours gravée en 14 nm, avec une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti en option. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, cette dernière est bien une puce graphique dernière génération (Nvidia Turing), mais n’a pas le droit au nom RTX du fait qu’elle ne propose pas la partie dédiée au ray tracing et à l’intelligence artificielle. Cela signifie que la machine ne prend pas en charge le fameux DLSS. Nos processeurs sont épaulés par 32 Go de RAM DDR4 à 2933 MHz, et le stockage se fait sur un SSD NVMe Western Digital SN730 de 1 To.

Performance en bureautique et usage web

Avec de telles caractéristiques, le Dell XPS 15 n’a aucun mal pour les tâches simples d’un ordinateur, que ce soit en bureautique ou pour naviguer sur le web. Tout ce test a été rédigé sur la machine, et je n’ai jamais rencontré de problèmes particuliers avec les performances. Avec ses 6 cores cadencés de 2,6 GHz à 5 GHz, notre processeur se montre assez performant pour un ultraportable.

Le PC obtient un score de 2851 points dans notre test Cinebench R20, ce qui le place au niveau de certains PC de bureau et dans le haut du panier des PC portables. On aimerait tout de même voir Dell tenter l’aventure AMD Ryzen, un 4800H proposerait ici de meilleures performances.

Le SSD montre également de bonnes performances avec un débit en lecture séquentielle qui monte à 3,4 Go/s et un débit en écriture aléatoire de 398 Mo/s.

En jeu : une puce graphique trop performante pour son refroidissement

Sur le papier, la GTX 1650 Ti est une très bonne puce graphique, capable de faire tourner la plupart des jeux 3D de façon correcte. Ici, elle est confrontée à un écran avec une très grande définition d’affichage, ce qui signifie qu’il faudra forcément jouer avec les paramètres graphiques, et probablement afficher le jeu dans une définition plus basse.

Alors que sur le papier, la machine laissait rêveuse, les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous en jeu. En effet, si l’on prend le cas de Fortnite par exemple, le jeu tourne à environ 40-50 FPS avec les paramètres par défaut (réglages élevés), et à plus de 60 FPS en réglant les détails sur moyen et la définition de rendue à 50 %. Le problème, c’est que ces performances dégringolent assez vite quand la machine chauffe. Elle se met alors à affiche des performances en dent de scie ce qui est encore pire qu’avoir de mauvaises performances. On est face à un vrai stuttering de l’image, avec des passages réguliers à moins de 10 fps pendant une fraction de seconde, suffisant pour gêner l’expérience de jeu.

Lors de notre test, nous avons retrouvé ce genre de problèmes dans d’autres jeux comme Overwatch, qui là encore affiche de belles performances en début de partie, mais perd très vite son rythme et se montre victime de perte de framerate régulier. Une situation très frustrante en jeu. Pas de problème en revanche pour faire tourner Fall Guys, qui n’est pas très gourmand.

Au début de la session À la fin de la session

Nous avons fait tourner plusieurs fois le benchmark de Gears 5 pour illustrer notre propos. On peut voir sur le résultat du dernier test que si la fréquence d’affiche arrive à tourner autour des 60 images par seconde, le graphe montre avec la multiplication des points que le framerate n’est jamais suffisamment constant pour offrir une bonne expérience. On peut voir que le nombre d’images rendues entre le premier et le dernier test a également chuté, ce qui illustre ce problème.

Refroidissement

En période de forte chaleur, et poussé à fond, le Dell XPS 15 se montre forcément bruyant. Il faut toutefois noter que le souffle ventilateur est plutôt grave, ce qui permet de rester relativement discret, si l’on compare à d’autres PC portables offrant le même niveau de performance. C’est surtout sur l’efficacité de ce refroidissement que l’on aurait des remarques à faire. Comme on l’a vu, le PC est rapidement obligé de limiter ses performances quand on fait tourner une application gourmande comme un jeu vidéo.

Une bonne autonomie

Deux batteries différentes sont proposées avec la machine. La version sans puce graphique est équipée d’une batterie de 56 Wh, alors que notre version est équipée 86 Wh. Cela permet d’utiliser le PC pour de la navigation web avec plusieurs onglets ouvert pendant 7 heures avant de tomber à 20 % de batterie. C’est pas mal du tout pour une machine aussi performante.

En revanche, même avec le chargeur de 130W fourni avec le PC, il faut près d’une heure et 30 minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie. C’est assez long comparé au reste du marché, qui propose souvent des batteries moins généreuses, mais plus facile à recharger.

Prix et disponibilité du Dell XPS 15 9500

Dell commercialise le Dell XPS 15 2020 en France à partir de 1700 euros pour une version sans la puce graphique Nvidia, un écran Full HD et avec un processeur Intel Core i5-10300H. Le prix peut monter jusqu’à 3800 euros pour la configuration Intel Core i9-10885H, puce Nvidia, écran 4K UHD, 32 Go de RAM et un stockage de 2 To en SSD NVMe. La version testée ici peut se trouver à 3000 euros sur le site de la marque.

Avec cette gamme de prix, Dell joue dans la même cour que les autres ultraportables performants du marché. On pense notamment au Surface Book 3, ou au MacBook Pro d’Apple.