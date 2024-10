Simplifier l’acquisition de matériel informatique pour les pros, c’est la mission d’InMac Wstore

Connaissez-vous InMac Wstore ? Cette société française fondée en 1984 est le quatrième plus gros distributeur de matériel IT en France. Elle garantit une expertise complète, de la vente de matériel aux conseils réseau.

Équiper son entreprise pour la première fois ou remplacer du matériel vieillissant n’est jamais simple lorsque l’on est professionnel. Trouver les bons modèles d’ordinateur, conduire l’installation des outils de l’entreprise, configurer un NAS sécurisé, le tout au bon prix, demande parfois des heures de recherches.

Avec plus de 40 ans d’expérience, commander un ordinateur de bureau d’InMac Wstore c’est l’assurance d’être guidé dans l’achat de ses nouveaux postes de travail, mais également dans le suivi de ses outils informatiques.

Un catalogue de produits complet

Créée en 1984, InMac Wstore profite d’une expertise aussi grande que sa longévité. C’est ce qui lui permet de proposer une multitude de produits adaptés aux besoins des professionnels, notamment si vous souhaitez vous équiper d’un ordinateur performant.

Les ordinateurs sont disponibles dans trois catégories dédiées. // Source : InMac Wstore

Sur la partie ordinateur de bureau, le site se divise ainsi en trois catégories :

une partie regroupant les tours informatiques vendues seules ;

une partie regroupant les ordinateurs tout-en-un ;

une partie réservée aux clients légers et aux ordinateurs portables.

Avec plusieurs centaines de produits par catégorie, InMac Wstore permet de choisir le modèle d’ordinateur de bureau adapté à toutes les structures. Ceux qui ont de petits locaux et qui se déplacent beaucoup trouveront chaussure à leur pied dans la partie clients légers et ordinateurs portables. Les entreprises qui veulent un environnement de travail efficace, sans prise de tête, avec des ordinateurs prêts à l’emploi, se tourneront vers la catégorie tout-en-un.

S’équiper d’un bon ordinateur est vital pour votre entreprise. // Source : Midjourney

Et si vos besoins sont plus importants en termes de ressources informatiques, le site vous permet également de configurer votre ordinateur selon vos préférences. Choix du processeur, de la carte graphique ou encore de la RAM et du SSD, tout est possible depuis le site d’InMac Wstore.

InMac Wstore assure une excellente qualité de service. // Source : InMac Wstore

Une fois les outils choisis parmi les 45 000 références, il ne vous reste plus qu’à passer commande et InMac Wstore se charge de vous livrer en 72 heures dans toute la France.

De nombreux services

Pour les plus hésitants, InMac Wstore met par ailleurs à disposition une équipe de 450 collaborateurs qui se tient à disposition des clients. Ils sont joignables par mail ou téléphone du lundi au vendredi et sont là pour répondre aux questions, et assurer le suivi des produits achetés sur leur site.

InMac Wstore propose de nombreux services pour accompagner les entreprises. // Source : InMac Wstore

Au-delà de la commande de produits informatiques, InMac Wstore propose enfin du conseil en matière de réseau informatique. L’entreprise peut établir une stratégie adaptée à votre environnement de travail, que vous ayez besoin d’une architecture réseau efficace, que vous souhaitiez vous équiper en baie de serveur ou que vous ayez besoin de mettre en place un dispositif de cybersécurité.