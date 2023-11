Valve confirme le lancement futur d’un Steam Deck 2 et on a déjà une idée de la date

Alors que Valve vient tout juste de lancer le Steam Deck OLED, nous apprenons aussi que la marque tient à lancer le Steam Deck 2 sous deux à trois ans.

Valve vient tout juste de lancer un modèle rafraichi du Steam Deck, doté d’un écran Oled, d’un nouvel APU, d’une plus grande batterie et de nombreuses autres nouveautés. On aurait pu crier au Steam Deck 2, sauf que l’on a appris du même temps que la firme de Gabe Newell planche déjà sérieusement sur l’idée d’un Steam Deck 2.



« Nous sommes très investis dans le Steam Deck »

L’information est officielle puisqu’elle émane d’une déclaration du product designer du Steam Deck, Lawrence Yang, dans les colonnes de Bloomberg

Pour le moment bien sûr, Lawrence Yang ne peut pas dévoiler beaucoup plus de détails. Il précise même qu’a priori, les équipes travaillaient jusqu’ici sur le modèle Oled et qu’elles se lanceront donc prochainement sur l’élaboration du Steam Deck 2.

Il distille tout de même quelques menus détails, comme le fait que le Steam Deck 2 sera doté d’une « mise à niveau de puissance de « nouvelle génération » ».

Plus important encore pour celles et ceux qui hésiteraient à acquérir le premier Steam Deck, en Oled ou LCD, ou encore un de ses concurrents comme la ROG Ally d’Asus, nous avons désormais un calendrier clair. Le Steam Deck 2 ne sera pas disponible avant « au moins deux ou trois ans », lit-on. Cela nous emmènera à 2025 ou 2026, voire, puisque nous sommes en fin d’année, en 2027.

Comme le souligne Bloomberg assez justement, il est appréciable de voir que Valve a appris de ses erreurs passées et promet désormais un vrai engagement long terme sur ses produits hardware. La firme était jusqu’ici connue pour ses jeux et surtout son magasin de ventes de jeux vidéo en ligne, mais aussi pour quelques incursions dans le hardware pas toujours très bien menée. Le Steam Deck a pour sa part fait exception, dynamisant même le marché des consoles portables.

Preuve de l’engagement de Valve, cette déclaration de Lawrence Yang : « De nombreuses personnes au sein de l’entreprise sont enthousiasmées par ce produit », a déclaré M. Yang. « Nous sommes très investis dans le Steam Deck. » Et donc, on le comprend, bientôt dans le Steam Deck 2.