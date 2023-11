Voici le Steam Deck OLED et son nom ne dévoile pas tout

Valve dévoile le Steam Deck OLED. Cette nouvelle console portable se dote, évidemment, d'un écran Oled, mais c'est loin d'être la seule amélioration proposée.

Après le Steam Deck, pourtant récent, arrive déjà une nouvelle console portable qui va encore plus loin. J’ai nommé le Steam Deck OLED. Le nom de l’appareil vous donne un gros indice sur sa nouveauté principale, mais sachez qu’il ne s’agit pas de la seule évolution proposée par Valve.

Rappelons pourtant qu’un réel Steam Deck 2 est dans les tuyaux pour les prochaines années.

Un écran Oled (évidemment)

Mais commençons par l’évidence. Le nouveau Steam Deck OLED propose un écran Oled pour, entre autres, jouir d’un meilleur contraste que celui de la dalle LCD du modèle originel. Une amélioration qui a de quoi séduire, mais d’autres caractéristiques sont tout aussi alléchantes.

On peut, par exemple, citer le taux de rafraîchissement qui passe de 60 à 90 Hz pour une meilleure fluidité sur un écran qui s’agrandit à 7,4 pouces (contre 7 pouces auparavant). Pas de changement au niveau de la définition cependant, mais la luminosité maximale monte désormais à 1000 cd/m².

Plus de stockage et de meilleures performances

Il faut également savoir qu’en termes de stockage, le Steam Deck OLED fait mieux que la version classique qui montait, au mieux, à 512 Go. Deux configurations vous sont ainsi proposées : 512 Go par défaut ou 1 To. La déclinaison à 1 To a d’ailleurs droit à un verre antireflet de meilleure qualité par-dessus l’écran, d’après le constructeur.

Comptez aussi sur une meilleure autonomie : la batterie de 50 Wh (contre 40 Wh avant) est censée être 30 à 50 % plus endurante sur le Steam Deck OLED. Elle se charge d’ailleurs de 20 à 80 % en 45 minutes. Même le câble d’alimentation fourni est plus grand en passant de 1,5 à 2,5 mètres.

Vous avez aussi de bonnes raisons d’espérer de meilleures performances grâce à l’APU de 6 nm toujours fourni par AMD — et a priori plus efficace que la gravure en 7 nm qu’on trouve sur la première génération. Ce n’est pas tout, la mémoire vive LPDDR5 de 16 Go promet d’être plus rapide en se targuant d’un débit de 6400 MT/s au lieu de 5500 MT/s. Le Steam Deck se paie aussi le luxe d’un module thermique et d’un ventilateur tous deux plus gros dans cette optique d’améliorer les performances en jeu.

Tout plein d’améliorations

Avec le Steam Deck OLED, Valve se met à jour au niveau de la connectivité puisque le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 entrent en scène. Il y a même du neuf pour les codecs audio avec la prise en charge de l’aptX HD et de l’aptX low-latency. Toujours sur le Bluetooth, la nouvelle console a aussi droit à une troisième antenne supplémentaire pour mieux capter.

Et ça ne s’arrête pas là ! La sensation que procure le Steam Deck OLED se veut meilleure en jeu avec un nouveau matériau utilisé pour le joystick censé renforcer l’adhérence et réduire l’usure. En parallèle, les gâchettes hautes se veulent plus sensibles et réactives tandis que le pad tactile devient plus précis.

Enfin quelques détails sont à relever : la LED de chargement goûte aux joies du WRGB tandis que le poids du Steam Deck OLED se voit réduit de 5 % pour afficher 640 grammes sur la balance. Le tout en améliorant les étapes de réparation en cas de dysfonctionnement. Valve a notamment réduit le nombre de vis utilisées dans l’assemblage de la console.

Prix et date de sortie du Steam Deck OLED

Le site officiel de Valve affiche des prix en euros. Comptez donc 569 euros pour le tarif conseillé du Steam Deck OLED de 512 Go. Et on monte à 679 euros pour la version à 1 To. Ce même site indique des dates de livraisons estimées de « une à deux semaines » pour une date de lancement officielle le 16 novembre 2023.



En parallèle, le prix du Steam Deck original dans sa version 256 Go descend à 419 euros.

Valve destocke également les modèles 64 Go et 512 Go en LCD, qui sont donc amenés à disparaître. Comptez 369 euros pour le premier et 469 euros pour le second. En reconditionné, seul le Steam Deck 512 Go est en stock et il coûte 379 euros.