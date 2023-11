Steam Deck LCD : Valve lance le déstockage des derniers exemplaires de sa console portable

Valve a annoncé hier soir la Steam Deck OLED, une version 1.5 de sa console phare qui se dote d'un nouvel écran OLED comme son nom l'indique et de quelques améliorations. Dans la foulée, le constructeur américain a annoncé le déstockage de ses dernières consoles avec écran LCD qui sont vendues avec des réductions allant de 50 euros à 300 euros, en clair, c'est maintenant ou jamais d'en profiter.

Valve a tout juste annoncé le lancement d’une version OLED de sa fameuse Steam Deck et a confirmé dans le même temps travailler sur une Steam Deck 2 qui devrait sortir dans deux ou trois ans. C’est donc l’occasion pour le constructeur américain de vendre ses derniers exemplaires de Steam Deck LCD à des prix jamais vus lors d’une grande opération qui durera jusqu’à épuisement des stocks. En neuf ou en reconditionné, les dernières Steam Deck LCD sont disponibles avec des réductions allant de 50 à 300 euros en boutique officielle.

La Valve Steam Deck en quelques mots

Un PC modèle réduit mais la puissance qui va avec !

Une ergonomie bien pensée

Une large bibliothèque de jeux (plus ou moins compatibles)

En ce moment et jusqu’à épuisement des stocks disponibles, les derniers exemplaires de Valve Steam Deck LCD sont en promotion dans leurs trois configurations en boutique officielle. La version de 64 Go passe de 419 euros à 369 euros, celle de 256 Go passe de 549 euros à 419 euros et la version de 512 Go passe de 679 euros à 469 euros. Enfin, la Valve Steam Deck de 512 Go en reconditionné est également disponible à prix cassé, à 379 euros au lieu de 679 euros en neuf.

Un hybride entre console portable et PC portable

Conçue au départ pour faciliter la diffusion des contenus Steam ainsi que leur accès, la Valve Steam Deck est surtout devenue l’un des porte-étendards d’un renouveau du marché des consoles portables. Elle arbore toutefois des dimensions beaucoup plus larges qu’une Nintendo Switch et des contrôles à foison entre boutons, joysticks et pavés tactiles, ce qui est impressionnant pour une console portable, mais tout est facilement accessible et la Steam Deck est globalement agréable à prendre en main.

L’écran est une dalle IPS-LCD de 7 pouces en format 16:10 et dotée d’une définition de 1 280 x 800 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La qualité d’affichage était une petite déception, surtout venant d’une console aussi chère. Il semblerait que Valve ait écouté ses clients en sortant sa nouvelle Steam Deck OLED, mais la Steam Deck LCD n’est pas pour autant une console de piètre qualité, loin de là. Notre test relevait enfin des problèmes d’affichage avec SteamOS mais plusieurs mises à jour ont été apportées depuis le jour de sa rédaction.

Une architecture proche des consoles next-gen

C’est le plus gros atout de la Steam Deck : ses performances. Cette console portable est si puissante qu’on lui pardonne volontiers sa taille volumineuse. C’est qu’il faut un minimum de place pour ranger ses composants et laisser de l’espace entre eux pour l’aération. La Steam Deck tourne grâce à un APU AMD basé sur un processeur Zen 2 et une puce graphique RDNA 8, c’est non seulement plus évolué que la Nintendo Switch mais surtout très proche de l’architecture de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Avec une telle puissance, cette console portable peut faire tourner les derniers jeux AAA à condition qu’ils soient compatibles, ce qui est étonnant pour une console de cette taille. On dirait un modèle réduit de laptop gaming. Le problème est qu’autant de puissance génère beaucoup de chaleur, en conséquence, la ventilation ne chôme pas. Enfin, l’autonomie varie entre 2 et 8 heures en fonction des jeux lancés, cela paraît peu mais si l’on compare à la Nintendo Switch et que l’on prend en compte les performances délivrées, on peut considérer qu’elle se situe dans la bonne moyenne.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Valve Steam Deck.

Afin de comparer la Valve Steam Deck LCD avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles portables du moment.

