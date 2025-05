Samsung lève le voile sur les secrets de fabrication du Galaxy S25 Edge, en expliquant les défis rencontrés lors de la conception de ce smartphone ultrafin.

Jiyoung Lee et Hyoungshin Park // Source : Samsung

C’est la nouvelle marotte du moment. Le Galaxy S25 Edge a été présenté en détails le 13 mai et l’on attend ses premiers tests dans les prochaines semaines. Il invente un nouveau secteur de marché pour des smartphones performants et très fins et légers. Une association qui incombe quelques sacrifices et surtout une belle prise de tête pour parvenir à fourrer tous les composants dans un châssis de 5,8 mm.

Dans une démarche de transparence, le constructeur sud-coréen partage le processus créatif du Galaxy S25 Edge à travers une interview de Jiyoung Lee et Hyoungshin Park, vice-présidents de l’équipe de conception, publiée sur son site presse. L’ambition de base était claire : offrir une expérience utilisateur où l’élégance et la légèreté priment, sans compromettre la performance.

La prise en main mise en avant

Mais avant d’en arriver là, l’équipe de design de Samsung a réfléchi au pourquoi plutôt qu’au comment. « Lors de la conception, nous nous sommes demandés quelle valeur ajoutée un smartphone plus fin pouvait apporter, au lieu de nous concentrer uniquement sur la façon de l’affiner », déclare ainsi Jiyoung Lee.

La réponse invoquée est la prise en main. Selon cette responsable de la conception du Galaxy S25 Edge, il « offre une prise en main naturelle à une main qui réduit la tension du poignet en utilisation prolongée […] L’avant est plat, tandis que l’arrière présente une courbe subtile, conçue pour une prise en main confortable. »

Après le pourquoi, vient logiquement le comment et là ça a été une autre paire de manche. « Nous ne pouvions faire aucun compromis sur le design exceptionnellement élégant ni sur le puissant appareil photo de 200 MP », explique Jiyoung Lee. C’est vrai qu’un smartphone facturé 1249 euros se doit d’être bien équipé, c’est le moins que l’on puisse en attendre.

Impossible d’envelopper le gros capteur du S25 Ultra dans la coque, il fallait qu’il dépasse. Néanmoins, afin de limiter la perturbation visuelle, l’équipe design de Samsung a « appliqué le même CMF [couleur, matériau, finition, NDLR] du verre arrière à la bosse de l’appareil photo, créant ainsi une structure unifiée ».

Supprimer tous les éléments « inutiles »

Plus généralement sur le produit final, Jiyoung Lee indique que « ce modèle représente la forme la plus essentielle d’un smartphone en supprimant tous les éléments inutiles ».

Difficile de suivre aveuglément cette déclaration de notre côté. Pour affiner ainsi son smartphone, Samsung a fait de lourdes concessions que nous développons largement dans notre article sur ce qui cloche avec le S25 Edge.

Pêle-mêle on peut citer une petite batterie, seulement deux capteurs photo ou encore une charge lente. Et nous n’avons pas encore éprouvé les performances de l’appareil. S’il est équipé d’un Snapdragon 8 Elite, encore faut-il qu’il puisse le refroidir efficacement pour en tirer un maximum de puissance.

Samsung indique avoir exploré de nouveaux matériaux et des techniques d’assemblage innovantes pour garantir que la finesse du Galaxy S25 Edge ne se fasse pas au détriment de sa durabilité ou de ses performances au quotidien. Nous attendrons notre test pour nous prononcer.