Attention : hausse de prix imminente pour le Tesla Model Y en Europe

Tesla annonce que le prix de la Model Y va augmenter en Europe à partir de 22 mars prochain et invite les clients à passer commande rapidement. La hausse des tarifs de la plus voiture électrique la plus vendue au monde devrait tourner autour des 2 000 euros environ.

Si BYD est devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique au dernier trimestre 2023, Tesla ne compte pas se laisser faire. Le constructeur a ainsi battu son record de ventes l’an dernier, avec une Model Y qui est restée en tête du marché mondial, toutes motorisations confondues.

Une petite hausse à prévoir

Il faut dire que le SUV électrique est l’un des plus abordables à l’heure actuelle dans sa catégorie. En France, il est actuellement affiché à partir de 42 990 euros, et il est toujours éligible au bonus écologique de 4 000 euros, puisqu’il est produit en Allemagne. Et plus précisément dans la Gigafactory de Berlin, qui vient de se remettre en route après avoir été victime d’un acte de sabotage. Pas étonnant que la Model Y plaise autant aux clients.

Cependant, on sait que le constructeur américain a tendance à faire souvent varier les prix de ses voitures électriques. On se rappelle qu’en janvier 2023, ses Model Y et Model 3 avaient chutés de 13 000 euros environ en France. En janvier 2024, la firme revoyait encore une fois le tarif de son SUV star à la baisse, avec un tarif encore en vigueur à l’heure actuelle. Mais voilà que les prix ont augmenté dans certains pays en février dernier.

Model Y prices will increase across a number of countries in Europe on Friday, 22nd March Order within 2 mins via https://t.co/wM14dVxclF to secure current price — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) March 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

En France, ce n’est pas encore le cas pour le moment. Mais cela pourrait ne pas durer. Il ne s’agit pas de rumeurs sorties du chapeau, mais bien d’une information qui nous vient directement de chez Tesla. Sur X (anciennement Twitter), le constructeur américain prévient ses clients et les incite à passer commande très rapidement. L’entreprise explique que la Model Y va devenir plus chère dans certains pays d’Europe, et ce à partir du 22 mars prochain.

C’est à dire dès ce vendredi. La firme d’Elon Musk, qui ne veut plus entretenir les voitures de ses clients dans le futur, indique en réponse à son message sur le réseau social que la hausse devrait tourner autour des 2 000 euros. Un montant qui variera légèrement en fonction des pays, même si la liste de ceux qui seront concernés n’a pas encore été dévoilée par le constructeur.

Toujours éligible au bonus

À l’heure actuelle, Tesla ne donne pas de détails sur la raison de cette augmentation. A-t-elle un lien avec l’arrêt temporaire de la production dans l’usine de Berlin ? Rien n’est sûr. Car on sait que les prix ont déjà augmenté aux États-Unis, il est donc logique que l’Europe suive aussi le même chemin. La hausse des coûts des matériaux ou de l’énergie est-elle en cause ? Peut-être, mais cela n’a pas été confirmé par l’entreprise.

Concrètement, combien va-t-il falloir payer pour s’offrir une Tesla Model Y à partir du 22 mars ? Avec 2 000 euros en plus sur la facture, le SUV électrique, rival de la nouvelle Peugeot e-3008 et du Renault Scénic E-Tech, commencera à partir de 44 990 euros dans sa version Propulsion d’entrée de gamme. Un tarif qui lui permettra de rester éligible au bonus écologique de 4 000 euros, contrairement à la Model 3.

Pour l’heure, la berline ne devrait quant à elle pas voir son prix augmenter, alors qu’elle est affichée à partir de 42 990 euros également. Quoi qu’il en soit, cette hausse de tarif pour la Model Y peut être surprenante, puisque le rival chinois de la marque, BYD, prévoit une guerre des prix encore plus intense.

La concurrence est d’ailleurs de plus en plus féroce, et ces 2 000 euros supplémentaires pourraient inciter les clients à se tourner vers d’autres modèles. Parmi eux, la BYD Seal U, qui pourrait faire du mal au SUV américain.