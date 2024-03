« Zero Service » : Tesla ne veut plus entretenir ses voitures à l’avenir

Tesla s'attaque à un nouveau chantier : l'entretien automobile. Avec le projet « Zero Service », le constructeur américain ambitionne de créer des voitures sans entretien. C'est ce que l'on peut découvrir dans une offre d'emploi publiée récemment.

Tesla, réputé son approche disruptive de l’industrie automobile, souhaite désormais révolutionner l’entretien de ses véhicules.

On a ainsi pu découvrir le projet « Zero Service », où Tesla ambitionne de concevoir des voitures ne nécessitant plus aucun entretien. Un défi de taille pour l’entreprise texane, qui vient de publier une offre d’emploi pour un manager chargé de mener à bien ce projet.

Quel entretien pour une Tesla actuelle ?

Les voitures électriques, dont les Tesla, ont l’avantage de nécessiter moins d’entretiens que leurs homologues thermiques.

En effet, les pièces d’usure sont moins nombreuses et les opérations de maintenance sont réduites au strict minimum.

Parmi celles-ci, on peut citer :

Le remplacement des pneus, tous les 10 à 20 000 km

Le changement des filtres à air, tous les 2 à 3 ans

La vérification du liquide de frein, tous les 2 ans

Le remplacement du filtre HEPA, tous les 3 ans

L’entretien de la climatisation, tous les 3 à 6 ans

Le nettoyage et la lubrification des étriers de freins, tous les 12 mois ou 20 000 km

Ces interventions, déjà limitées, pourraient donc être encore réduites grâce au projet « Zero Service » de Tesla.

Pour aller plus loin

Voitures Tesla : tous les problèmes à connaître avant un achat

Tesla vs les constructeurs traditionnels : une vision différente de l’entretien

Car il faut dire que Tesla a non seulement transformé le processus d’achat d’une voiture, mais aussi la notion d’entretien.

En effet, la majorité des opérations de dépannage peuvent être réalisées à distance via l’application Tesla, sans avoir à se rendre en concession. Cette stratégie contraste fortement avec celle des constructeurs traditionnels, qui exigent encore des passages réguliers en atelier.

Si la démarche de Tesla semble plus adaptée aux attentes des consommateurs, elle n’est pas dénuée de défauts. En effet, la gestion partiellement déshumanisée des demandes de réparation et la distance avec les centres de service peuvent parfois compliquer la vie des clients lorsqu’ils font face à des pannes ou des problèmes techniques.

Mais, Tesla dispose d’une avance technologique indéniable sur ses concurrents en matière de diagnostic et de traitement à distance des problèmes rencontrés par les véhicules.

Les mises à jour à distance (OTA) et le réglage de la voiture sans intervention physique sont des atouts majeurs pour la marque. De plus, les données de diagnostic intégrées aux modèles Tesla sont parmi les plus précises de l’industrie automobile, permettant une économie importante pour le constructeur et les propriétaires de Tesla. Surtout quand il s’agit de « rappel » massif.

L’absence d’entretien ne signifie pas l’absence de panne

Cependant, l’absence d’entretien ne signifie pas l’absence de panne. Les conducteurs de Tesla doivent parfois gérer eux-mêmes les problèmes qui surviennent, sans bénéficier de la prévention offerte par les passages en atelier chez les constructeurs traditionnels.

Dans ces situations, la gestion dématérialisée de la demande de réparation est parfois un véritable casse-tête pour les clients.