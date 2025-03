Pourquoi Xiaomi et Samsung pourraient s’allier pour défier Tesla sur les routes

Xiaomi et Samsung, futurs partenaires pour des voitures électriques ? Les deux géants se sont rencontrés à Pékin.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Xiaomi a surpris tout le monde en se lançant avec succès dans les voitures électriques, pendant qu’Apple a jeté l’éponge sur son propre projet. Samsung, lui, n’est pas un novice dans ce domaine : il fournit déjà une tonne de composants essentiels – batteries, écrans, puces – aux constructeurs automobiles.

Jay Y. Lee, président de Samsung, et Lei Jun, PDG de Xiaomi, se sont retrouvés en tête-à-tête dans l’usine flambant neuve de Xiaomi à Pékin. Leur objectif ? Discuter d’une collaboration.

Le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong (à gauche), a rencontré le CEO de Xiaomi, Lei Jun, à Pékin, le 22 mars 2025

Cette rencontre n’a rien d’anodin. Les deux entreprises, pourtant rivales sur le marché des smartphones, ont des atouts complémentaires qui pourraient faire des étincelles. Xiaomi, qui a déjà surpris tout le monde avec sa SU7 – vendue à plus de 136 000 exemplaires en un an –, veut aller plus loin. Samsung, de son côté, apporte son savoir-faire en composants tech. Bref, un duo qui a tout pour réussir.

Une alliance qui a du sens

Vous vous demandez peut-être : pourquoi ces deux-là s’associent alors qu’ils se battent sur le terrain des smartphones ? C’est simple : ils ont déjà une relation bien rodée. Xiaomi est un gros client de Samsung, qui lui fournit des écrans Oled, des mémoires flash NAND et plein d’autres pièces essentielles. En gros, ils se connaissent bien et savent travailler ensemble.

Pour Samsung, cette collaboration est aussi une aubaine. Xiaomi a déjà prouvé qu’il savait séduire le public avec ses voitures électriques. Prenez la SU7 Ultra, par exemple : une version boostée de leur modèle star, qui a cartonné avec 7 000 réservations en seulement 10 minutes après son lancement. Samsung, qui fabrique des batteries, des puces d’intelligence artificielle et des écrans pour voitures, voit là une occasion en or de se faire une place dans ce marché en pleine explosion.

Des voitures électriques encore plus performantes ?

Concrètement, qu’est-ce que cette alliance pourrait donner ? Tout simplement des voitures Xiaomi dopées par la technologie Samsung : des batteries qui durent plus longtemps, des écrans embarqués, ou encore des puces qui rendent la conduite autonome encore plus intelligente.

Pour l’instant, rien n’est officiel. Les détails de leur discussion restent secrets, mais les rumeurs vont bon train. Certains parlent d’un premier modèle commun d’ici quelques années, peut-être en 2027 ou 2028. Ce qui est sûr, c’est que les deux entreprises ont les moyens de leurs ambitions.