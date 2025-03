Cette voiture électrique pourrait être la pire concurrente à la R5 Turbo électrique

Après la Hyundai Ioniq 5 N et le concept RN22e, Hyundai continue de mettre en avant une vision fun et sportive des voitures électriques avec l’Insteroid. Et comme son nom l’indique, c’est le petit et mignon Hyundai Inster qui se muscle pour adopter une allure résolument agressive !

Hyundai INSTEROID Show-Car 2025 // Source : Hyundai

Les sportives électriques et accessibles sont-elles en marche ? En tout cas, certains signes ne trompent pas. Stellantis veut ressusciter la griffe GTI chez Peugeot avec la e-208, tandis qu’Alfa Romeo, Abarth et Lancia renouent avec des blasons sportifs pour des modèles électrifiés. Mini a survolté ses Cooper S et JCW, et Alpine s’est attaqué à une version sportive de la Renault 5 avec son A290 – avant la terrifiante Renault 5 Turbo 3E.

Pour aller plus loin

On a vu la nouvelle Renault 5 Turbo 3E électrique : une immense claque, tout simplement

C’est désormais au tour de Hyundai de s’intéresser à ce marché en plein essor. Un avant-goût du show-car Insteroid vient d’être dévoilé via un communiqué de presse, laissant entrevoir un avenir sportif pour le petit Hyundai Inster électrique.

Un style inspiré des jeux vidéos de course

Lorsque l’on découvre la silhouette de ce Hyundai Insteroid, on réalise que l’Inster a subi un programme de musculation intensif cet hiver. Même encore dans la pénombre, cette voiture électrique et urbaine peine à dissimuler ses appendices aérodynamiques, à commencer par cet énorme aileron qui semble directement issu de la compétition.

Hyundai INSTEROID Show-Car 2025 // Source : Hyundai

On remarque aussi des ailes élargies pour accueillir des voies plus larges, intégrant des extracteurs d’air destinés au refroidissement des freins. Les jantes de 21 pouces sont d’ailleurs recouvertes d’une flasque, à la manière des voitures de course des années 80 et 90.

Hyundai précise qu’il s’agit d’un véhicule « alliant harmonieusement l’esthétique avant-gardiste des jeux vidéo à l’ingénierie du monde réel pour créer un véhicule qui semble tout droit sorti d’un circuit numérique ». Il est donc probable de le voir figurer dans certains jeux vidéo, et l’on pense notamment à Gran Turismo 7, qui a déjà introduit gratuitement la Hyundai Ioniq 5 N via une mise à jour.

Hyundai INSTEROID Show-Car 2025 // Source : Hyundai

Dans son teaser, Hyundai évoque l’Insteroid comme un « glitch » dans l’industrie automobile, une nouvelle référence au monde du gaming. Autrement dit, une anomalie, un véhicule sans équivalent. De quoi attiser notre impatience avant sa révélation complète.

Encore peu d’éléments permettent d’analyser l’habitacle. Mais à travers les vitres en polycarbonate du concept, on distingue un arceau de protection. Ces éléments trahissent deux choses : Hyundai a cherché à réduire le poids au maximum et l’a équipé comme une véritable voiture de course.

Vers une version de compétition et une autre de série ?

Ces dernières années, Hyundai s’est lâché. Les modèles arborant le badge N sont devenus de véritables sportives dignes d’intérêt, à l’image des regrettées i20 N et i30 N. Les Américains ont également eu droit au Veloster N. Plus récemment, la Ioniq 5 N a fait l’unanimité, s’imposant parmi les meilleures voitures de sport électriques.

Hyundai INSTEROID Show-Car 2025 // Source : Hyundai

Alors, pourquoi le Hyundai Inster n’aurait-il pas droit à sa propre version sportive de série, capable d’affronter les Alpine A290, Mini Cooper SE, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce et Lancia Ypsilon HF ? D’autant que le constructeur est engagé en championnat du monde des rallyes.

En anticipant une éventuelle évolution du règlement favorable aux voitures 100 % électriques, l’Inster pourrait parfaitement s’y intégrer. Cela pourrait d’ailleurs expliquer la volonté de Hyundai de dévoiler officiellement dès le mois prochain le concept Insteroid, afin de mettre en lumière le potentiel sportif du petit Inster.

Hyundai INSTEROID Show-Car 2025 // Source : Hyundai