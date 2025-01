LG 65G4 : ce spectaculaire TV OLED 144 Hz est à un prix jamais vu pour les soldes d’hiver

Si vous attendiez avec impatience une importante promotion sur le LG OLED65 G4, vos prières ont été exaucées. Car à l’occasion des soldes, ce téléviseur OLED de 65 pouces atteint à prix jamais vu à la Fnac : au lieu de 2 790 euros, il passe à 1 663,75 euros.

Comme à son habitude, LG a proposé en 2024 une mise à jour de ses téléviseurs haut de gamme, avec la série G4. Des modèles qui embarquent une dalle White-OLED fabriquée par LG Display et dotée d’un nouveau processeur, de quoi proposer une expérience utilisateur exceptionnelle. Une expérience qui devient (presque) accessible durant les soldes d’hiver avec une réduction de plus de 1 000 euros.

Les points forts du LG OLED65G4

Luminosité, angles de vision, contraste, couleurs… tout y est

Qualité de l’image et réglages par défaut parfaits

Fonctions gaming, 144 Hz et input lag très bas

Consommation raisonnable

Au lieu de 2 790 euros au lancement, le LG OLED65G4 est actuellement disponible en promotion à 1 663,75 euros à la Fnac grâce à une remise au panier et au code promo RT200.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG OLED65G4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une qualité d’image spectaculaire

Le numéro 1 des fabricants des téléviseurs OLED, LG, a une nouvelle fois placé la barre haut avec sa série G4, redéfinissant les standards des modèles haut de gamme. Avec son écran OLED 4K de 65 pouces, le LG 65G4 offre une qualité d’image époustouflante. Grâce à la technologie OLED evo, chaque pixel de l’appareil émet sa propre lumière, offrant ainsi toujours plus de luminosité. Le téléviseur dispose d’une colorimétrie et de réglages par défauts parfaits qui ne nécessitent aucune modification. Avec son processeur Alpha 9 Gen 6, l’appareil optimise l’image en temps réel, ajustant les contrastes, la netteté et les détails pour une expérience visuelle immersive pour tous les types d’utilisation. En résumé, le LG 65G4 offre une expérience exceptionnelle.

Côté design, le téléviseur se distingue par sa finesse et son concept Gallery Design, conçu pour être monté au mur comme une véritable œuvre d’art. Son cadre minimaliste et son système de gestion des câbles assurent une intégration parfaite dans n’importe quel intérieur, sans encombrement. À la fois élégant et discret, ce télévseur combine performance visuelle et esthétique moderne.

Grande immersion grâce aux technologies avancées

Le LG OLED65G4 ne se contente pas d’offrir une image exceptionnelle : il est également équipé des dernières innovations technologiques pour maximiser l’expérience utilisateur. Le support des formats Dolby Vision IQ et Dolby Atmos garantit une immersion totale, avec des images éclatantes adaptées aux conditions lumineuses de la pièce. On pourrait cependant lui reprocher une partie sonore en deçà, mais c’est malheureusement souvent le cas pour les téléviseurs, même haut de gamme. L’ajout d’une barre de son pourrait améliorer l’expérience qui, bien que perfectible, reste plus que correcte.

Pour les gamers, ce modèle offre un avantage indéniable avec son temps de réponse ultra-rapide et sa compatibilité avec des technologies comme NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium. De plus, le téléviseur supporte la fréquence de 144 Hz grâce à la technologie VRR (Variable Refresh Rate). Il propose également le mode Optimiseur de jeu activé propose et compte quatre entrées HDMI 2.1 à 48 Gbits/s.

Consultez notre test complet du téléviseur LG OLED65G4 pour en apprendre plus sur tout ce qu’il a à proposer.

