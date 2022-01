Samsung lancera des TV OLED cette année, quitte à pactiser avec l’ennemi

Samsung Electronics prépare un lancement massif de téléviseurs OLED. C'est ce qu'on apprend dans les médias coréens, un accord a été conclu avec LG Display pour pouvoir lui acheter des dalles OLED. Il y aura donc les deux technologies OLED dans le catalogue Samsung. Ce qui est surprenant quand on connaît l'énergie que Samsung a dépensé pour brouiller le message de l'OLED avec sa technologie QLED.

Le QD-OLED, on en a beaucoup parlé pendant le CES 2022. Plusieurs produits ont été officialisés avec cette nouvelle technologie. Il y a un moniteur ultra-large par Dell Alienware, et Sony a dévoilé un téléviseur QD-OLED, le Master Series A95K.

De son côté, Samsung n’a pas présenté de téléviseur QD-OLED estampillé avec sa propre marque, même si ce dernier semble exister d’après des experts du milieu qui ont eu l’opportunité de le voir dans la plus stricte des confidentialités.

Lors du CES 2022, Han Jong-hee, Vice-Président Samsung Electronics, a aussi annoncé sa volonté de s’associer à LG Display, qui représente actuellement 99 % du marché des dalles TV OLED dans le monde. Samsung veut commercialiser des TV OLED, même si la dalle est fournie par un concurrent.

Les TV OLED de Samsung arrivent

Selon cette source d’un média coréen, très proche à la fois de Samsung et de LG, Samsung Electronics avait prévu de lancer ses téléviseurs W-OLED dès mai 2022, mais après l’apparition de la souche Ómicron du Covid-10, l’ensemble du planning a été retardé. Ce qui a nécessité de réorganiser le contrat signé avec LG Display.

On apprend désormais que Samsung Electronics prévoirait de commercialiser des TV OLED avec des dalles LG OLED WRGB dès cet été. Samsung Electronics aurait conclu un accord très important pour acheter des écrans WOLED de LG à un niveau de tarif similaire à celui de LG Electronics.

Samsung devrait donc commercialiser des téléviseurs LG WOLED, a priori ils ont la capacité d’en fabriquer 1,5 million cette année, ainsi que des téléviseurs QD-OLED, avec 500 000 unités de plus. Cela donne 2 millions de TV OLED pour Samsung… un chiffre comparable aux 3 millions d’unités prévues de sa nouvelle gamme Neo QLED, ce qui montre que l’OLED est une technologie clé pour le groupe coréen.

Samsung aurait donc, comme Sony, plusieurs produits TV OLED dans son catalogue 2022. Des TV (W)OLED moins onéreuses avec des tailles de diagonales plus petites et plus grandes, et quelques modèles haut de gamme en QD-OLED de 55 et 65 pouces en définition 4K uniquement.

