Pourquoi le premier téléviseur OLED de Samsung n’a pas été présenté au CES 2022

Si vous voulez acheter un téléviseur OLED Samsung, ce n'est pas possible actuellement. Même si Samsung Display vend désormais des dalles QD-OLED, Samsung Electronics n'a pas présenté officiellement de produit utilisant cette technologie. Pourtant, ce téléviseur existe : il a été montré au CES 2022. De plus, Samsung Electronics a déclaré leur volonté d'acheter des dalles OLED à LG Display.

Nous attendions l’arrivée du QD-OLED depuis les premières indiscrétions de Samsung en 2019. On avait alors appris que Samsung travaillait sur une technologie OLED pour TV alors que c’est l’apanage de LG depuis des années. Nous avons évoqué la technologie QD-OLED dans un grand dossier cette semaine. Au CES 2022, plusieurs produits ont été officialisés avec cette nouvelle technologie. Il y a un moniteur ultra-large par Dell Alienware, il affiche une définition de 3440 x 1400 pixels avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 175 Hz. Sony a, de son côté, présenté un téléviseur QD-OLED, le Master Series A95K.

Samsung a présenté ses nouveaux téléviseurs Neo QLED (Mini LED) ainsi que des TV MicroLED, mais voilà, aucun produit OLED a été dévoilé.

On vient d’apprendre que des téléviseurs Samsung QD-OLED existent bel et bien : ils ont été montrés dans les couloirs du CES 2022. Cette série serait intitulée Samsung QS95B avec deux tailles de diagonale, 55 pouces (55QS95B) et 65 pouces (65QS95B), présentées à des journalistes sur place dans la plus stricte des confidentialités. Évidemment, il y a eu des indiscrétions. D’autant plus que ce modèle a été promu sur le site du CES, dans la liste des lauréats du prix CES 2022 Best of Innovation Awards. On peut ainsi lire que ce téléviseur est doté du processeur Neo Quantum 2022, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et de quatre entrées HDMI 2.1.

D’après les médias sud-coréens, ce modèle QS95B aurait été retardé par des problèmes de production liés aux pénuries de composants. Le marché est tendu à cause d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande. Cela n’a pas empêché Samsung Display de présenter sa technologie QD-OLED à ses clients et à certains médias, et ainsi promouvoir ses avantages face aux dalles OLED de LG Display.

Samsung Display a expliqué que la gamme de couleurs du QD-OLED avait un espace très large, 90 % de la norme BT2020, soit 14 % de plus que les écrans OLED de LG Display (76 %). De plus, le pic de luminosité maximal est de 1500 nits, ce qui est 50 % plus lumineux que ce que les LG OLED proposent. Enfin, au niveau des angles de vue, la luminosité à 60 degrés sur le côté est également 30 % plus lumineuse que les dalles LG.

Samsung Electronics souhaite acheter des écrans OLED à LG Display

Ce qui est intéressant, c’est que nous avons également appris que Samsung Display et LG Display devraient respectivement fournir des dalles OLED à Samsung Electronics. De ce que nous avons compris des déclarations de Han Jong-hee (Vice-Président Samsung Electronics), c’est est que sa division ne peut pas avoir une stratégie de produit appropriée basée sur le nombre de dalles fournies par Samsung Display. Par conséquent, la branche Samsung Electronics est susceptible de s’associer à LG Display, qui représente actuellement 99 % du marché des dalles TV OLED dans le monde.

Jong-hee Han, directeur de la division DX (Device Experience) et Vice-Président de Samsung Electronics, a déclaré lors d’une conférence CES : « Nous sommes ouverts à toutes les possibilités d’utiliser les dalles OLED de LG Display ».

Aujourd’hui, la production de dalles OLED par Samsung Display n’est que de 30 000 pièces par mois et est limitée à 55 pouces (4K), 65 pouces (4K) et 34 pouces (QHD). LG Display fabrique 90 000 pièces par mois, avec des tailles de 42 pouces à 97 pouces uniquement pour la télévision. Bref, une concurrence directe entre les deux sociétés semble prématurée. Quant à l’arrivée de téléviseurs OLED par Samsung, ce n’est plus qu’une question de mois désormais.

