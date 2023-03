LG LED QNED 81/82 et Mini-LED QNED 86 : voici tout ce qu’il faut savoir sur ces TV sous WebOS 23

LG vient de dévoiler l’intégralité de ses gammes de TV pour l’année 2023. La marque sud-coréenne propose des modèles LED, Mini-LED, mais aussi bien entendu de l’OLED, pour des images toujours plus lumineuses et plus naturelles poussées par la nouvelle version du système WebOS 23 dont voici tous les détails.

Après des annonces depuis le salon du CES de Las Vegas, nous avons enfin pu voir les nouveaux modèles de téléviseurs proposés par la marque LG pour l’année 2023. Le fabricant propose plusieurs nouvelles séries utilisant des technologies d’affichage différentes. Il y a les modèles LCD embarquant un système de rétroéclairage LED ou Mini-LED (avec des LED jusqu’à 40 fois plus petites) et les modèles OLED. Ces derniers feront l’objet d’un article à part entière sur Frandroid. Pour 2023, LG annonce la série QNED81/82 que l’on pourra trouver sous la référence QNED81 ou QNED82, selon la boutique. Il s’agit de téléviseurs dotés d’un système de rétroéclairage LED sur les bords (Edge LED) et disponibles en 50, 55, 65, 75 et 86 pouces.

Elles utilisent la technologie Quantum Dot NanoCell Color combinant des Quantum Dots et le procédé NanoCell+, une évolution du NanoCell. Elles sont animées par le processeur Alpha7 de 6e génération capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz et de s’occuper de la mise à l’échelle des contenus qui sont proposés dans une définition inférieure.

Ces modèles bénéficient d’un design sobre avec un écran qui ne fait que 3 cm d’épaisseur et qui repose sur un pied central en aluminium qui peut avoir 2 positions. La première est dite haute et permet de surélever l’écran pour installer une barre de son devant, sans gêner le port infrarouge. La deuxième est basse pour être au plus près du meuble sur lequel le téléviseur est posé. Toutes les tailles de cette série ont un pied central, même la plus grande de 86 pouces.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures TV 4K (QLED ou Oled) en 2023 ?

Techniquement, la série TV LED LG QNED81/82 est dotée de 2 ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies gaming et d’optimisation d’image dont le VRR, l’ALLM, QMS, le FreeSync Premium et le G-Sync. Elle prend en charge les contenus HDR10, mais pas le Dolby Vision. Pour l’audio, on peut compter sur une compatibilité avec le format DTS:X depuis deux haut-parleurs délivrant 20 watts.

Comptez sur un prix de 949 euros pour la TV LG 50QNED81 de 50 pouces, 1099 euros pour la TV LG 55QNED81 de 55 pouces, 1399 euros pour les 65 pouces de la LG 65QNED81, 2199 euros pour la LG 75QNED81 de 75 pouces et enfin 3299 euros pour la plus grande taille de 86 pouces LG 86QNED81 et une disponibilité fin avril, début mai.

QNED86, une nouvelle série avec des Mini-LED

L’autre nouvelle série pour 2023, c’est la gamme des TV LG QNED86. Celle-ci utilise la technologie de rétroéclairage Mini-LED avec des LED jusqu’à 40 fois plus petites que les LED classiques. En outre, elles sont installées sur toute la surface de l’écran pour tenter de limiter les effets de blooming, ces halos qui se forment autour des objets clairs sur des fonds sombres, l’un des défauts des écrans LCD par rapport aux OLED. Cette série LG QNED86 est déclinée en plusieurs tailles : 55, 65, 75 et 86 pouces.

Tous les modèles disposent d’un design aussi sobre que la série QNED81/82 avec une épaisseur de 6 cm ici et un pied central également. Par contre, il n’y a qu’une seule position pour le pied, plutôt haute permettant d’installer une barre de son devant sans gêner le récepteur infrarouge pour la télécommande (photo ci-dessous).

Les télévisions de la série QNED86 sont animées par la même puce Alpha 7 de 6e génération que la série QNED81/82 et proposent également l’affichage des contenus avec une définition Ultra HD. On peut compter sur la prise en charge du format Dolby Vision IQ, avec capteur de luminosité pour adapter automatiquement la luminosité de l’image en fonction des conditions d’éclairage ambiant. Le format audio Dolby Atmos est également supporté ainsi que le DTS:X. Les signaux Ultra HD jusqu’à 120 Hz peuvent passer par l’une des deux entrées HDMI 2.1 disponibles. Le support des technologies d’optimisation pour les jeux est aussi de mise. La partie audio s’appuie sur un système 2.2 canaux délivrant 40 watts.

À date, les prix n’ont pas encore été communiqués, mais comptez sur nous pour mettre à jour cet article dès que nous en aurons la confirmation officielle.

Nouvelle interface WebOS 23, uniquement pour les TV LG 2023

Tous les téléviseurs 2023 de LG inaugurent la nouvelle interface WebOS 23. Celle-ci n’est malheureusement pas rétrocompatible, ce qui signifie que les modèles précédents de 2020, 2021 ou même 2022 ne peuvent pas en profiter. On peut regretter cette situation. En effet, alors qu’il parait normal que les marques de smartphones assurent le suivi des mises à jour pour Android ou iOS, il serait bien d’en faire de même avec les téléviseurs qui n’évoluent que trop peu au fil des ans.

Ils pourraient pourtant facilement gagner en fonctionnalités. C’est compréhensible lorsqu’il y a des contraintes matérielles, notamment si un processeur n’est pas capable de gérer telle ou telle technologie. Cependant, pour les aspects graphiques, entre autres, nous avons plus de mal à accepter le discours des marques sur l’absence de rétrocompatibilité.

Toujours est-il que les modèles LED, Mini-LED et OLED 2023 de LG sont donc livrés avec WebOS23. Celui-ci se présente en plein écran.

La grande nouveauté de cette version, c’est la possibilité d’accéder à des hubs qui regroupent l’ensemble des fonctionnalités pour une activité donnée et applications liées à un thème. Chaque activité est représentée par une « Quick Card ». La Quick Card Télétravail (image ci-dessous) permet d’accéder aux différents éléments pour faire du télétravail, par exemple pour connecter facilement des périphériques. Le pointeur de la télécommande Magic Remote se transforme alors en pointeur de la souris pour naviguer plus facilement. Des applications sont directement accessibles dans l’interface comme Gmail, par exemple ou encore Drive, etc.

Une fois revenu sur l’interface d’accueil, en appuyant sur la touche Retour de la télécommande, on revient immédiatement au sein du dernier Hub consulté ou de la dernière application utilisée, le cas échéant.

La Quick Card Sport permet d’afficher l’ensemble des résultats sportifs et de configurer les notifications pour être prévenu des résultats de son équipe préférée. Il y a également les Quick Card Jeux et Musique. Le tableau de bord est toujours disponible permettant d’accéder aux différents objets connectés présents dans la maison. On peut donc directement gérer les fonctions de ces appareils depuis le téléviseur, sans avoir à bouger de son canapé.

Sous WebOS 23, l’affichage des notifications a changé d’apparence avec une présentation qui s’apparente plus à celle que l’on peut voir sur un smartphone, dans le coin haut à droite de l’écran.

Dans le coin supérieur opposé, une nouvelle interface permet d’afficher les paramètres rapides du téléviseur. On peut y changer rapidement le mode d’image, le mode de son, la minuterie, le périphérique de la sortie son, etc. En fait, cette interface est personnalisable et on peut ainsi choisir les vignettes que l’on veut y voir figurer, chacune correspondante aux différentes fonctions.

L’une des grandes nouveautés de cette version 2023, c’est le mode d’image personnalisé. Le téléviseur affiche 7 séries de 6 images. L’utilisateur choisit une ou deux images qu’il préfère pour chaque série avant de passer à la suivante. Au bout de la procédure, le téléviseur indique quel type d’image l’utilisateur privilégie et configure automatiquement les paramètres d’image pour correspondre à ses attentes en proposant un mode personnalisé. Celui-ci peut être appliqué sur les autres modes d’image. Il est ainsi possible d’avoir du Dolby Vision Image personnalisée, par exemple.

La barre de jeu proposée depuis deux ans maintenant sur les TV LG est toujours disponible. Elle est entièrement personnalisable.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !