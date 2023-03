Sony A95L et A80L : les TV (QD-)OLED 2023 pensés pour les fans d’animes japonais

Sony vient de dévoiler ses TV A95L utilisant la technologie QD-OLED et A80L embarquant une dalle White-OLED, prometteuses d’un pic de luminosité toujours en progression, l’accès à la plateforme Crunchyroll, une barre de jeu, mais seulement 2 entrées HDMI 2.1. En voici tous les détails.

Traditionnellement, le CES de Las Vegas est l’endroit incontournable pour les différents acteurs du marché des téléviseurs pour présenter leurs nouvelles gammes. Cette année pourtant, Sony a choisi de décaler ses annonces. C’est donc maintenant que la marque japonaise a dévoilé ses nouvelles séries de TV pour 2023, qui comprennent un total de sept gammes, allant des modèles haut de gamme aux modèles les plus abordables : A95L (QD-OLED), A80L (White-OLED), X95L (Mini-LED), X90L (Full Array LED), X85L (Full Array LED), X80L (LED) et X75WL (LED).

Chacune de ces séries est disponible dans différentes tailles, allant de 43 pouces à 98 pouces.

La série A95L, avec sa dalle QD-OLED est la nouvelle référence pour la marque nippone

En particulier, la série Sony A95L est la plus haut de gamme, utilisant la technologie d’affichage QD-OLED développée par Samsung Display. Elle succède à la Sony A95K de l’année dernière et promet une luminosité accrue. Elle est proposée en 55, 65 et 77 pouces, avec un cadre en aluminium et de nouveaux pieds proposant deux positions différentes selon que l’on souhaite installer une barre de son devant ou non. Le modèle de 77 pouces offre également la possibilité d’avoir les pieds au centre, facilitant ainsi son installation sur un meuble étroit.

La Sony A95L dispose d’une définition Ultra HD et intègre toutes les technologies d’optimisation et de traitement d’image de la marque, telles que le XR OLED Contrast Pro, le XR Triluminos Pro, le XR Clear Image, le XP Upscaling et le XR OLED Motion, le tout géré par la puce Sony XR. De plus, elle dispose de la technologie Acoustic Surface Audio+, qui utilise l’écran comme source de diffusion sonore. Les téléviseurs sont compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos et prennent en charge le format IMAX Enhanced pour profiter de la plateforme de streaming intégrée BRAVIA Core, avec toujours 10 films offerts pendant 24 mois.

Les téléviseurs Sony 2023 fonctionnent sous Google TV avec les plateformes de streaming les plus populaires et une nouveauté : Crunchyroll, le premier service de contenus animés au monde (détenu par Sony), est désormais disponible sur les téléviseurs de la marque et dispose d’un bouton dédié sur la nouvelle télécommande.

Un tableau de bord Eco est conçu pour aider l’utilisateur à réduire la consommation d’énergie, grâce à plusieurs astuces pour minimiser la consommation du téléviseur. On peut aussi compter sur l’intégration des assistants vocaux.

Comme la série A95K, les téléviseurs A95L sont livrés avec la caméra BRAVIA Cam. Celle-ci vient se fixer au sommet, au centre, à l’arrière et permet d’offrir certaines fonctionnalités automatiques, telles que la possibilité de discuter en mode vidéo avec d’autres personnes, l’orientation du son, la détection de présence ou le contrôle sommaire par gestes.

En 2023, la Sony A95L est la seule à prendre en charge le format Dolby Game Vision pour les jeux vidéo. Cependant, comme les autres séries de cette année, elle propose une barre de jeu, semblable à celle que l’on trouve chez d’autres marques. Cette barre de jeu affiche des informations sur le type de signal utilisé et permet de régler certains paramètres de l’image, ou même d’afficher une mire pour mieux viser.

De plus, l’option Multi-View permet d’afficher simultanément deux contenus différents, par exemple un jeu vidéo d’un côté et une vidéo YouTube de l’autre. Les joueurs les plus exigeants et/ou ceux qui possèdent plusieurs consoles seront peut-être déçus de découvrir que le nombre d’entrées HDMI 2.1 est limité à deux, dont une compatible avec la technologie eARC. Contrairement à ce que MediaTek, le fournisseur de la puce qui gère notamment les entrées HDMI, avait annoncé pour le Pentonic 1000, seules deux entrées HDMI 2.1 sont gérées, et non quatre. De plus, ces téléviseurs sont équipés du Wi-Fi 5 (et non pas du Wi-Fi 6), et le port Ethernet est toujours limité à 100 Mbits/s.

La série A80L avec une dalle White-OLED de LG Display

La série Sony A80L succède aux A90K, A83K et A75K. Elle est composée des modèles de 55, 65, 77 pouces, et un 83 pouces qui n’était pas disponible sur les générations précédentes. Elle devrait proposer une luminosité moins importante que la série A95L, car elle utilise une dalle White-OLED (OLED_EX) fournie par LG Display.

Cette série utilise aussi le processeur d’optimisation des images Sony XR avec les mêmes technologies de traitement d’images que la série A95L ainsi que l’Acoustic Surface Audio+. On peut compter sur une compatibilité avec les formats Dolby Vision, Dolby Atmos et IMAX Enhanced et les mêmes services de streaming que la série A95L. La barre de jeu est toujours disponible, ainsi que 2 entrées HDMI 2.1. Sony propose trois positions différentes pour les pieds dont une qui permet d’installer une barre de son devant, sans gêner le récepteur infrarouge. La caméra est proposée en option.

La série A80L sera disponible courant avril alors que la série A95L ne sera pas proposée avant la fin de l’été 2023. Pour le moment, Sony n’a pas annoncé de prix pour les différentes tailles.

