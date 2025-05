Xming Episode One : ce vidéoprojecteur compact va-t-il remplacer votre TV ?

Alors que le secteur des vidéoprojecteurs portables connaît une croissance importante, porté par la demande de solutions compactes, abordables et faciles à utiliser pour le grand public. Formovie propose le Xming Episode One avec un tarif affiché autour de 200 à 250 euros selon les revendeurs.

Source : Formovie

Formovie est reconnue pour la qualité de ses vidéoprojecteurs à ultra courte focale, notamment le Theater Premium que nous recommandons chaudement. Après le Xming Page One, le Xming Episode One ambitionne de transformer n’importe quel mur en écran de cinéma, tout en offrant une expérience utilisateur proche de celle d’une Smart TV grâce à l’intégration de Google TV et à la compatibilité native avec Netflix.

Design, ergonomie et installation : la portabilité avant tout

L’un des principaux atouts du Xming Episode One c’est sa compacité. Avec des dimensions de 122 x 141 x 175 mm et un poids d’environ 1,2 kg, il se transporte aisément d’une pièce à l’autre ou lors de déplacements. Pour faciliter sa mise en place, il embarque de très nombreuses fonctions de correction automatique de l’image (trapèze, netteté et évitement des obstacles). Ainsi, il suffit de le brancher et en quelques secondes, on peut profiter du spectacle.

Formovie Xming Episode One // Source : Formovie

En outre, son design sobre et discret lui permet de s’intégrer facilement dans différents environnements, qu’il s’agisse d’un salon, d’une chambre ou même d’un usage extérieur ponctuel. Notez que, dessous, une surface antidérapante assure la stabilité sur les surfaces planes, tandis qu’un pas de vis standard autorise son installation sur un trépied ou un support photo pour un positionnement optimal.

Une bonne connectivité et Google TV embarqué

Côté connectique, à l’image du Page One, le Episode One propose une entrée HDMI 2.1, un port USB 2.0, une sortie audio jack 3,5 mm, ainsi que la connectivité Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.0 pour relier des enceintes ou autres périphériques externes. Cette polyvalence permet d’envisager différents scénarios d’utilisation, du visionnage de films à la projection de présentations.

Formovie Xming Episode One // Source : Formovie

L’un des autres points forts du Xming Episode One, c’est son interface Google TV. À l’image des vidéoprojecteurs et téléviseurs qui en sont dotés, il offre un accès direct à une multitude d’applications de streaming, dont Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, YouTube, MyCanal, Molotov, et bien d’autres encore. Cette intégration native de Netflix est remarquable, car elle est encore relativement rare sur les vidéoprojecteurs de cette gamme de prix et évite d’avoir recours à des dispositifs externes pour profiter du catalogue de la plateforme.

On peut également profiter de la fonction Chromecast intégrée pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, et de l’assistant vocal Google pour piloter l’appareil à la voix via la télécommande.

Qualité d’image et performances techniques : une Full HD accessible mais limitée en luminosité

Le Xming Episode One mise sur une résolution native Full HD (1920 x 1080 pixels), assurant une image nette et détaillée pour sa catégorie. Il utilise la même technologie de projection LCD que le Page One, ce qui permet d’éviter l’effet arc-en-ciel, un phénomène souvent observé sur les modèles DLP, et garantit une expérience visuelle plus douce pour les yeux. La taille de projection recommandée s’étend de 40 à 100 pouces, mais il peut atteindre jusqu’à 120 pouces, à condition de privilégier un environnement des plus sombres pour profiter pleinement de ses capacités.

Formovie Xming Episode One // Source : Formovie

La luminosité est la principale limite de ce modèle. Difficile de l’utiliser en plein jour ou dans une pièce très éclairée : l’image apparaîtra alors délavée et manquant de contraste. À l’inverse, dans une pièce sombre, le contraste (1500:1) et la restitution des détails s’avèrent honorables pour un appareil de cette gamme de prix.

Sachez que le Xming Episode One prend en charge le HDR10, mais n’est pas compatible avec le HDR10+ ni Dolby Vision. La gestion du HDR reste correcte pour la plupart des contenus, même si certains détails peuvent être perdus dans les zones très claires ou très sombres.

Quelle concurrence et qu’en est-il de la qualité audio ?

Comparé à des concurrents comme le Xgimi MoGo 2 Pro, Yaber Projector T2 ou le Xiaomi Smart Projector L1 (voire le L1 Pro) qui utilisent la technologie DLP, le Xming Episode One se démarque par sa source de lumière LCD et, face à certains, sa compatibilité Netflix native. Le MoGo 3 Pro est bien plus cher mais plus compact et plus versatile proposant, pour sa part, toutes les plateformes de streaming vidéo.

Pour le son, le Xming Episode One embarque deux haut-parleurs de 3 W chacun, certifiés Dolby Audio, offrant une restitution sonore qui se veut claire et équilibrée pour une utilisation dans une petite pièce. Si le volume maximal peut sembler limité pour les films d’action ou les concerts, la qualité audio reste suffisante pour les dialogues et la majorité des contenus télévisuels.

Pour une expérience plus immersive, l’ajout d’enceintes externes via Bluetooth ou la sortie jack est toutefois recommandé.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Formovie Xming Episode One

Le vidéoprojecteur Formovie Xming Episode One est actuellement disponible pour un prix conseillé de 200 euros environ.