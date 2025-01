TCL proposera bientôt le vidéoprojecteur PlayCube, un modèle ultra compact

Le constructeur TCL a annoncé lors du CES 2025 la prochaine commercialisation de son nouveau projecteur portable PlayCube. Ce modèle propose un design modulaire unique inspiré du célèbre Rubik’s Cube.

TCL PlayCube // Source : TCL

Cette annonce effectué pendant le salon du CES 2025 de Las Vegas permet à la marque d’étoffer son offre sur le marché vidéo. Traditionnellement connu pour ses téléviseurs, proposera donc prochainement deux modèles de vidéoprojecteurs avec le PlayCube qui fait suite à une annonce parue en fin d’année dernière au sujet d’un modèle aussi très compact, le A1.

Une conception originale pour une utilisation flexible

Le PlayCube se compose de deux parties distinctes : un cube qui abrite le système de projection, et une base rectangulaire intégrant les haut-parleurs. L’originalité réside dans son mécanisme pivotant qui permet d’orienter la projection dans différentes directions sans nécessiter de support supplémentaire. Cette approche modulaire veut faciliter non seulement le transport mais offrir également une grande souplesse d’utilisation.

TCL PlayCube // Source : TCL

Le projecteur fonctionne sur batterie rechargeable, ce qui le rend totalement autonome pour des projections en extérieur ou dans des espaces dépourvus de prises électriques. Sa taille compacte permet de le transporter aisément, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs nomades.

Un projecteur sous Google TV

Le PlayCube intègre le système d’exploitation Google TV, offrant ainsi accès à de nombreuses applications et services de streaming. Bien que TCL n’ait pas encore dévoilé l’ensemble des spécifications techniques, on peut s’attendre à des performances similaires à celles du TCL A1. Pour rappel, ce dernier propose une résolution Full HD 1080p, une luminosité de 360 lumens et peut projeter des images de 45 à 120 pouces.

Sur le marché des projecteurs portables, le PlayCube devra faire face à une concurrence établie, notamment le Samsung The Freestyle 2 ou encore le Anker Nebula Capsule 3, par exemple.