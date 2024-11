TCL lance le A1, son premier projecteur compact Full HD sous Google TV

Le géant de l’électronique TCL enrichit sa gamme de produits avec le vidéoprojecteur A1, son premier appareil de projection compact et nomade. Commercialisé à 499 dollars, ce nouveau venu sur le marché propose une image Full HD jusqu’à 120 pouces, sous Google TV.

TCL A1 // Source : TCL

On connait principalement TCL pour ses téléviseurs, bien que la marque commercialise aussi des smartphones, des tablettes et d’autres objets technologiques. Elle se lance désormais sur le marché des vidéoprojecteurs et plus particulièrement sur le segment des modèles compacts, voulant ainsi rivaliser avec les Xgimi MoGo 3 Pro, Epson EF-21 ou EF-22, Samsung The Freestyle 2, BenQ GV50 et autres Nebula Capsule 3 par exemple.

Sans toutefois proposer un design aussi abouti que le LG CineBeam Q, ce modèle TCL, baptisé A1 est rectangulaire avec des crêtes légèrement arrondies.

TCL A1 // Source : TCL

Il a des dimensions de 12,7 x 19,3 x 26,4 cm et un poids de 2,5 kg environ. Il est doté d’une poignée rétractable servant aussi de support pour trouver l’inclinaison idéale pour la projection, jusqu’à 15 degrés.

Le vidéoprojecteur TCL A1 est capable de projeter des images avec une définition Full HD 1080p et une luminosité maximale de 360 lumens ISO, selon la marque. Cette dernière annonce un taux de contraste de 2000:1. L’appareil qui utilise une source LED peut générer des images allant de 115 à 305 centimètres (120 pouces) de diagonale, s’adaptant ainsi à différents environnements.

TCL A1 // Source : TCL

Comme les autres modèles compacts, il embarque un système d’adaptation automatique de l’image, comprenant la mise au point, la correction trapézoïdale, l’évitement des obstacles et le zoom (numérique). Cela facilite considérablement l’installation du projecteur dans n’importe quel espace.

TCL A1 // Source : TCL

TCL A1, un « Smart Projecteur » qui peut aussi servir d’enceinte nomade

Le TCL A1 peut compter sur l’intégration de Google TV comme système d’exploitation offrant un accès direct à plus de 10 000 applications et services de streaming, dont les plateformes les plus populaires.

L’assistant Google permet une navigation vocale intuitive dans les contenus et le contrôle des appareils connectés. Sinon, on peut compter sur l’entrée HDMI pour profiter des sources externes. Une prise USB-A est également disponible pour lire des contenus multimédias et il y a aussi une sortie audio auxiliaire. Pour le son, il y a deux haut-parleurs de 8W chacun supportant le format Dolby Audio. Cette configuration audio permet également au projecteur de se transformer en enceinte Bluetooth autonome, agrémentée d’un système de projection lumineux sur le côté pour créer une ambiance personnalisée.

TCL A1 // Source : TCL TCL A1 // Source : TCL TCL A1 // Source : TCL

À l’heure de l’écriture de ces lignes, nous ne savons pas encore si ce vidéoprojecteur TCL A1 sera disponible en France. La marque nous en dira très certainement plus lors du prochain salon CES 2025 de Las Vegas.