Le Formovie Theater Premium désormais compatible 3D grâce à une mise à jour

Une nouvelle dimension est disponible pour le projecteur ultra courte focale Formovie Theater Premium. Il est désormais compatible avec les contenus 3D.

Formovie Theater Premium mise à jour février 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’un des meilleurs vidéoprojecteurs à ultra courte focale Formovie Theater Premium profite d’une nouvelle mise à jour depuis quelques jours. Celle-ci pèse 870 Mo. Elle apporte non seulement le support de la 3D, mais améliore également la gestion de l’input lag pour la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) au sein de ce projecteur ultra courte focale haut de gamme. Ces deux dernières fonctionnalités permettent de profiter d’une expérience gaming des plus optimales. L’option Boost permet ainsi d’obtenir un temps de retard à l’affichage réduit mais en perdant la correction automatique du trapèze.

Une mise à jour attendue par les amateurs

Cette mise à jour intervient quelques mois après le lancement initial du projecteur triple laser. Elle s’inscrit dans une série d’améliorations continues, faisant suite à une première mise à jour qui avait optimisé la gestion des espaces colorimétriques. Avec le Hisense PX3-Pro, le Formovie Theater Premium est l’une des références dans le segment des projecteurs ultra courte focale, avec sa technologie ALPD RGB+ 4.0 et sa capacité à projeter une image Ultra HD simulée jusqu’à 150 pouces. Rappelons également que l’appareil est animé par Google TV avec Netflix et les autres plateformes de streaming.

Pour profiter de la 3D, il est nécessaire de suivre un processus simple d’activation via le menu des paramètres. L’accès se fait en naviguant dans Image > Paramètres avancés > Mode 3D.

Attention, l’utilisation de la 3D nécessite des lunettes à obturation active compatibles avec la projection laser ou la technologie DLP (lunettes DLP-Link), disponibles séparément.

Quelques limitations techniques sont à considérer

Certaines restrictions ont été identifiées par les premiers utilisateurs. En effet, le projecteur ne prend pas en charge les ISO 3D ni les Blu-ray 3D, que ce soit avec le lecteur interne ou un lecteur externe. Néanmoins, les autres formats de fichiers 3D sont correctement supportés. En outre, une limitation supplémentaire concerne la lecture des fichiers 4K volumineux (plus de 20 Go) via le lecteur interne, qui peut présenter des saccades.