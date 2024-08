« Le moteur électrique est mieux que le thermique » : pourquoi Porsche tacle les fausses boîtes de vitesse sur les voitures électriques

Porsche n’a pas mâché ses mots au sujet de la fausse boîte de vitesse de la Hyundai Ioniq 5 N électrique, décrivant cette technologie comme venant du passé. Le constructeur refuse catégoriquement d’avoir recours à cette dernière, qu’elle juge sans intérêt.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes, et désormais tous les constructeurs ou presque en proposent au moins une dans leur catalogue. Cependant, les détracteurs sont encore nombreux et ont beaucoup d’arguments à faire valoir contre cette motorisation, dont la part de marché continue pourtant de grandir.

Un tacle en bonne et due forme

Parmi ceux qui reviennent le plus souvent, outre le prix et l’autonomie, on peut notamment citer la disparition du plaisir de conduite. Pour les opposants à l’électrique, cette alternative serait ennuyeuse et contribuerait à tuer la passion automobile. Pourtant, certains constructeurs ont justement trouvé des solutions pour rendre leurs autos plus vivantes et amusantes. On pense par exemple à Abarth avec le générateur de son de sa 500e, mais pas seulement, puisqu’une autre marque a aussi eu une idée très maline.

Il s’agit de Hyundai, qui a lancé l’an dernier une version survoltée de sa Ioniq 5. Une variante N plus sportive, qui affiche une puissance de 650 chevaux pour un couple de 770 Nm, et qui réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Mais si tout cela est impressionnant, c’est autre chose qui a surtout fait couler beaucoup d’encre depuis sa présentation, et qui nous a bluffé durant notre essai. Il s’agit tout simplement d’une boîte de vitesse factice.

Cette dernière simule en fait les passages de rapports d’une transmission automatique à double embrayage et huit rapports, comme sur une sportive thermique. Et l’ensemble nous a particulièrement séduits. Mais si vous espériez que cette technologie soit adoptée par tous les constructeurs, cela ne sera sûrement pas le cas. Car l’un d’entre eux est particulièrement opposé à cette dernière, et n’a pas manqué de le faire savoir, en taclant comme il se doit la firme coréenne.

Ce n’est pas vraiment un rival direct puisqu’il s’agit de Porsche, qui n’a pas mâché ses mots au sujet de cette innovation, qui n’est vraisemblablement pas prête de se retrouver sur l’une de ses voitures. En effet, récemment interrogé par le média australien Drive, le pilote d’usine de la firme Lars Kern s’est montré particulièrement critique au sujet de la stratégie de Hyundai, qui serait tout simplement datée et qui n’aurait aucun intérêt. Voilà qui a au moins le mérite d’être clair.

« Pourquoi faire pire ? »

Le pilote explique que « bien sûr, nous étudions ce que fait la concurrence, mais notre point de vue est toujours le suivant : pourquoi devrions nous faire pire ? » Il estime en effet que « le moteur électrique est meilleur qu’un moteur thermique dans la façon dont la puissance est transmise et appliquée. Nous avons donc pensé qu’il n’y avait aucune raison de simuler quelque chose du passé. Il n’y pas d’intérêt à donner l’impression qu’il s’agit d’un moteur à combustion, car ce n’est pas le cas ».

Hyundai en prend pour son grade de la part du constructeur allemand, qui continue quant à lui d’utiliser l’appellation Turbo pour ses véhicules électriques comme la Taycan et le Macan. Et il ne compte pas changer cela, puisqu’un porte parole récemment interviewé par le média The Drive avait affirmé que « les constructeurs automobiles mettent plusieurs décennies à construire une image de marque » et que « toute cette valeur accumulée au fil des années n’est pas à mettre de côté au fur et à mesure que les motorisations évoluent ».

Porsche Taycan Turbo GT

Mais quoi qu’il en soit, on ne retrouvera pas de boîte de vitesse factice sur une voiture électrique Porsche de sitôt. Précisons toutefois que la Porsche Taycan est dotée d’une véritable boîte de vitesse (automatique) à deux rapports. C’est extrêmement rare pour une voiture électrique.

Reste désormais à savoir quelle sera la stratégie de la firme de Stuttgart pour rendre ses autos encore plus amusantes, alors qu’elle a récemment dévoilé une version encore plus radicale de sa Taycan. Pour l’heure, le constructeur mise donc surtout sur une hausse de la puissance, grâce notamment au mode Boost que l’on retrouve sur la berline zéro-émission (à l’échappement).